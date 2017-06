Debatt Forslaget om en moské for homofile i Norge med kvinnelig imam fremsettes som en fantastisk ide av flere.





Det er kanskje en ny og overraskende ide for store deler av befolkningen, men faktum er at det er ikke en ny ide. Faktisk så er det en ide fra 1994 som gikk i dvale til 2014 da undertegnede presenterte den for Skeiv Verden som den gang mente det var en dårlig ide. Når ideen nå gjenopplives av Thee Yezen Al-Obaide fra Skeiv Verden og omtales som «banebrytende» i Klassekampen, VG og Vårt Land er det jo på sin plass å adressere opphavet til ideen. Jeg synes det er symbolsk at religiøse muslimer i Skeiv Verden lanserer en stjålet ide som sin egen. Det er et godt bilde på den dobbeltmoralen som preger deler av det religiøse muslimske samfunnet i Norge.

Jeg velger å ikke gå til bake til 1994 eller 2014. Vi er i 2017. Etter at jeg lanserte ideen for Skeiv Verden har jeg tenkt en del og jeg har tre spørsmål:

1. Når gjorde en moské eller en kirke oss til bedre mennesker?

2. Hvor ofte ser vi at religiøse mennesker blir til monstre?

3. Trenger vi enda en moské?



Ingen hellige bøker eller religiøse ritualer står i veien for møte med Allah/Gud. Veien til Allah/Gud er kortere en vi tror for den går gjennom våre hjerter. Vi trenger ikke flere moskéer og det hjelper heller ikke å be eller faste. Jeg vet mange, også religiøse mennesker, som kjenner seg igjen i at nærhet og kjærlighet til Allah/Gud er noe man kan få helt uten religiøse bygg og ritualer.



Problemet er koranen

Vantro

Gjør gjerne døren høy nok så vi kan nå himmelen og vid nok til å nå månen herfra til Kina. Men problemet er ikke moskéen, feminismen, eller at kvinner og menn står side om side og ber uten at menn tenker på noe annet enn Allah/Gud. Problem er selve koranen og innholdet i koranen.Koranen er den muslimske verdens kollektive problem, og uten koranen dør Islam.Vi trenger nemlig koranen til å slå folk i hodet med-slå de som ikke vil tro at Islam er en religion fra Allah/Gud.Det er flere årsaker til at homofile, lesbiske og transpersoner ikke føler seg velkommen i moskéer. Men det er ikke bare homofili som ansees som synd i koranen. For hvem er de vantro som koranen er helt klar på at skal jages til det ikke finnes flere igjen av dem? Jo takk, det er folk som meg - folk som ønsker å leve uten religion og Allah/Gud. Men det er også alle dere kristne, jøder, ikke-muslimer og alle dere gudsløse ateister. I følge islam, koranen og troende muslimer er dere vantro. Og realiteten er at dere omtales som vantro hver dag av troende muslimer i Norge. Denne rasismen og diskrimineringen hører vi lite om, for det er jo ikke sånn vi ønsker at bildet skal se ut. Vi trives best med at det er vi muslimer som blir stigmatisert. Vi er ofrene, vi elsker å fremstille oss selv som ofre for rasisme og stigmatisering. Realiteten er at det er vel så mye diskriminering av dere norske folk, dere vantro, men det virker som om nordmenn ikke vil ta inn over seg eller vite om denne rasismen.Sannheten er at folk som ikke tror på at Muhammed, eller på at koranen er fra Allah/Gud, de skal drepes. Det står svart på hvitt, i koranen. Og hver dag i muslimske miljøer der koranen rår - omtales nordmenn som vantro. Og jeg lover dere, det finnesrespekt for vantro hos bokstavtro muslimer. Vantro regnes ikke med, de er mindre vært enn kakkelakker.Heldigvis lever vi i Norge. Det beskytter oss mot Sharialovene. Likevel blir folk drept i Vesten fordi de ikke tror på Islam og Muhammed. Vi som lever her i det fredelige Norge må ikke tro at det islamske raseriet ikke vil ramme oss. Islam er en religion bygger på vold og ser vi på Islams historie så snakker den for seg selv. De som prøver å male Islams blodige historiemurer hvit og rosa lyver - og deres løgn kan telles i døde forpinte kropper.

Homofile muslimer har vært nødt til å tenke så mange ganger over koranens hatske tekster. Koranen er som bibelen bare en bok som har gått ut på dato for lenge siden. Og mange av mine homofile muslimske venner ble sinte på meg da jeg lanserte ideen om moské for homofile og lesbiske for Skeiv Verden i 2014. Og i dag er jeg enig med de. Ikke fordi Skeiv Verden Thee Yezen Al-Obaide i spissen har stjålet min ide og flikket på den for så å presenterer den som sin egen unike ide. Det er selvfølgelig uredelig i seg selv, men jeg har rett og slett endret mening fordi jeg har reflektert over ideen i to år.



En feministisk moské

For hva skal vi gjøre med koranen, vår hellige bok i en eventuell «feministisk» moské? Skal vi rive ut versene og brenne de opp som den første Islamske Khalifater Umar-iben al- Khattab gjorde 14 år etter Muhammeds død? Umar-iben- al-Khattab samlet koranen fra alle verdens hjørner og bevarte det han mente var riktig og brant de delene av koranen han mente vi kunne unnvære.For om vi ikke skriver om koranen så sitter vi igjen med den samme gamle patriarkalske ideologien. Blir Islam en mildere religion av at kvinner forvalter det samme innholdet? Blir homofobi og kjønnsdiskriminering mindre av at man sitter i samme sal?Jeg er enig med de som mener vi bør bruke livet på å skaffe oss kunnskap, men kunnskap finnes også i de erfaringene vi får som mennesker og levde liv. Koranen vet ingenting om meg, koranen er ikke levende.

Vi er mange som bærer arrene etter at de lærde islamske lederne har pisket oss nesten til døde med fordømmelse. Og traumene som er påført oss av korantro tjenere klarer vi ikke rømme fra, det er et evig mareritt vi må leve med resten av livet.

Så lenge Koranen har samme innhold vil fordømmelse av de som gjør opprør mot innholdet lide. Og er det noe vi ikke trenger mer av i Norge så er det bokstavtro muslimer.