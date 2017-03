Venstrevridd NRK-humor: DET ER ALARM!

Debatt Satire skal alltid gå etter makten. Det er satirens vesen, og har vært det over 2000 år.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Fredag er en god kveld for debatt. Det pleier å starte etter gullrekka og Nytt på Nytt. Profilerte mediestemmer som kjeder seg litt hjemme, slenger ut en brannfakkel på Facebook som fører til milelange kommentarfelt med rause innslag av pappvin og salryggede kjepphester. Forrige fredag var det Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen, en gang kåret til en av landets ti viktigste intellektuelle, som kom med følgende hjertesukk: «Skjønner litt hvorfor kristenkonservative reagerer på 'mainstream media' når jeg ser Nytt på nytt.» Et utsagn han senere utdyper ved å hevde at venstrevridd humor har hegemoni, og at kristenkonservative har tapt alle kamper i Norge. Sitat: «Kristenkonservative må vel nesten karakteriseres som den makteløse minoriteten nå.» Konklusjon: Venstrevridd, lisensfinansiert humor går ut over en minoritet.

Men er det hold i påstanden? Det aktuelle Nytt På Nytt-innslaget handlet om korsdebatten rundt Sylvi Listhaug, der Are Kalvø harselerte med at Listhaug kaster seg over enhver sjanse til å «bevise» at hun blir uthengt. For de som følger henne på Facebook, er dette ingen bombe. Det er bare å lese. Frp lagde dessuten straks en egen Facebook-kampanje der «La Sylvi bære korset» var hovedtema. Dette er ikke et sammentreff, det er en nøye utmeislet offerstrategi, med dedikerte medarbeidere som har dette som hovedoppgave, blant andre Espen Teigen. Hvorfor gjennomskuer ikke Braanen dette? Slik har jo Frp holdt på helt siden Carl I. Hagen hadde svarte hår på brøstet, det nye er at skjellsordet «mainstream media» (arvet fra Trump) er med. Trump vant da også makten blant annet ved hjelp av sosiale medier, inkludert påstanden om de mange som blir «holdt utenfor» og mobbet og utdefinert av hegemoniske, venstrevridde mediefolk.

Satire skal alltid gå etter makten. Humorfaglig sett er det helt på merket at en statsråd blir gjenstand for humor. Det er satirens vesen, og har vært det over 2000 år. Braanen prøver isteden å framstille en av landets mektigste til representant for et, lite vergeløst fåtall, som blir hundset med av de skånselløse humoristene i statskanalen. Det er imponerende, selv på en fredagskveld. Listhaugs Facebook-side opererer med titusenvis av likes og hundrevis av delinger på hver eneste posting. Det er påfallende hvor minutt-for-minutt-grundig en vordende mor i svangerskapspermisjon holder den politiske debatten, hele tiden med seg selv i sentrum, ved like. Listhaug kommer fra kommunikasjonsbransjen og vet utmerket godt hva hun holder på med - uten tvil regjeringens beste på dette, og uten tvil en av landets mektigste kvinner. Det vil hun forbli i svært mange år framover, enten Frp er i regjering eller ikke, og så skal altså nyhetsbasert humorprogram kritiseres for å diskutere hennes politiske teknikker? Hva slags humor ønsker folk som Braanen seg da? Kvoterte vitser, som regnes ut på forhånd, der ingen rammes mer enn andre? Et humorprogram som er statistisk rettferdig?

Høyresidekomikeren finnes ikke i Norge, og ikke venstresidekomikeren heller. Jeg har i mange år etterlyst en dyktig, morsom komiker med høyrestandpunkter, for å få slutt på dette gnålet. Men de dukker dessverre aldri opp. På den annen side finnes det heller ingen profilerte komikere med tydelig venstreståsted. Hvem er det i så fall? Trond Kirkvaag var tilhenger av Rødt, men man fant sjelden deres synspunkter gjenspeilet i humoren hans. Heisann Montebello var en satire mot snobberi, temmelig bredt. Otto Jespersen er tidligere AKP-er, men uhyre god til å dele ut knallharde kilevinker i alle retninger. Harald Eia har utmerket seg ved å hisse opp venstresidefolk, ikke minst gjennom Hjernevask, nettopp på NRK. Humorprogram på prime time TV vil uansett bli tolket politisk, der alle seere som ikke gjenkjenner sine egne standpunkter kaller det vridd, eller som det også heter: «Dårlig humor.»

Humor er det jeg syns er morsomt, sa Rolv Wesenlund. Han hadde rett, selv om altfor få begriper hva han mente med det. Braanen mener at Nytt på Nytt bør være et «inkluderende VI» blant TV-programmene, i Erik Byes ånd. Men Bye var aldri en satiriker, han var en landsfaderfigur. I tillegg sang han jo om Vårherre, noe som sikkert passer Braanens leserkrets godt. Satiren skal handle om maktmenneskene, og de som lager et humorprogram på TV hver eneste uke har ingen andre valg enn å forholde seg til ukas viktigste saker. Nytt på Nytt er da også opprinnelig et program på halvannen time, som klippes ned til under halvparten. Det publikum ler mest av, kommer med. Kanskje det er for få høyrevridde folk i salen? Bør vi få inn kvotering der også?

Er det mulig å lage høyrevridd humor? Kringkastingsrådet mener det. De har til og med vedtatt å lage det, på grunn av et tøvete forslag fra Frank Rossavik som han selv angret på – men det kommer dessverre ikke. Det samme fenomenet kan observeres i USA, der showet The 1/2 Hour News Hour som skulle være en konservativ motstemme til The Daily Show med Jon Stewart, ble tatt av etter 13 episoder, og målt til det dårligst ratede showet noensinne.

Hvis nå det skulle produseres høyrehumor, vil jeg påstå at det ikke er umulig. Man må bare først definere hva høyrehumor er. Vrient spørsmål, og hvorfor skjer det ikke likevel? Er det et komplott fra NRK-ledelsen? Har de murt høyre-kryptonitt inn i veggene på Marienlyst? Er det fordi sønnen til Knut Nærum sitter i tekstgruppa? Alarm! På vegne av vanvittig mange! Vi får få Civita og Fritt Ord på banen med sine millioner og lage en høyrevridd, satirisk tenketank. Gjerne for meg. Men jeg ønsker meg ikke tilbake til tiden da Kristelig Kringkastingslag produserte ukentlige rapporter om satireprogrammet Hallo i Uken på NRK P2. Der listet de opp utførlige statistikker over banneord, seksuelle referanser og standpunkter som gikk imot en kristen konservativ ånd. Eller forresten, la oss få dem tilbake likevel. Så får vi tallene på bordet!

Og skulle jeg komme med en virkelig brannfakkel mot Nytt på Nytt: Få vekk politikerne derfra. Satirikere skal ikke lefle med makten, og hygge seg sammen med dem. Men det burde jeg vel ikke skrevet før fredagskvelden.