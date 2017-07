Hjelp, Høyre er på facebook!

Debatt Høstens valg blir et Facebook-valg. Det er bra. Det betyr at velgerne får mer og bedre informasjon om partiene.

RUNE ALSTADSÆTER, kommunikasjonssjef i Høyre.

CHRISTIAN LALAND, leder for digitale medier i Høyre.



Høyre får jevnlig kritikk i mediene for våre aktiviteter på Facebook og andre digitale kanaler.

Enten det er fordi vi arrangerer TV-sendinger via sosiale medier med høyrefolk som programledere, eller fordi vi kjøper annonser på Google. Men norske redaktører og journalister bør slutte å la seg sjokkere av at partiene investerer tid og penger på digitale kanaler.

3,5 millioner aktive på facebook

Ipsos’ siste tracker for sosiale medier i Norge viser at 83,5% av landets befolkning er aktive brukere på Facebook. Det er nesten 3,5 millioner mennesker. Samtidig vet vi at antallet som leser papiraviser ble mer enn halvert fra 2010 til 2015. Det ville vært galskap om partiene skulle sitte igjen i en gammeldags medievirkelighet mens velgerne rømmer til nye medier.



Høyre opplever samme trend på våre sider. Statsminister Erna Solberg har mer enn 200 000 følgere, noe som er en dobling på to år. Høyres Facebook-side har i overkant av 100 000 følgere. De mest fengende postene kan nå flere hundre tusen nordmenn, og Høyres mest populære klipp på Facebook sett over 1,1 million ganger. Høyres poster på Facebook har forankring i partiets politikk, og er tydelig merket. Samtidig kan vi aldri publisere gale opplysninger - da blir vi arrestert av et kunnskapsrikt og engasjert publikum.

Debatten flytter





De politiske partiene må selvsagt ha respekt for de klassiske nyhetsmediene selv om nye muligheter byr seg på Facebook, Snapchat, Twitter og Instagram. Og selvsagt vil våre politikere være tilgjengelig for norske journalister og det lille som finnes igjen av debattflater i radio og TV. Men pressen gjør sine redaksjonelle valg. Da prioriteres løpende hendelsesnyheter og egen journalistikk. Det er helt fint for oss. Men det betyr at den løpende politiske debatten flytter til andre kanaler. Det er vår påstand at det politiske ordskiftet i Norge speiles langt bedre i sosiale medier enn i rikspressen. Høyres valgoppsummering fra 2013 konkluderer med at de tradisjonelle mediene under selve valgkampen var lite interessert i å skrive om skolepolitikk til tross for at det var blant de viktigste sakene for velgerne. Da kan publikum heldigvis søke andre kilder enn aviser og tv for å lese om en så viktig sak.

Negative sider

Vi Høyrefolk skal likevel ikke være blåøyd for at medieutviklingen byr på negative sider. Falske nyheter, nett-troll, sjikane og negativ reklame er kun et tastetrykk unna for den jevne velger. Likevel mener vi at norske velgere vil finne mer og bedre informasjon om partienes ulike prioriteringer ved også å følge partienes informasjonsflyt i digitale kanaler. Og la oss være tydelige vi skal oppføre oss som dannede høyrefolk - også på Facebook.



For oss i Høyre står valgets viktigste samtaler på torg, i skolegården og ved å gjennomføre flere hundre tusen husbesøk. Partiets medlemmer og politikere er vår viktigste ressurs for å sikre gjenvalg. Høyres stortingskandidater skal ikke gjemme seg på Internett, men være tilgjengelig for journalister og velgere som vil stille oss spørsmål. Det skulle da bare mangle.

Samtidig vil vi bruke tid og ressurser i digitale medier. Vi kommer til å produsere timesvis med direktesendinger og levende film på Facebook. Høyre har i denne valgkampen signert dokumentar-journalist Kristian Mykleset som skal følge statsministerens valgkamp. Daglig vil Høyre publisere korte filmer og bilder fra valgkampens indre liv. Over hele landet vil våre stortingskandidater fortelle om Høyres politikk på Facebook, og daglig vil vi besvare flere hundre spørsmål som velgere sender inn direkte via messenger eller skriver ikommentarfeltet. For det er ikke slik at de vanskelige spørsmålene er forbeholdt journalistene. Hverdagsekspertene med Facebook-appen i hånden gir oss daglig utfordringer om mulighetene i samfunnet. Og vi må alltid være klare til å svare.

Snakker til målgrupper

I likhet med alle andre virksomheter, organisasjoner og politiske partier har også Høyre ulike målgrupper som vi ønsker å spisse budskapet vårt til. For eksempel snakker vi annerledes på Twitter enn vi gjør på Instagram. Vi har jo kunnskap om hvor våre målgrupper er; hva de er opptatt av og hvordan de ønsker å bli kommunisert med. Vi holder oss selvfølgelig langt innenfor hva som er lovlig, og alle disse kanalene er stuerene plattformer. Selv om vi også betaler for enkelte eksponeringer. I gamle dager kjøpte man annonse i papiravisen, i 2017 kjøper man annonser digitalt.



En av disse kanalene er søkemotoren Google. Det har blitt skrevet en del sensasjonspregede nyhetssaker om at Høyre dukker opp når man for eksempel søker etter «ulv». Er det så rart at vi ønsker å snakke til dem som helt tydelig er interessert i ulv, og fortelle dem hva Høyre mener om saken? Enkelte går så langt som å kalle dette for manipulasjon av søkemotorene, men faktum er at det kommer opp en annonse h

vor Høyre helt tydelig er avsender – og at vi ønsker å snakke om vår ulvepolitikk.

For å ta et banalt eksempel: Om jeg søker etter «stol», så dukker Jysk opp som øverste treff. Det ville jo vært snedig om Ikea anklaget dem for manipulasjon.

Digitalt fremoverlent

I bunn for all kommunikasjon i Høyre ligger vår strategi for presse og sosiale medier. Den er gammel, men vi mener den fortsatt er god som gull: Høyre skal først og fremst snakke om egen politikk! Høyres velgere og potensielle velgere er tydelige på at de liker oss best når vi er løsningsorienterte, ikke når vi bare krangler med andre partier.

Rett og slett:Høyrefolk kommer til å være gjenkjennelige denne valgkampen også. Begeistret for egen politikk. Stolt over Erna Solberg. Og klare til å styre landet i fire nye år. Samtidig kommer vi til å være fremoverlent på digitale kanaler. Sånn er det bare!