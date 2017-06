Fornektelse og fordømmelse

Kommentar Da filmskaperen Oliver Stone i et lengre intervju med Vladimir Putin spør om forfølgelsen av homofile i Russland, benekter presidenten at det er noe problem.

Da Stone lurer på om hvordan han ville reagere om en homofil dusjet ved siden av ham på en ubåt, svarer en lattermild Putin.

– Vel, jeg foretrekker ikke å dusje sammen med ham. Hvorfor provosere ham? Men du vet, jeg er mester i judo.

Putin later til å mene at han selv er uimotståelig, og at det da kan være greit å kunne praktisere kampsport. Putin synes kanskje svaret er morsomt. For russiske homofile er ikke virkeligheten festlig.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen avgjorde i forrige uke at Russlands såkalte homofili-propaganda lov er diskriminerende og i strid med ytringsfriheten. Russland er ofte blitt anklaget for å bruke paragrafen til å rettferdiggjøre vold og trakassering av homofile og lesbiske. Tidligere i år kom det rapporter om at flere enn hundre homofile menn i Tsjetsjenia var blitt arrestert og at de var blitt utsatt for langvarige mishandling eller tortur.

I Tyrkia ble Istanbul Pride forbudt i år, som i to foregående år etter at mer enn 100.000 mennesker deltok i 2014. Den offisielle begrunnelsen er at marsjen kan forstyrre offentlige ro og orden. De bøyer av for nasjonalistiske og religiøse gruppers krav.

I russisk propaganda fremstår Putin som en forsvarer av tradisjonelle verdier, i motsetning til moralsk korrupte og dekadente vestlige land. Mange andre autoritære ledere, som Tyrkias Recep Tayyip Erdogan, inntar samme holdning. Når seksuelle minoriteter undertrykkes er det et tydelig symptom på samfunn som går i illiberal retning.

I andre land er fortsatt homofili forbudt og lovbrudd straffes hardt. I enkelte land kan sex mellom to av samme kjønn straffes med døden.

I Aceh-provinsen i Indonesia er menn mistenkt for homofil sex blitt pisket offentlig. I Bangladesh ble 28 menn nylig arrestert i mai, mistenkt for å være homofile. I mange afrikanske land er homofili fortsatt forbudt. Å forsvare deres menneskerettigheter kan være farlig.

– I Iran har vi ingen homoseksuelle, sa Irans president Mahmoud Ahmadinjad da han for ti år siden talte på Columbia-universitet i New York.

Publikum lo, men fornektelsen er tragisk når en vet hva iranske lesbiske og homofile kan bli utsatt for.