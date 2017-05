Historieløse Solveig Horne

Debatt Solveig Horne er ekstremt historieløs og innehar frekkhetens nådegave når hun utroper sin egen regjering til den beste homoregjeringen noensinne.

JON REIDAR ØYAN, stortingskandidat for Ap, og leder av Aps homonettverk



Det er hyggelig når Norge gjør det godt på internasjonale målinger. Onsdag offentliggjorde den europeiske homo-organisasjonen ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) oversikten, som viser at kun Malta anses som bedre enn Norge på rettighetene for LHBTI-personer.

Jeg skal gi regjeringen honnør for å ha fulgt opp daværende helseminister Jonas Gahr Støre sitt forslag om gjøre det mulig å endre juridisk kjønn uten operasjon. Men når Solveig Horne uttalte til VG at «Homofile og andre LHBTI-personer har aldri hatt en bedre regjering i Norge enn Høyre/Frp-regjeringen». Da må jeg reagere. Du skal ha tatt veldig mange lykkepiller og røyka sokka dine en god stund før du selv kan tro på en slik uttalelse. Men for å være seriøs. Denne uttalelsen er mildt sagt ekstremt historieløst og vitner om å inneha frekkhetens nådegave.

At statsråden i tillegg bruker regjeringens forslag til en ny LHBT handlingsplan for å begrunne fremgangen blir rett og slett bare pinlig. Den trådde i kraft for fem mnd siden, uten at det fulgte med nevneverdig mye penger for å følge opp planen, så akkurat den begrunnelsen tror jeg vi kan se bort i fra.

Men en ting er sikkert. Norge har alltid vært i front når det kommer til LHBT- personers rettigheter. Dette hadde ikke vært tilfelle om Frp, Horne sitt parti hadde regjert før 2013. For å vise hvor idiotisk Horne sine uttalelser er i en historisk sammenheng tillater jeg meg å gi noen homohistoriske høydepunkter.

I 1972 foreslo regjeringen Bratteli (Ap) å fjerne Str.lovens §213 – forbud mot mannlig homoseksualitet.

I 1992 la statsråd Grete Berget (Ap) frem lovforslaget om en Partnerskapslov for homofile.

I 2001 la statsråd Karita Bekkemellem Orheim (Ap) frem forslaget om rett til stebarnsadopsjon for homofile/lesbiske i registrert partnerskap.

I 2008 la statsråd Anniken Huitfeldt (Ap) fram forslag om en felles ekteskapslov, og lik rett til adopsjon og assistert befruktning for lesbiske og homofile. Samme år vedtok Stortinget dette. Arbeiderpartiet og SV stemmer samlet for alle forslagene. Det samme gjør et flertall i V, H og SP. FRP og KRF stemmer samlet i mot alt.

I 2008 la også Stoltenberg II-regjeringen fram Norges første handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner med en rekke konkrete tiltak.

I 2011 etablerte Stoltenberg II et eget LHBT-senter.

I 2012 vedtok Stortinget et forslag fra Stoltenberg II en lov om helhetlig diskrimineringsvern på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Med dette bakteppet blir Solveig Horne sine uttalelser rett og slett latterlige. De vitner om at hun fortsatt har mye å lære og at opplæringstida som Homominister på ingen måte er over. Men 11. september skal vi sørge for at hun får avløsning.

Bare på den måten kan vi få bevilget mere penger til LHBT området. Slik at vi kan få lagt frem en ny og forsterket handlingsplan. At vi kan få innført et tredje juridiske kjønnsalternativ. At vi kan styrke innsatsen mot hatkriminalitet: Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk må inn i straffeloven. At vi kan sørge for en verdig eldreomsorg for LHBT personer. Og ikke minst at vi må få slutt på homo som skjellsord – skoler og barnehager må få en plikt til å forebygge og forhindre.