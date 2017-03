På stedet Høyre

Kommentar Alle partier med regjeringsmakt liker stø kurs. Noe annet er selvskudd.

Det hemningsløse budsjettbråket i høst, som kan ha ødelagt firepartisamarbeidet som Høyre er så avhengig av, er så vidt jeg ser knapt nevnt. Og det på tross av at Aftenposten og andre aviser denne uken har vist at budsjettforhandlingene nok en gang munnet ut i et lite gjennomtenkt og høyst sannsynlig håpløst vedtak om bruk av biodrivstoff.

Hver budsjettforhandling har hatt et sånt vedtak i de siste timene. På Høyres landsmøte i år ble den forrige blemmen, den om flypassasjeravgift, til og med vedtatt nedlagt. Uten at jeg, fra utsiden, kan se at det førte til noe særlig offentlig refleksjon om hva Høyres regjeringsprosjekt og samarbeidsavtale egentlig koster.

Når en statsministers parti har landsmøte i et valgår, er det ikke naturlig med noen dyp debatt om all ny politikk som Norge trenger. Politikk utformes ofte for å løse problemer, og det er klart at et regjeringsparti har vanskelig for å innrømme at det trengs mye ny politikk i landet. Det ville vært jevngodt med å si at den de fører ikke virker.

Høyres politiske profil etter dette landsmøtet er derfor ikke særlig endret. Hvis man skal peke på en langsiktig politisk utvikling under Erna Solberg, så må det bli at Høyre gradvis forlater ideologi og prinsipper og erstatter det med praktisk innrettet politikk som er tilpasset en ny og raskt skiftende virkelighet. Det gir rom for å være navet i et bredt borgerlig samarbeid, og det gir mulighet for å lage en fortelling om seg selv som et folkeparti. På dette landsmøtet falt til og med den gamle fanesaken om å kvitte seg helt med formuesskatten.

Min oppfatning av Høyres viktigste budskap i dette valgåret er at partiet står for stø kurs i et stadig mer urolig farvann. Og at partiet nå er uløselig knyttet til sin partileder og statsminister. Det er nærmest et fullstendig samsvar mellom Erna Solbergs politiske personlighet og Høyres politikk. Ingen dikkedarer eller store visjoner, men løsninger, praktisk innretning og fravær av store fakter.

Dette har virket godt for henne og Høyre, og fortsatt gjør partiet det relativt godt på målingene. Det er vanskelig å se noen dyp regjeringsslitasje på Høyre eller Solberg. De tråkker jevnt og trutt videre.

Solbergs store problemer befinner seg på utsiden av hennes eget parti, nemlig i det borgerlige samarbeidet. Frp og et stadig mer kaotisk og svakt ledet Venstre virker låst i en evig destruktiv krangel. I KrF er det nå et dypt indre skille mellom de som vil fortsette på borgerlig side og de som vil gå over til Ap og Jonas Gahr Støre. Samarbeidet skranter og det er uvisst om det overlever etter valget. Det er det som kan velte Solberg fra makten. I sitt eget parti har hun full kontroll.