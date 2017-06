Pride handler om menneskerettigheter

Leder Retten til å elske den man vil er en grunnleggende menneskerettighet. Stater som hindrer kjærlighet eller seksualitet mellom voksne mennesker som har gitt hverandre samtykke, er ikke frie og demokratiske samfunn.

Helt siden demokratiets og menneskerettighetenes fødsel har individets frihet til å tro på det man vil og ytre seg fritt vært sentrale verdier. De siste tiårene har også retten til å elske den man vil blitt inkludert i dette verdigrunnlaget. Det skjedde for sent, men at det har skjedd er en ting vi skal glede oss over.

I dag er rettighetene for lesbiske, homofile, bifile og transseksuelle (i kortform kalt LHBT) en presis temperaturmåler for menneskerettighetstilstanden i et samfunn. Slik pressefrihet og trosfrihet også er det. På den nye amerikanske ambassaden på Huseby i Oslo pryder et stort regnbueflagg gjerdet rundt bygningene. Det er ikke tilfeldig. Like lite tilfeldig som at Norges statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre oppfordrer folk til å gå i Pride-paraden på lørdag for å vise støtte til de som ikke tør. LHBT-rettigheter handler ikke bare om legning, det handler om demokrati og frihet.

I en rekke land er det ikke slik. Der blir seksuelle legninger straffet, trakassert og forfulgt. I disse landene mangler grunnleggende menneskerettigheter. Vi som har dem bør uavlatelig presse på for at de som mangler dem skal oppnå dem. Derfor er det viktig at våre fremtredende politikere går i Pride-marsj eller på andre tydelige måter viser at de støtter kampen for LHBT-rettigheter. Utviklingen på dette feltet i Norge de siste tiårene skal vi være stolte av. Selv om det fortsatt står mye igjen, ikke minst på holdninger hos en del mennesker.

Mange spørsmål knyttet til LHBT kan være omstridte. Ikke minst når det kommer til barn og bioteknologiens muligheter. De debattene må vi som samfunn kunne ta fritt og åpent. Forutsetningen for det er at retten til å elske og leve med den man vil er på plass. I denne Pride-uken bør vi derfor rette en ekstra takk til de som begynte kampen for disse rettighetene. Både i verden og her hjemme. De har vært viktige demokrati- og menneskerettighetsforkjempere. God Pride.