Hvis han ikke var «en av oss»?

Kommentar Om Anders Behring Breivik var en islamistisk terrorist med 77 liv på samvittigheten, ville vi da hatt en slik rettssak?

Onsdag formiddag avsluttet Øystein Storrvik, advokat for en av de største massedrapsmennene i Europas historie, sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett. Han har ingen enkel oppgave og han har gjort en formidabel jobb når han har argumentert konsekvent for interessene til en klient som vekker så mye avsky og som har gjennomført så bestialske handlinger.

I lange perioder kan det nesten virke som om klient og advokat har ført hver sin sak. Advokaten argumenterer prinsipielt for punkter i soningsregimet som han mener bryter med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Klienten har i åpen rett medgitt at oppmerksomheten om hans høyreekstreme prosjekt er langt viktigere for ham enn soningsforholdene.

Storrvik hevder at hans klient er skadet av soningen. Klienten selv har anført noe han selv kaller «isolasjonshodepine», men ønsker ellers ikke å fortelle om noe som kan underminere hans eget selvbilde som en sterk, nasjonalistisk førerskikkelse i fengsel.

Storrviks argumentasjon blir da, i svært forenklet form, at klienten «underrapporterer» om sin egen helsetilstand. Men at regimet han soner under i seg selv er såpass skadelig at man bare må gå ut fra at klienten er skadet av dette. Og behandlingen som må foreskrives er mer menneskelig kontakt.

Og siden klienten ikke er fornøyd med samværet med presten, med besøksvennen, med fengselspersonalet, og så lenge han ikke vil prøve å ta kontakt med familien eller med gamle venner, må fengselet dels la ham ha kontakt med andre fanger. Og dels vurdere om han skal få ha kontakt, «både gjennom brev og besøk, med folk som deler hans oppfatninger».

Det kan være vanskelig å akseptere at en terrorist og massedrapsmanns menneskerettigheter krenkes om han ikke får kommunisere med folk som deler hans ekstreme, politiske grunnsyn og som implisitt har sympati for massedrapene.

Og enda vanskelig blir det om man forestiller seg at dette ikke er en hjemmeavlet norsk soloterrorist med appell til svært marginale grupper rundt omkring i verden, og heller ser for seg en islamistisk soloterrorist med 77 liv på samvittigheten.

Ville han eller hun sonet under de samme forhold som Anders Behring Breivik? Ville han eller hun hatt tre celler til disposisjon med tv, dataspill, aviser, tidsskrifter, bøker, puslespill og discman?

Ville man bekymret seg for hans «mentale sårbarhet» om han avslo de fleste muligheter til kontakt med folk som ikke delte hans religiøse og/eller politiske grunnsyn og i stedet krevet å få kommunisere med likesinnede?

Flere av godene Anders Behring Breivik kan benytte seg av er en følge av det liberale norske straffesystemet. Noen er kompensasjon for det strenge sikkerhetsregimet han soner under og er ikke tilgjengelig for innsatte som har begått langt mindre forbrytelser.

Og flere av ordningene ville nok også ha kommet en islamistisk terrorist til gode. Fordi det er i alles interesse at innsatte ikke utsettes for nedverdigende og umenneskelig behandling. Men å se for seg en slik rettssak, med slike krav, fra en terrorist utgått fra for eksempel IS, blir bortimot umulig.

Her er det først og fremst det faktum at Anders Behring Breivik er hel-norsk, «en av oss», som Åsne Seierstad har formulert det, som gjør at problemstillingen i det hele tatt kan reises.