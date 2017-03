Utvid pappakvoten

Leder Høyre bør ikke bare frede kvoten, de bør også forlenge den.

Det er gledelig at folk i regjeringspartiet Høyre snur og ikke lenger vil skrote fedrekvoten, slik som de lovet i valgkampen i 2013. Da de blåblå kom til makten holdt de beklageligvis deler av lovnaden sin, og i juli 2014 ble kvoten kuttet fra 14 til 10 uker. Familiene skulle få bestemme selv. Håpet var naturligvis at statlig overstyring ikke lenger var nødvendig, og at fedre ville fortsette å være hjemme med ungene sine.

Slik gikk det ikke helt. Ny statistikk fra NAV som Dagens Næringsliv først omtalte denne uken, viser at fedrene er tidligere tilbake i jobb, mens kvinnene er lengre hjemme. Bare 12 prosent av mennene tok i de tre første kvartalene i 2016 ut mer enn de øremerkede 10 ukene. Tallene gjør inntrykk på blant andre Høyres Linda Hofstad Helleland, som er blant dem som har snudd og nå ønsker pappakvote. Det er en sympatisk kuvending som tyder på at det ikke har gått prestisje i saken, i det minste ikke for Helleland.

Nå er det ikke så vanskelig å forstå argumenter om at folk flest bør få bestemme selv og at staten ikke skal detaljregulere livene våre. Men problemet er at den «valgfriheten» som motstanderne av pappakvoten etterlyser, for mange familier har vært en illusjon. Fedre har fortalt om negative reaksjoner og motvillige sjefer. Pappaer som har ønsket å være mer hjemme, har rett og slett ikke fått lov. Dette løste seg først da pappakvoten ble innført. Da ble det plutselig mer oppnåelig for mange bedrifter å få det til. At næringslivet har måttet tilpasse seg, kan kalles valgfrihet for pappaer og familier, det også.

Å klage høylydt over tvang er dessuten å ta munnen for full. Det dreier seg om en pappakvote som man kan søke om fritak fra, for eksempel ved sykdom. Og familier som ønsker å løse dette annerledes, kan simpelthen takke nei til kvoten. Ingen skal trenge å føle seg tvunget til å motta utbetalinger fra staten. Den gjenstående foreldrepermisjonen vil dessuten være av verdens mest generøse foreldrepermisjonsordninger.

Selv om Høyrekvinner som Helleland og Tina Bru har forstått dette, er pappakvoten fortsatt et stridstema på regjeringsparties landsmøte som arrangeres i helgen. Der bør hele partiet få se den nedslående statistikken som forteller at dette ikke går seg til av seg selv. Tvert om. Partiet bør ikke bare frede kvoten, de bør også forlenge den. Først da får fedrene tilbake den valgfriheten de hadde før de blåblå uklokt nok begynte å rasere den.