Skeive har aldri hatt det bedre

Debatt Det er noe smakløst i det å kritisere politikk man er for, kun fordi statsråden har feil farge.

BJØRN-KRISTIAN SVENDSRUD, formann Fremskrittspartiets Ungdom

Arbeiderpartiets evne til å skryte av politiske motstandere når de gjør noe bra viser seg nok en gang å være ikke-eksisterende. I stedet for å skryte av hva Frp får til i regjering på LHBTI-feltet har lederen for Aps homonettverk, Jon Reidar Øyan behov for å kritisere barne- og likestillingsminister Solveig Horne for hennes uttalelser til VG om at Norge nå er Europas nest beste land for LHBTI-personer, kun slått av Malta.

Bjørn-Kristian Svendsrud.

Innlegget hans i VG 18.mai er ikke annet enn smålig når hans historiefortelling er cherry picking fra historien, hvor ingen LHBTI-saker gjennomført av høyresiden nevnes.

Les: Jon Reidar Øyan – Historieløse Horne



I Solveig Hornes tid som homominister har regjeringen gjennomført en rekke tiltak for å bedre levevilkårene for LHBTI-personer i Norge. Det er blant annet blitt lagt frem en egen LHBTI-handlingsplan med over 40 konkrete tiltak. Handlingsplanen er en av de viktigste årsakene til at Norge hopper 11 plasser opp på lista over Europas mest LHBTI-vennlige land til kåringens andreplass, ifølge ILGA-Europe.



Tre tiltak det er verdt å trekke frem fra handlingsplanen:

• Styrke politiets arbeid mot hatkriminalitet

• Styrke kunnskapen om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i skolen, helsevesenet og barnevernet

• Holdningsskapende arbeid rettet mot innvandrerbefolkningen, samt større fokus på LHBTI-personers rettigheter i samfunnsfagundervisningen for nyankomne flyktninger



I tillegg til handlingsplanen la også regjeringen i april frem forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov, som sikrer blant annet LHBTI-personers rettigheter i en samlet lov.



Øyan står selvsagt fritt til å kritisere handlingsplanen slik han gjør i VG 18 mai, men han kommer seg ikke unna det faktum at den er en av hovedårsakene til at Norge nå er Europas nest beste land for skeive mennesker å leve i. Dessuten står dette i sterk kontrast til Øyans kollega, stortingsrepresentant Anette Trettebergstuens skremselspropaganda mot Frp i 2013, om at det ved ny regjering ville bli vanskeligere å stå frem som homo. Mer feil enn dette kan man ikke ta.

Les også: Solveig Horne – Homofile i Norge har aldri hatt en bedre regjering enn vår

Jeg skal si meg enig i at Arbeiderpartiet har gjort mye bra for LHBTI-personer i Norge gjennom mange år. Det gjelder også Høyre. Dette ser jeg ingen grunn til å betvile eller konstruere en annen forståelse av, og det har heller ikke Horne gjort når hun sier at dagens regjeringen er tidenes beste regjering for LHBTI-personer i Norge. Og det er jo sant – grunnlaget for skeive mennesker er godt i Norge, og var det også ved regjeringens tiltredelse i 2013, men Frp og Høyre har beviselig gjort dette grunnlaget enda bedre. Det burde Øyan glede seg over, i stedet for å gulpe opp en «Ap er så mye bedre»-holdning når det er vi, og ikke Ap som gjennomfører LHBTI-politikk.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!



Av alt det gode arbeidet regjeringen har gjennomført, mener jeg kanskje det viktigste har vært endringene av vilkår for skifte av juridisk kjønn. Dette har gitt transpersoner mulighet til å leve som den de er, uten å måtte foreta et kirurgisk inngrep det ikke foreligger noen medisinsk begrunnelse for å ta. Øyan mener regjeringen med dette vedtaket følger opp det Jonas Gahr Støre i sin tid foreslo som helseminister, dette er feil. Støre ønsket å sette ned et utvalg for å se på problematikken, som først ble satt ned etter at vår regjering tiltrådte. Det er Frp og H som har foreslått og fått vedtatt endring av vilkårene for endring av juridisk kjønn. Dette stemte også Arbeiderpartiet for i Stortinget.

Det finnes like mange meninger som politiske partier om hvilket parti som er Norges ekte «homoparti». Jeg mener det er en uinteressant debatt. La oss glede oss over de fremskrittene som gjøres hver dag, til det beste for skeive mennesker i Norge, for det er noe smakløst i det å kritisere politikk man er for, kun fordi statsråden har feil farge. For uansett politisk farge er det viktigste at vi går i riktig retning. Det har jo faktisk aldri gått bedre, og det med en Frp-er som homominister.