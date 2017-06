Debatt Det er vanskelig for meg å forstå at folk skal vise motvilje og avsky for mennesker av samme kjønn som blir glade i hverandre.

REIDUN (69), mor



Jeg har både lest og hørt om hvordan homofile har problemer med å stå fram og også takle tiden i etterkant. Noen blir avvist av de rundt seg og får ikke den støtten de så sårt kan trenge i en for mange vanskelig situasjon.

Sønnen min var ferdig med videregående og flyttet til Trondheim for å studere da han «kom ut av skapet». Han var skoleflink, sosial og var aktiv i både friidrett, fotball og håndball. Hans far og jeg var helt uforberedt på den innrømmelsen han kom med på en av hjemturene i studietiden.



Les VGs leder: Pride handler om menneskerettigheter

Mannen min var på kontoret da sønnen vår sa at han senere ville fortelle oss noe. Vi lurte på hvorfor han ville vi skulle være samlet og hvorfor jeg ikke bare kunne få vite det og fortelle det videre til faren etterpå. Vi tenkte at han kanskje hadde truffet ei jente – hadde gjort henne gravid – og at vi skulle bli besteforeldre.

Jeg skal ikke nekte for at vi begge ble overrasket da han fortalte at han var homofil. Jeg husker jeg tok hånda hans – alle slags tanker svirret rundt i hodet – sa jeg var glad i han og støttet han. Jeg tenkte på framtiden hans. Studiene. Jobb. Familie. Jeg hadde noen våkenetter der hans beste var i fokus. Hvordan ville livet hans fortone seg?



Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Sønnen vår er sterk, og hans åpenhet om sin legning til alt og alle viste at han ville klare seg godt og kanskje være en som kunne være til hjelp og støtte for andre. I ettertid har han vist dette til fulle.

Jeg har vært så heldig å bli kjent med mange av hans omgangsvenner, både innen idretten og innen hans andre interesser der homofile er representert. For noen flotte mennesker: inkluderende, blide og spøkefulle og som viser stor omsorg for hverandre.

Ofte opplever jeg at homofili blir tema i ulike sammenhenger. Jeg lytter gjerne i begynnelsen for å få inntrykk av holdningene til de rundt meg. Det tar imidlertid ikke lang tid før jeg forteller at jeg selv har en sønn som er homofil og forteller hvilke flotte gutter han og hans homofile venner er. Noen blir kanskje litt reservert og andre beklager dersom de har kommet med negative utsagn. Men jeg forsikrer dem om at MEG gjør det ingenting. Det de heller bør tenke på er hvordan det de sier oppfattes av deres nærmeste som kanskje sliter med en hemmelighet de ikke tør fortelle om. Selv er jeg glad for å få gi dem en annen versjon enn de kanskje tidligere har hatt som oppfatning av homofile og lesbiske.



Les også: Skam-øyeblikkene som skapte overskrifter

Jeg vil trekke fram en episode som skjedde for flere år siden i kjellerstuen til min eldste sønn. Der var flere smågutter i full gang med dataspill. De hisset seg opp som vanlig og kom med forskjellige utrop til hverandre. Min svigerdatter hørte at eldste sønn ropte «... du din homo». Hun hysjet på han og sa: «Du må ikke si sånt. Du vet at din onkel er homo», hvorpå sønnen svarte, «han er ikke homo - han er homofil, han». Synes det var flott sagt og tror nok at ordet homo brukes av mange unge uten at de egentlig tenker på homofili.



Barn har vanligvis ingen problemer med å omgås homofile på en naturlig måte. Det er nok de voksne som i så fall legger føringer for barna sine ved å rakke ned på de homofile.

Avslutningsvis vil jeg komme med en oppfordring til alle andre heterofile der ute. Det finnes mange flere homofile og lesbiske personer i nærheten av deg enn du tror eller er klar over. Mange som ikke våger å tre fram med legningen sin på grunn av all hetsen og uforstanden som råder spesielt blant voksne. Vis deg som et medmenneske og ikke som en homofob. Slutt å rakke ned på de flotte menneskene som bare vil ha en å være glad i og en å leve sammen med. Ta heller et steg fram og bli kjent med dem. Jeg tror du vil bli beriket ved et slikt bekjentskap og kanskje til og med overrasket over hvor "vanlige folk" homofile er. De kan bli de beste vennene dine hvis du bare lar dem få lov.

Sønnen min er homofil, og jeg er en stolt mor!





(VG kjenner innsenders fulle navn, Red.)