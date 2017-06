Idretten skal være en folkebevegelse - men det er den ikke

Debatt Problemet til norsk idrett er mye større og mer alvorlig enn at man har spandert dyre drinker under et ungdomsarrangement.

ZAINEB AL-SAMARAI, stortingskandidat for Oslo Ap og styremedlem i Holmlia Sportsklubb.

Problemet til norsk idrett er mye større og mer alvorlig enn at man har spandert dyre drinker under et ungdomsarrangement, og at VG krever større åpenhet rundt økonomi. Hele grunnlaget for den norske idrettsmodellen er i ferd med å forvitre under en koloss på leirføtter. Ikke fordi modellen er dårlig, men fordi dagens ledelse ikke klarer å føre arven de har fått videre.

For det handler ikke om en organisasjon som bare har gjort noen omdømmemessige blundere. Det handler om en idrettsmodell som er på tur på første klasse mot skraphaugen. Kombinasjonen av stor tilgang på økonomiske midler, svak demokratisk kontroll, lite innsyn, og liten måloppfølging, er oppskriften på en selvgod, selvopptatt, og gammelmodig organisasjon. Hvis ikke dette tas alvorlig tak i, er jeg redd den norske idrettsmodellen står for fall. Det ville vært så synd, for intensjonene er så gode. Ingen er tjent med at det skjer, verken bredden eller toppen.

Demokratisk underskudd

Idretten skal være en folkebevegelse. Administrasjonen på toppen skulle være et serviceorgan som var til for å tjene idrettslagene og medlemmene. De fleste med et minimum av innblikk i de demokratiske prosessene i idretten, kan underskrive på at det ikke er slik det fungerer. Stadig klarere fremgår det hvor toppstyrt og sentralisert idrettsbevegelsen er. Man pynter seg med idrettsting og kretssamlinger. Men de reelle avgjørelsene fattes i noen få møterom med noen få utvalgte ledere. Fremfor å yte service og bistand til lag og foreninger, fremstår sentralledelsen som ordenspoliti og innkrevingsetat.

Enorme økonomiske verdier

Samtidig har tilførselen av penger til norsk idrett aldri vært større. Og den aller største delen stikker idrettsbevegelsen sentralt av med. Sponsoravtaler og ikke minst tippemidlene fordeles i stor grad til idretten sentralt. Mens utslitte foreldre står dugnadsvakter og steker vafler for at ungene skal få råd til nye fotballer, sprekker budsjettet for wining og dining under Ungdoms-OL med over en million kroner! Det er ikke rart at de mange tusen som jobber gratis i norsk idrett mister motivasjon og inspirasjon når de opplever hvordan pengene sitter løst i idrettsforbundet der det er millionfallskjermer, ekstravagante turer, sponsede middager hos stortingspresidenten, og smøring i øst og vest.

Svake resultater

Til tross for at idretts-Norge har fått delegert enorm makt og innflytelse, og tilføres milliarder av kroner i midler til drift og anlegg, har man aldri blitt kikket i kortene eller spurt om hva slags resultater som leveres.

Norsk idrett har vært flinke på toppidrett. De har fått frem stjerner. Og de er flinke til å vise frem de store idrettsprestasjonene, sørge for at idrettsforbundet får æren for dette, og at kongehuset og politikerne får sole seg selvsagt i glansen av OL-gull og VM-medaljer. Det er selvsagt smart nettverksbygging.

Men historien forteller også noe annet;

• Idretten har blitt for dyr, slik at stadig flere ikke har råd til organisert idrett.

• Jentene er fortsatt i mindretall i idretten, og de får ikke posisjoner eller lederverv i tråd med deres kompetanse og betydning.

• Idretten skulle jobbe med integrering. Men fortsatt er det et fåtall med minoritetsbakgrunn som går i gangene på Ullevål.

• Denne siden av norsk idrett er idrettsforbundet langt mindre interessert i å fortelle om, og vise frem til politikerne.

Ludvig 14.

Ingen kan over tid sitte med stor makt, innflytelse og mye penger, uten at de kan vise til gode resultater og sterk forankring i samfunnet.

Solkongen ante ikke hva som traff ham før folket tok saken i egne hender og avsatte den utdaterte styringsmodellen han var representant for. For de som styrer norsk idrett kan det være et godt råd å hente fra denne og tilsvarende historier.

Idretten kan bare styre seg selv så lenge medlemmene, lagene og samfunnet for øvrig lar dem gjøre det. Norsk idrett må fornyes på veldig mange plan for å møte en ny tid.

Klarer ikke idretten selv å administrere sitt ansvar, må andre overta. Det ville være synd. For jeg er en av idrettens største forkjempere, men dagens idrettsledere gjør det ikke så lett for oss idrettsvenner.