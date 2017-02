Kommentar: Renessansemannen Åsleik Engmark

Med Åsleik Engmarks brå bortgang har komikermiljøet mistet en av sine mest originale og intelligente stemmer.

Vi tenker: Nei, ikke Åsleik, som nå skulle i gang med sine beste prosjekter, som hadde så mye på hjertet - og så mye i det smarte hodet sitt. Åsleik, som hadde sine rikeste år igjen, profesjonell som han var til fingerspissene, og kompromissløs som han var i alt sitt arbeid.

Spør de som jobbet nært med ham, og de forteller om en begavelse som det absolutt ikke går tretten av på dusinet: Hvilken komiker kan i dag si at de like godt behersker idé, tekstarbeid, improvisasjon, sang, dans, koreografi - i tillegg til en rekke instrumenter? Som like bramfritt står på scenen og improviserer så folk ramler av stolene, for deretter å spille ukulele, trekkspill eller trommer? Eller jobber som skuespiller på Det Norske Teater i ti år?

Slik sett var Åsleik renessansemennesket blant norske komikere. Aktiv helt fra standupens spede pionertid, på Eddi Eidsvågs Bakeriteater på Aker Brygge var han og Trond Hanssen drivkreftene bak komikergruppa Lompelandslaget i 1987.

Derfra bar det videre til scenen ved Café Frölich på Drammensveien, seinere Rebekka West og så Victoria Teater, som på den tiden het Scene West. Og resten er historie: Lompelandslaget ble springbrett og melting pot for et imponerende knippe av de komikerne som seinere har bygget de mest suksessrike karrierene innenfor norsk humor.

Åsleik var motoren som satte det hele i gang, med sin smittende entusiasme og en ståpå-evne og en power som sannsynligvis kunne drevet et helt cruiseskip alene.

Åsleik, som alltid var befriende ukommersiell, som alltid lette etter den ekte nerven i humoren, som alltid gikk all in og satset 100%, som ønsket at norske komikere skulle bli modigere og ærligere, by mer på seg selv og ta fram de temaene som tråkker utenfor den slagne landeveien. Som jobbet fram de merkeligste prosjekter, det vil si i andres hode var de ofte merkelige - inntil Åsleik gjorde suksess med dem.

«Kveiteprinsen» - har noen i det hele tatt sett maken til weird musikal? Den skulle settes opp igjen nå! Og hvilken norsk komiker har turnert med noe som ligner på «Aladdin and His Magical Europe Refugee Tour 2016» – som han først skrev på engelsk og framførte i Edinburgh, og deretter oversatte til norsk? Eller laget et helt teaterstykke med replikkene basert på Grand Prix-låter?

Nei, ikke han. Vi vil ikke at han skal være borte.

Åsleik hadde opprinnelig ingen drøm om å bli komiker. Men, som så mange andre elever på Grefsen gymnas, ble han fanget inn av revyens og humorens magi. Derfra utviklet han seg til å bli en læremester og inspirator, og også en som stilte opp for venner og kolleger i mørke tider. Han strålte i Grimstad for noen år siden under forestillingen "Småtingsvalg", ikke minst fikk nummerne "Carmen på seks minutter" og "Bipolar Superstar" publikum til å gå fra sine konsepter. Sammen med Jon Niklas Rønning ble han innmeldt til Kringkastingsrådet for blasfemi, for en sketsj om leger som reserverte seg mot abortinngrep. En stor dag for ham.

Tankene går i dag til de denne tragiske hendelsen berører aller mest, barna og familien.

Vi lyser fryd over Åsleiks minne.

DAGFINN NORDBØ