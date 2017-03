På tide å gjøre Norges idrettsforbund great again!

Debatt Mitt råd til idrettspresident Tom Tvedt er at han må innkalle til et ekstraordinært idrettsting – med samling i bunn.

BJØRGE STENSBØL, tidligere toppidrettssjef

I den årlige oppsummeringen av idrettsåret 2016 skrev Aftenposten «Bare sorgen» og ramset opp med: Dopingskandaler, astmatrøbbel, åpenhetsdebatt, skyhøye lederlønninger, OL-fiasko i Rio og ledere som ikke tar selvkritikk.

Les også: Stensbøl ber om ekstraordinært idrettsting

Bjørge Stensbøl. Foto: Nils Bjåland , VG

VG fulgte opp med «Godt nytt år og god bedring» og nevnte noen av de samme nedturene. Omdømmeeksperter sto i kø og fortalte oss hvor dårlig det sto til med omdømmet til norsk idrett.

Tidligere i uka ga Idrettsstyret Inge Andersen sparken, noe som angivelig skulle være starten på en opprydding.

Men er det nok?

Våren 2000 led skiforbundet under en voldsom intern og ekstern misnøye. Det ble hevdet at daværende skipresident, Jan Jensen var alt for detaljstyrende og stadig la seg opp i administrasjonenes daglige gjøremål, og i skistyret savnet man retning, visjoner og de lange linjene som angivelig aldri ble diskutert.

Da sendte idrettspresident Kjell Kran et brev til skistyret og ba skipresidenten innkalle til ekstraordinært skiting. Helt uaktuelt, var Jensens klare svar – Jeg forholder meg ikke til idrettspresidenten, svarte han.

Men ringreven Arvid Sulland, den fremgangsrike næringslivsmannen fra Gjøvik, satt i skistyret og han skjønte tegningen. Han fikk Jan Jensen på bedre tanker.

Les også: Kronikk: Hva nå, Tvedt?

Kjell Kran sa den gang at det som var viktig for ham og Norges idrettsforbund, var at det var helt ok hvis et flertall i skitinget gjenvalgte Jensen og det øvrige styret, men tinget måtte gis muligheten til å uttrykke tillit eller mistillit. Fikk man så tillit, hadde man et helt annet utgangspunkt å regjere videre på, mente Kran.

På det ekstraordinære skitinget den 12. mai. ble Jan Jensen gjenvalgt, med Sverre Seeberg som visepresident.

Mitt råd til Tom Tvedt er det samme råd som Kran ga til Jan Jensen: Innkall til ekstraordinært ting med samling i bunn.

Foruten valg bør det ekstraordinære tinget stake opp en tydelig retning ut fra dagens situasjon. For det er en helt annen situasjon enn tilfellet var ved forrige idrettsting i 2015.

Les også: Mener toppjobben i NIF må på åremål

I Olympiatoppen fikk vi høsten 1989 en klar bestilling fra presidenten, Arne Myhrvold: Gjenreise norsk toppidrett!

Da etablerte vi en visjon som ga en tydelig retning og hang som bakteppe for alle beslutninger vi tok: Vi skal lede og trene best i verden.

Hvor går NIF nå med dagens utgangspunkt? Jeg kan ikke se noen klar visjon som angir en tydelig retning på NIFs hjemmesider på internett.

Hvilke verdier skal man praktisere i norsk idrett for å gjenreise omdømmet, og hva er den konkrete observerbare atferden fra styret og nedover i administrasjonen ut til kretser og klubber og utøverne, når den enkelte lever ut disse verdiene? Hva gjør idrettspresidenten og styremedlemmene i NIF og toppledelsen av konkret observerbar atferd i hverdagen når de er på sitt beste og lever ut verdien Åpenhet? Hvordan skal NIF komme dit? Jeg tror ikke det rekker med å sparke Inge Andersen.

Og hva med Olympiatoppen? Skal den styres som en avdeling i NIF, som bredden, eller bør det som tidligere være et eget styre hvor medlemmene har spisskompetanse på internasjonal toppidrett og hvilke standarden som representerer det ypperste av internasjonal toppidrett? Et styremedlem i NIF kan være styreleder slik at idrettsstyret har en viss kontroll.

Hva med breddeidretten og økonomien i klubbene som forverres for hvert år? En tredel velger bort idretten pga økonomi. Og hva med å prioritere gode trenere på unge utøvere for å redusere frafallet?

Hvem som skal lede dette arbeidet er underordnet. Det viktigste er at en etablerer et felles mål som skaper entusiasme samt en felles forståelse for hvordan komme dit - fra idrettsstyret til administrasjonen og ut i hele organisasjon - helt ut i ytterste ledd.

Jeg tror det først er da vi kan «make Norges idrettsforbund great again»