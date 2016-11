Hvor stor er skaden?

Kommentar NEW YORK (VG) Det er ikke tvil om at FBI-sjefens utspill har skadet Hillary Clinton politisk. Spørsmålet er om skaden er stor nok til å hindre henne i å bli USAs neste president.

Historien om Hillary Clintons private epostserver som hun var skjødesløs nok til å opprette mens hun var utenriksminister har vært et av hovedankepunktene Donald Trump har brukt mot henne gjennom valgkampen. Og fredag 28 oktober fikk saken kunstig åndedrett av FBI-sjef James Comey da han gjorde det kjent at man hadde funnet nye eposter man ville se på.

Nyheten slo ned som en bombe og har dominert den siste uken av valgkampen totalt. Trump har naturlig nok grepet den for hva den er verdt og brukt den som et bevis for at «uredelige Hillary» ikke bør bli president. Det har vært seriøst snakk fra republikansk side om å stille henne for riksrett om hun skulle vinne valget.

I uken som fulgte mistet Hillary Clinton den suverene ledelsen hun hadde på meningsmålingene og falt ned til et nivå hvor forskjellen stort sett ligger innen feilmarginen.

Så, i søndag kveld, to døgn før valglokalene stenger på østkysten, kommer en ny, kort melding fra Comey. Man har ikke funnet noe nytt iepostene, de fleste er bare kopier av tidligere gjennomgåtte eposter, og FBI legger saken til side.

Det er sikkert en lettelse for Clinton og kampanjen hennes som kan bruke nyheten det neste halvannet døgnet. Men på mange områder kommer den alt for sent. Opp mot 50 millioner amerikanske velgere har allerede forhåndsstemt. Det er anslagsvis 40 prosent av alle som kommer til å stemme.

Det vil si at en rekke grupper som Clinton har prøvd å trekke med seg, moderate republikanere, sentrumsorienterte uavhengige, etc kan ha latt epostskandalen bli avgjørende for sitt valg.

Det diskuteres om Comey kan ha brutt med den amerikanske grunnloven som forbyr statstjenestemenn å (mis)bruke sin offentlige autoritet til påvirke et demokratisk valg.

Men til Comeys forsvar må det sies at han har befunnet seg mellom barken og veden. Da de «nye» epostene ble oppdaget hadde han to valg: Enten å etterforske dem i stillhet, med fare for at etterforskningen ble kjent og at han ville bli beskyldt for å holde viktig informasjon skjult for det amerikanske folk.

Eller å gjøre som han gjorde, og satse på at saken var avklart før valget.

Han rakk det – så vidt. Og skal man tro meningsmålingene ligger fremdeles Clinton best an til å bli USAs neste president. Men marginene er mange steder innenfor feilmarginen. Og det var de ikke før Comey slapp bomben forrige fredag.