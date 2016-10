Idretten i vanry

Leder Dopingskandalene som ryster Norge setter ikke bare enkeltutøvere i vanry, men føyer seg inn i rekken av kritikkverdige forhold som stiller betimelige spørsmål ved ledelsen av norsk idrett. De alvorligste sakene handler alle om doping.

"En idrettsnasjon som ønsker å fremstå som forbilledlig i antidopingarbeidet, er nødt til å ha organisasjoner med knallharde sikkerhetsrutiner og et skjerpet medisinsk apparat...

Vi har på dette tidspunkt ingen formening om hvordan skiløperen Therese Johaug er blitt eksponert for det forbudte stoffet som en positiv dopingprøve skal ha påvist. Hennes egen forklaring kan synes plausibel, likeså det landslagslegen sier.

Det gjør imidlertid ikke saken noe bedre. Snarere tvert om.

Norsk langrennssport og dens organisasjonsapparat oppfattes som så breiale i internasjonale fora, og den gjør krav på så mye plass nasjonalt at vi knapt kan tro den inkompetanse som her synes lagt for dagen. Hovmod står for fall, er det noe som heter. Vi holdt på å kalle Norges Skiforbund for amatører. Men i respekt for alle amatører som gjør en fantastisk innsats i og utenfor skisporet vil vi nødig trekke det store frivillighetsapparatet med ulønnede ildsjeler ned på skiforbundets nivå.

Det er flere gode grunner til at Norge gjennom generasjoner har fostret noen av verdens beste skiløpere. Den ulykksalige situasjonen akkurat nå er at verdens beste mannlige skiløper har blitt felt for brudd på dopingreglene, og verdens beste kvinnelige skiløper har avlagt positiv dopingprøve.

Vi hverken vil eller skal frikjenne den enkelte utøver for alt ansvar, men det er ikke til å komme fra at det er det såkalte støtteapparatet som i begge tilfeller synes å ha sviktet fundamentalt.

Astmatilfellene og påstandene om at Norges Skiforbund nærmest skal ha sanksjonert et behandlingsopplegg av ikke-diagnostiserte ski-løpere er ille nok. Skiløpere som tar astmamedisin uten å ha en astmadiagnose burde selv forstå at dette er underlig.

Bagatelliseringen av saken fra skiforbundet er direkte pinlig. Men anklagene mot Johaug er nesten verre, fordi de indikerer et fravær av kontrollrutiner på høyeste nivå i en moderne idrettsorganisasjon, hvor man simpelthen må vite bedre.

Doping er idrettens største trussel. En idrettsnasjon som ønsker å fremstå som forbilledlig i antidopingarbeidet, er nødt til å ha organisasjoner med knallharde sikkerhetsrutiner og et skjerpet medisinsk apparat, slik at det ikke et øyeblikk kan settes spørsmålstegn ved troverdigheten til den enkelte utøver. For tiden er det motsatte tilfelle. Det må idretten umiddelbart ordne opp i.

