Nordmannens klagesang

Kommentar Fremover skal VG prøve å gjøre noe litt nytt. Bakgrunnen er kanskje denne følelsen journalister innimellom sitter med av at vi ikke er særlig positive av oss.

ODA RYGH, kommentator



Vi sitter på hver vår pult litt sure tidlig på morgenen med kaffe og møtes sånn innimellom for å planlegge saker og avisen. Sammen går vi om hvilke saker som er viktige nå. Hvilke saker som betyr noe. Hva som vil engasjere våre lesere og påvirke deres daglige liv.

Det er unektelig et negativt fokus. Mye av det kan selvfølgelig tilskrives samfunnsoppdraget. Å dekke nyhetene, som dessverre inkluderer drap og voldtektssaker, terror og bilulykker. En av jobbene er å gå ting etter i sømmene for å avsløre snusk, juks og misbruk. For ikke å snakke om inkompetanse. Tipsene mediene får handler oftest om noe som er ugreit. Og leserbrevene gjerne om noe som bør endres, enten det er manglende finansiering av restaurering av kulturbygg, til at en politiker har sagt noe litt teit. Og det er alle forunt å ha et hjertebarn, å påpeke urett, å kreve mer for skole, eldre, miljø, og næringslivet på Sotra.

Fint å klage

Dessuten er det fint å klage. Det er en del av nordmenns repertoar. Einar Førde beskrev en gang han drev og skrev en klage til ligningskontoret om en feil: «Så sat eg der og smånynna og såg fram til ei oppfriskande lita sak. Då slo lynet ned i form av kjerringen. Ho må ha fått teften av kva eg sat og brygga på. ... Kjerringa ringde skattebyråkratar og snakka sivilisert og sakleg med krapylet. Då eg spurde kva ho dreiv med, påstod ho at ho 'ordna opp' i saka. For meg høyrdest det ut som ho øydela heile greia. Det er einskilde som ikkje skjøner kor viktig det er å ha ei sak.»

Å ha noe man misliker litt er en del av den norske folkesjela. Det behøver ikke være store hjertesaker, men også sånt som man kan kalle rene ilandsproblemer. At HBO sine servere knelte under trykket fra «Game of Thrones». Akkurat som altinn. Det mangler kanskje litt perspektiv: Det er ikke lenge siden TV-programmer aldri kom til Norge samtidig med andre land. Jeg husker en tid da alle Buffy-episodene var spoilet av internett før de gikk her. Og altinn ja. Der vi er nødt til å bruke noe klundrete nettgreier for å ha å gjøre med selveste futen. Jeg skal love dere: Etter å ha hatt noen år med Her Majesty’s Revenue and Customs’ nettløsning og kundeservice er altinn og skattenmin på Facebook en glede å ha med å gjøre.

Greit i Norge

Norske politikere er stort sett ok folk som brenner for sakene sine, ikke korrupte kleptokrater. Norske banker er effektive og teknologisk langt foran en del land, som USA for eksempel. Eldreomsorgen og helsevesenet blant de bedre i verden. Vi spiser mindre sukker og mer grønnsaker per person enn på flerfoldige tiår. Landets samlede velstand har økt drastisk, renten er lav, og denne sommeren virker som den skal bli bra. Det er internett på flyet til Syden. Der vi kan sitte på Facebook.

Så hvorfor klage? Ja, hvordan skal ellers småpraten gå? «Fint vær» «ja, enig» er liksom ikke helt samme schwungen som vi får av en lengre tirade mot været spesielt, klimaet generelt, videre til at Meteorologisk institutt sikkert baserer værmeldingene på gikten og å spå teblader, og dessuten er ikke regntøy like vanntett som det engang var.

Strebing

Og det er i den menneskelige natur å strebe oppover. Det fantes en tid da jeg definerte rikdom som å ha to typer pålegg OG noe å ha det på. I takt med økt inntekt har hverdagsforbruket økt med en tilpasning så sakte at man ikke merker noe, og vips sitter du der og spiser roastbiff til frokost på en onsdag. Med belugakaviar. Og føler deg ikke egentlig særlig rikere. Har fremgangen kanskje vært så sakte at vi ikke får den helt med oss?



Nordmenn er egentlig fremgangspurister. Det virker kanskje rart for en utlending å komme til det norske arbeidslivet og se at kontorarbeidende drar klokken to på en fredag, men på ett eller annet vis fremdeles får jobben gjort. Og drar for å pusse opp hytta eller badet. Dra fra sin profesjonelle jobb for å gjøre arbeid. Gjerne på et litt mindre luksuspreget sted enn eget hjem. Eiendomsmeglere melder om priskrig på «oppussingsobjekter». Hyttekulturen og oppussingskulturen er et tegn på en fremgangsdrift i folkesjela. Vi må hele tiden finne på noe å fikse. Hva er en nordmann uten noe han kan se at er litt skjevt og rette opp? Hva er hun uten blikket for skavanker og viljen til å gjøre noe med dem? Det er slik vi får ting bedre. Det er slik vi har fått ting bedre.



Selv om det kanskje tar litt overhånd innimellom er det herlig å ha noe å fikse, fint å se en feil, det er herlig å ha en sak.

