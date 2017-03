En tale om fremtiden for fortiden

Kommentar Høyre-leder Erna Solberg vil være den som forandrer for å bevare.

Det er noe i tiden som gjør folk utrygge. Følelsen av at noe grunnleggende er i ferd med å endre seg, at etablerte sannheter og strukturer står for fall. At verden i stort og livet i smått endrer seg i ekstremt tempo, så raskt at mange opplever å ikke henge med lenger.

Dette har delt befolkninger i Europa, og skapt grobunn for nye populistiske bevegelser som har det til felles at de vil senke tempoet eller skru klokken tilbake. Til samfunn med mer homogen befolkning, tradisjonelle verdier, mindre globalisering og mer oversikt. Populismens oppslutning er noe mindre enn vi kan få inntrykk av, men utviklingen som gir den næring er en grunnleggende politisk strømning som alle vestlige politikere må håndtere. Også lederne for Norges to store styringspartier Høyre og Arbeiderpartiet.

Hvordan skal Norge klare å fortsatt være Norge på den andre siden av alle disse endringene? Og hva er partienes plan for det? Den som har de beste og mest troverdige svarene på dette vinner.

Erna Solbergs tale til Høyres landsmøte går rett inn i den materien. Den løfter frem det som har vært Høyres styrke og appell under hennes ledelse, partiets evne til å forandre for å bevare. Solberg legger ikke skjul på at Norge står foran store endringer når oljealderen tar slutt og en ny økonomi skal være grunnlaget for velferdsstaten. Samtidig sier hun at ingen partier er bedre enn Høyre til å ta oss gjennom denne overgangen. Fordi Høyre er fleksibelt, løsningsorientert og opptatt av resultater, der Arbeiderpartiet (og Senterpartiet) er forstokket, handlingslammet og mest opptatt av form og organisasjon.

Dette budskapet virket godt i den lange valgkampen frem mot 2013. Da var Solbergs hovedbudskap at Høyre og Ap egentlig ville tilby innbyggerne det samme Norge, men at hennes parti ville klare det mye bedre. I talen til landsmøtet er budskapet omtrent det samme, men nå kan hun vise til alt de har gjort i regjering de siste årene.

Vil det gå hjem? Tja, hvem vet. Solbergs problem i dette valget er at hun denne gangen ikke kan velge hva hun vil snakke om like fritt som sist. Som statsminister må du hele tiden forsvare det du har gjort og det du ikke har gjort. Opposisjonen kan hele tiden snakke om fremtid, mens en regjering vil bli konfrontert med sin fortid.

I tillegg er samarbeidet på borgerlig side ved dette valget langt mindre avklart enn sist. Det er ikke lenger sikkert at et flertall for de fire borgerlige partiene vil gjøre henne til statsminister. KrF kan bytte side og peke på Ap og Jonas Gahr Støre. Dette vil plage og forfølge Solberg gjennom hele valgkampen, uansett om hun vil det eller ikke.