En liten «Skam»-revolusjon

Kommentar Nerven i forholdet mellom Isak og Even er så uendelig mye heftigere enn noe av det «Skam» har gjort tidligere.

Setningen skriver jeg etter å ha sett klippet fra onsdag klokken 10.34, hvor Even (Henrik Holm) forteller Isak (Tarjei Sandvik Moe) at han har tatt pause fra forholdet med kjæresten Sonja (Theresa Frostad Eggesbø). For å satse på Isak. I eller utenfor skapet, det vet vi ikke enda.

Klippet er i kjent «Skam»-stil bare noen minutter langt, men skaper i alle fall for min del mer spenning enn det forrige sesongs Noora og William-drama noen gang klarte.

Klippet avsluttes med en heftig klinescene som helt sikkert ville fått mange tradisjonelle NRK-seere til å sette wienerbrødet i halsen. Jeg hyller det.

For deg som trenger (en ekstremt forkortet) oppsummering av hva som skjer: Forrige «Skam»-sesong hadde Noora (Josefine Pettersen) i hovedrollen. Hun oppnådde nærmest ikonstatus for sin generasjon – og det trøblete forholdet med William (Thomas Hayes) utviklet seg på et tidspunkt til et nasjonalt kjærlighetsdrama. I år er det homofile Isak, andreklassing på Nissen Hartvig, som står i sentrum. Foreløpig i skapet, men i sin første homofile relasjon med tredjeklassingen Even.

VG-journalist Martine Lunder Brenne.

Jeg hyller det først og fremst fordi unge homofile, både i og utenfor skapet, endelig får noen etterlengtede og moderne forbilder. Det spiller ingen rolle at det er karakterer i et fiktivt drama – akkurat nå er «Skam» Norges kuleste serie. Det skal vi ikke undervurdere gjennomslagskraften av. Vi så det skje med Noora, som til og med ble hyllet av Kripos for sin kunnskap om strafferett knyttet til private nakenbilder.

Vi trenger flere homofile forbilder som man kan relatere seg til i en av livets mest sårbare faser: Tenårene. Serieskaper Julie Andem er ekspert på å være opplærende uten pekefingermoralisme. Ingen enkel oppgave, men viktig. For budskapet blir så fryktelig mye mer troverdig.

Homofile forbilder som Isak og Even er også viktige for heterofile unge. Selvfølgelig er vennegjengens respons viktig for en homofil gutt eller jente som skal komme ut av skapet. Nå får de en ung og moderne ramme rundt homofili som kanskje kan gjøre at den positive responsen sitter enda løsere. Og ikke minst at skjellsord knyttet til homofili, som vi vet er et stort problem, blir mindre akseptert.

Så for all del: Det var spennende å vente på at William skulle svare Noora på slutten av forrige sesong. Et scroll nedover Facebook, Instagram og Twitter fra mai 2016 viser at store deler av landet mente akkurat dét. Men Isak og Even, eller rettere sagt Sandvik Moe og Holms skuespillerprestasjoner, skaper en nerve som ikke kan sammenlignes. Å opprettholde den skal godt gjøres, men er det noen som kan klare det, så er det de to.