Enda flere norske rariteter!

Debatt Sommerferien er like rundt hjørnet. Livet kunne ikke vært bedre. Da sier din norske kollega: - Bare syv dager til solen snur.

LORELOU DESJARDINS, fransk blogger, forfatter og jurist, bosatt i Norge

I 2014 skrev jeg en artikkel ved navn «Nordmenns mange rariteter». Jeg beskrev 25 vesentlige snodigheter jeg observerte hos nordmenn. Nå som jeg har vært her enda lenger, her er noen flere.

Lorelou Desjardins.

Akkurat som i den første artikkelen, betyr ikke «rart» noe «negativt», noen av raritetene er faktisk veldig positive og burde eksporteres til resten av verden. (Men ikke alle, helst. Spesielt ikke grilldress.)

• Den norske oppfatningen av «intimitet» skiller seg fra den i resten av verden. Det oppfattes ikke som intimt å ligge med noen mens begge er fulle. Men å ta en kopp kaffe sammen tre dager senere er kjempeintimt. «Hva? Skal du snakke med ham mens dere begge er edru? Er du gal?». I Norge er utveksling av kroppsvæsker ikke intimt. Å dra til Ikea og krangle foran et JOKKMOKK-spisebord er derimot toppen av intimitet.

• Nordmenn elsker oppussing, og kjøper et fancy kjøkken hvert tredje år, men bruker det nesten utelukkende til å varme opp Fjordland-retter og steke Grandiosa.

• Nordmenn elsker når de eller Norge blir omtalt (både på godt og vondt) av utenlandsk media eller internasjonale kjendiser. De som sier noe fint om Norge, blir kronet med en egen betegnelse i den norske pressen, som norgesvenn. Det er fordi nordmenn liker å lese om nordmenn (hvorfor tror du at jeg skriver blogg og bok om dem?).

• Når det er fem kuldegrader ute og du er redd for å pådra deg lungebetennelse, lar nordmenn barna sove utendørs. Spesielt hvis de er babyer. For karakterbyggingens skyld. Alt i alt, hvis de ikke dør av det, kan det bare gjøre dem sterkere. Og immune mot lungebetennelse.

• Alt som ikke er blitt produsert, sjekket eller opplært av et norsk selskap eller norske myndigheter, antas å være av lavere kvalitet enn det som er norsk. Det gjelder for leger, lærere og elektriske anlegg. Man kan lure på hvordan verden fungerer der hvor ikke nordmenn har brøytet vei.

• En ting som får nordmenn til å hyle av fryd, er å åpne en avokado og oppdage en vakker grønnfarge på innsiden og at den er intakt. Andre ville kanskje tippet fred på jorden, men avokadoer er også kule, vet du.

• Når en flik av solskinn dukker opp, setter nordmenn seg på stener, benker eller blir til og med stående i den lille solskinnsstrålen med øynene lukket, bare for å nyte øyeblikket som om det var det siste. Det kalles solveggen. Veggen med sol på.

• Enhver som dukker opp i avisen må ha alderen opplyst om i parentes bak navnet. Med mindre du er veldig berømt, som Erna Solberg, da er det ikke nødvendig. Hvorfor? Har ingen aning.

• En venn forteller deg om en film, men sier plutselig «Terningkast fem!», og du lurer på hva i all verden er det han eller hun mener? I Norge brukes ikke stjerner som klassifisering i anmeldelser av filmer eller bøker, som i resten av verden. Her triller de terningen og viser hvor mange av de seks øynene som vises. Så bruker de det i vanlige samtaler, og oversetter til og med begrepet til engelsk, som i «dice four» og forventer at alle skjønner hva de mener.

• Du antar at nordmenn mangler humor, men du tar feil. De ler ikke høyt eller klapper hverandre på ryggen når de synes noe er morsomt. De har gjerne like alvorlige ansiktsuttrykk som ellers, men de er helt oppløst av latter innvendig. Pokeransikt, men du lærer deg å gjenkjenne fenomenet til slutt. Kikk etter ansiktskramper.

• Norske vaner, spesielt de som berører barneoppdragelse, må ikke bli stilt spørsmålstegn ved overhodet. Å sende barna til sengs klokken syv, unnlate å gi dem grenser og å fø dem med utelukkende med pølser, brød og havregryn er nødt til å være fantastisk. Hvis ikke ville jo ikke nordmenn gjort det, eller?

• Nordmenn respekterer lovene ned til den minste paragraf. Med to unntak: 1. Når de returnerer fra Sverige med flere liter mer enn alkoholkvotene tillater. Og 2. Når de sykler. Av en eller annen grunn respekterer ikke nordmenn trafikkregler i det hele tatt (jeg mener virkelig ingen av dem): Å vente på rødt lys, forbudet mot sykling på fortauene, i områder med mange fotgjengere, unnlate å varsle når de svinger til høyre eller venstre. Hvis du beveger deg på hjul, gjelder reglene for deg også!

• På offentlig område er det forventet at du har øyne i nakken. Hvis du står i veien for en nordmann på butikken eller på annen offentlig plass, klapper de deg ikke på skulderen og sier «unnskyld meg!» med et smil. I stedet venter de tålmodig bak deg inntil du snur deg rundt og får øye på dem, skvetter i overraskelse og slipper dem forbi. Du forårsaket tap av sekunder eller minutter av deres liv, men synet av det skyldige ansiktet ditt var verdt det.

• Når valg eller kjøp av vinflasker eller alkohol generelt vurderes, ser ikke nordmenn på vinens alder eller kvalitet. Favoritten er åpenbart alltid den med høyest alkoholprosent. For en franskmann er dette blasfemi.

• Hyttelivet har mange regler. Én av dem er at uansett hvor mange stilige eller hippe klær du bruker å gå med til vanlig, kan alle bli erstattet med et sett ullundertøy eller grilldressen som henger permanent i hytteklesskapet. Uberørt siden 1970, utenom når du trenger et tørt skift.

• Solen skinner, det er midten av juni. Sommerferien er like rundt hjørnet. Livet kunne ikke vært bedre. Og da sier din norske kollega: «Bare syv dager til solen snur.» Enkelte nordmenn har talent for festbremsing. Men gjett hva, det var kanskje bare en spøk.

For som forklart ovenfor: Nordmenn har humor!

Oversatt Av Sian O'Hara

