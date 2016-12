Debatt Hver gang Isak og Even kysser hverandre i TV-suksessen Skam, gråter jeg. Hvorfor? Fordi mange unge gutter og jenter i Norge fortsatt lever i skapet og skammer seg.

Kjære homohater. Hvorfor hater du meg? Hvorfor blir du kvalm av meg? Hvorfor mener du og dine meningsfeller at jeg burde dø, brenne i helvete eller skamme meg?

Noman Mubashir.

Hvor kommer hatet fra? Hva frykter du?

Skammen er borte

Jeg skulle ønske at Skam gikk på TV den gang jeg var 18. På den tiden fantes det ingen åpner homofile på TV. Jeg snakker om tidlig 90-tall. Lenge før A Modern Family, Will & Grace, Homsepatruljen, homoekteskap, Jan Thomas og Skam.

Jeg var langt inne i skapet og skammet meg. Jeg ville ikke være homo. Jeg hadde vokst opp med en kultur hvor homofili ble ansett som syndig, skittent, perverst og dyrisk. Tenk om familien min fikk en mistanke!

Jeg ba til Allah hver eneste kveld. «Jeg vil ikke være homo, pervers og en synder.» Men det hjalp ikke. Bønneteppet ble vått av tårer, men jeg ble aldri hetero.

Kjære homohater. 20 år senere skammer jeg meg ikke lenger. Jeg har forsont meg med Allah. Jeg er verken synder eller pervers. Heller ikke syk. Jeg er den jeg er. Jeg har en flott samboer, to fantastiske bonusbarn og fortalte hele Norge i september at jeg er en av de guttene som liker andre gutter som kongen vår snakket så varmt om i sin legendariske tale i Slottsparken.

Skremmende kommentarer

Kjære homohater. Responsen var overveldende positiv. Det raste inn med meldinger og e-poster. Mest ros. Fra alle kanter av samfunnet. Jeg ble ekstraglad for støttemeldinger fra unge norskpakistanere. Men det kom også trusler og hets. Fra homohatere.

På sosiale medier ble min legning et het diskusjonstema. Spesielt blant muslimer. Kommentarene var stygge, skremmende og nedlatende. Guttene bak kommentarene, ofte født og oppvokst i Norge, med høyere utdannelse, ressurssterke, i jobb men som likevel mentalt sett lever i en helt annen verden enn det norske.

Det overrasker meg ikke. Til tross for at de aller fleste aksepterer homofile i Norge ulmer homohater i enkelte miljøer. Ofte tror vi at bare muslimene i Norge lider av homofobi. Ikke alle muslimer er homohatere, men altfor mange. Det samme gjelder også innvandrere med blant annet kristen bakgrunn, spesielt kristne afrikanere. Også enkelte etniske nordmenn føler ubehag ved å se Even og Isak kysse.

I dag bor det over 100.000 polakker i Norge. De er faktisk den største innvandrergruppen i Norge og kommer fra et katolsk land hvor det overhodet ikke er enkelt å være åpen homofil. Det samme gjelder nabolandet vårt Russland.

Innvandringen til Norge vil nok ikke avta med årene og vi som bor i verdens beste land bør gjøre alt vi kan for å hjelpe mennesker i nød. Men det bekymrer meg at friheter norske homofile har oppnådd de siste 40 årene kan settes på prøve i fremtiden.

Kjære homohater. Er det mulig for Ali fra Drammen eller Thomas fra Tromsø å være seg selv? Kan de gå hånd i hånd på Oslo City, dele kjærestebilder på sosiale medier eller kysse som Isak og Even? Neppe hvis det hadde vært opptil deg.

Meldingene som tikket inn på min Facebook-konto i september vitner om dette.

«Jeg liker gutter, men foreldrene mine vil drepe meg hvis de finner ut at jeg er homse.»

«Du er tøff som tør å fortelle hele Norge at du er skeiv. Jeg er homo, men er gift med en dame fra hjemlandet.»

«Jeg er homo og har to valg; enten ta livet mitt eller stikke av hjemmefra. Jeg er en skam for familien.»

Jeg er muslim

Kjære homohater. Du hevder at du er en stolt muslim og klager over at muslimer blir diskriminert i Norge? Men er det ikke et paradoks at du krever respekt for den du er, men ikke respekterer meg for den jeg er?

Kjære homohater. Du er aktiv i kirken og elsker Jesus. Men jeg tror neppe Jesus ville ha applaudert din selektive nestekjærlighet.

Kjære homohater. Du blir sint og lei når folk kaller deg svarting og neger. Hvorfor kaller du meg homofaen og faggot?

Du sier at jeg ikke kan være både muslim og homofil? Men hvem har pekt deg ut til å spille rollen som moralpoliti? Er du selv en perfekt muslim? Neppe. Husk: Ingen kan frata meg retten til å være muslim. Ingen.

Kjære homohater? Hvordan kan du flykte til et land som har gitt deg frihet, trygghet og en ny start på livet men likevel presse dine barn til å leve under den samme homohatende kulturen du en gang flyktet fra?

Kjære homohater. Hvordan er det mulig å være født og oppvokst i Norge hvor likestilling og likeverd er vår stolthet men likevel spytte på disse verdiene?

Kjære homohater. Det er snart jul. Dette er en tid for ettertanke, samhold og hvor familiene samles. Mange homofile som lever i skapet føler seg ekstra ensomme i denne tiden. Den beste julegaven du kan gi deg selv er å se en episode av Skam slik at sønnen eller datteren din muligens vil slutte å skamme seg.

God jul.