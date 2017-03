Eggdonasjon: Godt nytt fra Høyre

Leder Det er godt nytt at Høyres landsmøte utsatte avgjørelsen om å åpne opp for eggdonasjon.

Det betyr at vi fortsatt kan håpe på at Norge opprettholder forbudet mot at barn kan unnfanges ved hjelp av en annen kvinnes egg enn hun som føder barnet. Nå vil partiet bruke det neste året på en grundig debatt om dette spørsmålet.

Debatten på årets landsmøte handlet i stor grad om de voksnes behov, ikke om barna. Dessverre. De som ønsker å åpne opp for eggdonasjon, snakket mest om de voksne. Om menneskers behov for å få egne barn, om urettferdigheten i at menn får hjelp når de ikke kan få egne barn, mens kvinner ikke får slik hjelp, og om urimeligheten i at noen i dag ikke har råd til å dra til utlandet for å få hjelp der.

Ulike roller i forplantningen



Vi ser det ofte under diskusjoner om eggdonasjon: Det blir fremstilt nærmest som gammeldags og bakstreversk å si at barn har behov for å kjenne sitt opphav. Som om motstanderne av eggdonasjon er motstandere av likestilling, og motstandere av å jevne ut økonomisk ulikhet. Som om motstanderne av eggdonasjon underkjenner at det viktigste i barns liv er å vokse opp med kjærlighet og omsorg.

Selvsagt er det ikke slik. Alle er enige om at det viktigste for et barn er å vokse opp med gode voksne. Og likestilling er en grunnverdi i det norske samfunnet. Det er få som er uenige i det. Men dette handler ikke om likestilling. Menn og kvinner har ulike roller i forplantningen. Det kan ingen vedta seg bort fra.

Det denne saken handler om, er om Norge skal legge til rette for at det skal unnfanges barn som ikke får mulighet til å vite hvem som er deres moderlige opphav. Ved eggdonasjon finnes det nemlig ikke et entydig moderlig opphav. Det er en biologisk mor, hun som bærer frem barnet. Og en genetisk mor, hun som ga egget. Og hvem er da mor?

Uklarhet for barn



Selvsagt er det ikke slik at alle mennesker har behov for å vite hvor de kommer fra. Men alle bør ha muligheten, så langt det lar seg gjøre. Og selv om det vil være kjent donor ved eggdonasjon, slik det i dag er ved sæddonasjon, så vil ikke barn unnfanget på denne måten kunne få vite hvem som er det moderlige opphavet. For det er delt i to. Det er dette som er det nye. Det er dette som skaper uklarhet for barn som blir til ved eggdonasjon.

Høyre-ledelsen fikk gjennomslag for å utsette hele spørsmålet. Vi håper hensynet til barna vil stå i sentrum i den videre debatten i Høyre. Og i den øvrige samfunnsdebatten.

