Vi er alle skeive

ULRIK FROST, forfatter av kronikken «Jeg knuller mannen din»

Det er langt fra Karasjok til København. Faktisk er det så langt at jeg aldri hadde trodd at ånden i meg skulle slå rot i permafrosten så langt nord. Men det skjedde 18. september, da jeg satt 2028 kilometer lenger sør i leiligheten min i København og slukte fem episoder av NRK-serien «Jævla Homo».

I serien kom jeg tett på den mest elskverdige homoaktivisten jeg har sett, Lemet. Han ga et hårreisende innsyn i drivkraften bak engasjementet mot hjemstedets fordommer: Både hans skeive storebror og hans første skeive kjæreste hadde tatt livet av seg.

Selv deltok jeg i den tredje episoden («Fistefest») i rollen som den liberale dansken – fanebæreren for fri sex og kjærlighet. Jeg forstod fra pågangen i innboksen at jeg hadde truffet et ømt punkt hos mange seere.

Så la oss være ærlige, dere. «Jævla homo» er idealistisk TV på sitt beste. Det er TV som gjør verden til et bedre sted. Programmet fikk privatlivets tabuer frem i lyset da programleder Gisle Agledahl tok oss med ned i lærklubben SLMs lokaler i Oslo. Og da han møtte en pappa og papa, eller da han snakket med et offer for hatkriminalitet.

Derfor fikk jeg hakeslepp av å lese VG-journalist Lars Joakim Skarvøys kommentar 26. september. Han mener at serien er en «reise i klisjeer og fordommer» fordi den fokuserer på homomiljøet som sterkt seksualisert, og han mener at dette er et problem for seere ned til 15 år.

Nå vet jeg ikke hvordan det er med dere andre skeive, men kan vi ikke bli enige om at samfunnets fordømmelse av seksuell praksis er en del av kjernen i fobien mot skeive?

Jeg har problemer med å se at en serie om skeive kan unngå å ta opp ting som analsex, hundebur, «golden shower», instasex, orgier og sexfester. Alt dette er en del av mitt seksualliv, og de var i fantasien min lenge før jeg fylte 15.

«Danmark er selvsagt et mer liberalt samfunn enn Norge, men likevel tror jeg Ulrik Frost skiller seg ut fra den jevne danske», fortsetter Skarvøy. Jeg har stukket nesen min inn i både dansk og norsk offentlighet, og kan skrive under på at man får like mye hat begge steder. I Danmark har 20 prosent av LGBT-personene vurdert selvmord siste år. I Norge er tallet 13,8 prosent. I begge tilfeller er det snakk om folk som ikke føler seg ønsket i samfunnet.

Her kommer den skjulte sannheten frem. Svertingen av skeive er et produkt av patriarkalske strukturer. De lærer oss at vi alle skal etterligne en hvit, heterofil, kulturkristen og velutdannet cismann uten handicap med trygg og kjærlig barndom bak seg. Men denne figuren er en illusjon som må avsløres én gang for alle hvis vi vil bekjempe hets av alle andre figurer.

La oss gjøre et tankeeksperiment. Hvis vi ville kartlegge alle menneskers seksuelle preferanser og kjønnsidentiteter, ville konklusjonen være at alle er skeive. Ingen av oss oppfyller samfunnets krav til det perfekte menneske. Dette må vi innse hvis vi skal kjempe for et samfunn som ikke lager sjablonger for hvordan menneskelig utfoldelse skal være – men derimot gir folk mulighet til å utvikle seg gjennom livet. Her har «Jævla homo» gjort en fantastisk jobb.

Likevel anklager Skarvøy serien for å mangle bredde. Man kan alltid beskylde mediebildet for ikke å være representativt for befolkningen, og det synes jeg ofte vi skal gjøre. Å anklage «Jævla homo», et program som når ut i kriker og kroker i samfunnet som er lite dekket av pressen, er likevel pussig.

Hver gang jeg åpner avisen, tenker jeg for meg selv: Hvor er stemmen til flyktninger som har valgt å lide under vår proteksjonistiske politikk, fremfor å få en bombe i hodet? Hvor er muslimene som burde sagt noe om hvordan det er å leve i et samfunn hvor islamofobi er legitimt? Hvor er transpersoner som må tåle latterliggjøring og hån?

Hvor er alle ofrene for dette protestantiske, heteronormative, sexistiske, rasistiske, åndsløse, illeluktende, selvgode, navlebeskuende drittsamfunn?

Da jeg så «Jævla homo», ble jeg glad. Selv om det bare viser en liten del av alt det skeive, viste det nok til å utvide horisonten min. Og det viste at vi alle er skeive.

