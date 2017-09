Jeg håper det er plass til alle skeive

Debatt I arbeidet med «Jævla homo» visste jeg at dette var en sårbar tematikk hvor det var viktig å tråkke riktig. Det jeg ikke visste, var at det er de tryggeste skeive som har de såreste tærne.

GISLE A. GJEVESTAD AGLEDAHL, programleder for «Jævla homo», NRK

NRK P3 har som formål å speile ung, norsk virkelighet. Den virker det som det er en stund siden Morten Hegseth har vært en del av.

I et innlegg i VG blir jeg av Hegseth omtalt som «den mest homofobe programlederen på TV om dagen». Jeg ble overrasket, men kanskje er det egentlig forutsigbar kritikk fra en voksen, etablert og trygg homo som synes vi portretterer skeiv tematikk på «feil» måte. Som ikke synes tidligere generasjoners homokamp gis nok plass i serien. Som synes at jeg bryter for mange av de uskrevne reglene for hva en «homo» skal og bør være. Reglene Hegseth nå gjør seg til vokter for, og som også er en del av grunnen til at jeg i mange år har kviet meg for å omfavne min egen skeivhet og min egen kultur.

TV-serien «Jævla homo» er et personlig prosjekt som tar utgangspunkt i min opplevelse av å være skeiv. Mer spesifikt, klumpen i magen som kom da kjæresten min, som er en gutt, tok meg i hånda. Hvorfor kjentes det så feil? Det handler om spørsmål rundt seksualitet og identitet som har vært for vanskelig å snakke om, spørsmål som skulle besvares i møte med mennesker og miljøer. Jeg skulle dykke inn i en skeiv verden som viste seg å være stor, spennende, vrien og vakker.

Resultatet er møter med mennesker som tar med seg meg og seeren inn i sin verden. Jeg opplever de som helter, alle sammen, enten det er den samiske homoaktivisten Lemet som kjemper en ensom kamp i Karasjok. Eller håndballspilleren Ole-Andre som skulle ønske at også andre toppidrettsutøvere ville stå fram. Eller Håkon, som for første gang forteller foreldrene sine at han liker gutter.

VG MENER: Et jævla viktig program

Alle disse møtene lærte meg masse, og – spoiler-alert – jeg ble kvitt klumpen i magen. Fordommene forsvant. Jeg er ikke lenger redd for den delen av meg som er skeiv – nå gir jeg gladelig plass til den. Mye fordi jeg lærte at jeg kan velge hva det å være skeiv betyr for meg – jeg har lært at jeg kan være skeiv på min måte. Det er plass til oss alle.

Trodde jeg, inntil jeg leste Morten Hegseths innlegg.

For blant hundrevis av tilbakemeldinger med støtteerklæringer og takknemlighet den siste uka, er det én som skiller seg ut. Boom, øks i ansiktet fra uventa hold. VGs Morten Hegseth mener «Jævla homo» er «det mest konforme og smaksdømmende programmet på TV».

Jeg sitter igjen og lurer på h vilken TV-serie han har sett.

Hegseth fyrer av tunge skyts og reagerer blant annet på bruken av ordet «skeiv». Et begrep vi bevisst har vært konsekvente med i produksjonen. I 2017 bør det være viden kjent at det finnes mange ulike måter å definere seg på når det gjelder både legning og kjønnsidentitet. «Skeiv» er et godt uttrykk som rommer de aller fleste – og som jeg personlig opplever som mer inkluderende og moderne enn de trange, gammeldagse båsene. Jeg bruker «skeiv» om meg selv, og Hegseth skal også selv få lov til å velge hvordan han vil definere seg. For å sitere navneskiftet til Foreningen FRI: «Før var vi LLH (Landsforbundet for lesbisk og homofil frigjøring), nå er vi FRI.»

FÅR SVAR PÅ TILTALE: VG-journalist Morten Hegseth. Foto: Jørgen Braastad , VG

Hegseth problematiserer at jeg er 26 år gammel. Å ha vanskeligheter med spørsmål rundt seksualitet og identitet må det være rom for uansett alder.

Men, mest av alt, reagerer han på følelsene og holdningene som er utgangspunktet mitt for serien. Her er vi faktisk ved kjernen i prosjektet: Prosessen fra å være ufri og fordomsfull, til å finne en trygghet i meg selv og miljøet jeg tilhører. Han angriper følelsene og holdningene jeg har hatt, som i serien tydelig blir presentert som problematiske og som vi bruker resten av serien på å snu. Dette er også følelser og holdninger som resonnerer med mange andre unge. Det vet vi etter å ha gjort målgrupperesearch og dybdeintervjuer med skeive fra 16-26 år som alle hadde ulike forhold til legningen sin.

Det virker som Hegseth skrudde av etter første episode. Fikk han ikke med seg episoden som handler om å heie på de som bryter kjønnsnormer? Eller den der jeg heier vel så mye på fistefest og åpne forhold som den heteronormative kjernefamilien? Hva med den der jeg heier på ensomme homoaktivister og glamorøse dragartister – eller hva med siste episode, der jeg heier på ALLE skeive? Poenget med serien er nettopp at jeg lærer hvordan de skeive jeg har vært redd for å knytte meg til, har vært så viktige og banet vei – så jeg kan rusle trygt etter bak.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

«'Jævla homo' er ikke min homokamp», skriver Hegseth, og det stemmer. Han og jeg har ikke de samme opplevelsene av hvordan det er å være skeiv i Norge i dag. Men jeg er sikker på at vi ønsker det samme: Et raust og inkluderende Norge som respekterer alle former for legning og kjønnsidentitet. I så fall bør vi ikke spenne bein på hverandre på veien til mål - selv om vi kjemper kampen på ulike måter.

Denne serien er lagd for de unge og usikre som nå sender meldinger og sier at de er litt mer glad i seg selv etter å ha sett den. Som Marie, som for første gang turte å kysse jentekjæresten sin på fest denne helga. Som Sofia, som tror serien var det som trengtes for at søsteren kunne stå fram til henne. Eller som Elwyn, som stolt Instagrammer med hashtaggen #jævlahomo, og forteller at han ikke lenger er redd for fremtiden.

«Jævla homo» er en kjærlighetserklæring til alle skeive, både de stereotype og de som går under radaren. Men vi siktet oss inn på de skeive som mangler tilhørighet. De som ikke identifiserer seg med de streite vennene sine, men som heller ikke finner seg til rette i homobåsen.

Og jeg tror vi traff.