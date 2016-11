Dette får ikke Venstre presset gjennom

Kommentar Om partiet får bestemme må du betale 1 krone mer for hver liter diesel du fyller.

Men det blir det ikke noe av. Da Venstre la frem sitt alternative statsbudsjett i dag var Venstre-leder Trine Skei Grande opptatt av å si at de økte avgiftene «ikke er for å plage noen.»

Men hele poenget med å øke drivstoffavgiftene er jo nettopp å plage litt. Det må smerte for å få oss til å kjøre mindre, eventuelt kjøpe lavutslippsbil.

Likevel kan det hende Skei Grande har rett. For poenget med hennes forslag er først og fremst å skaffe Venstre det som på engelsk kalles «leverage». Venstre trenger handlingsrom i krangelen om statsbudsjettet.

Alle som pruter vet at startprisen ikke er det man venter å få. Og Venstre tror heller ikke at de får gjennomslag for så høye avgifter som de har lagt på bordet nå. Men de drar på litt for å ha noe å forhandle vekk i neste runde.

Det Venstre har gjort, er altså å plusse på regjeringens allerede rekordhøye økninger i drivstoffavgiftene i forslaget til statsbudsjett for 2017. At Høyre og Frp har gått inn for å øke dieselprisen med 53 øre og bensinprisen med 31 øre neste år, er egentlig oppsiktsvekkende.

Og dette er særlig Venstres fortjeneste. Partiet kunne valgt å skryte av en slik seier. Men isteden har de furtet. Venstre vil selvsagt så mye mer. Men samtidig har et miniparti klart å presse den blåblå regjeringen til å sette opp disse avgiftene mer enn de rødgrønne noen gang gjorde. Arbeiderpartiet hadde SV og SP å bale med. Venstre har Frp! Bilistpartiet som tidligere har felt en regjering på bensinprisene, satte opp avgiftene nesten før Venstre hadde åpnet kjeften.

Samtidig sier Erna Solberg at dette er så langt regjeringen er villig til å gå. Statsministeren kaller høyere drivstoffavgifter uansvarlig for næringslivet. Og det betyr nok at drivstoffavgiftene ikke lar seg forhandle mye mer opp. Men det vil i realiteten ikke være noe tap for Venstre. De har fått til mye bare med det.

Nå er det selvsagt ikke nok for miljøet. Om Venstres forslag går igjennom anslår miljøstiftelsen Zero at det vil bety omlag 0.5 millioner tonn CO2 kuttet. Regjeringens forslag er anslått å innebære kutt på 200 000 tonn. Tallene er omdiskutert, og vil uansett påvirkes av hvordan drivstoffprisen ellers varierer.

Likevel er det et skritt i riktig retning. For vi vet at avgifter virker, og det er mye bedre enn subsidier som ofte betyr å kaste bort skattebetalernes penger og mange uønskede effekter ingen tenkte på på forhånd.

Men subsidier er lett å ty til i miljøpolitikken, fordi ingen sier nei takk til gratispenger. Det var dette med å slippe å plage folk da.

Nå er poenget til Skei Grande om å ikke plage folk, er at det skal bli gøy å velge grønt. Folk flest skal gå i pluss, de som velger grønt skal få igjen avgiftsøkningene i form av lettelser andre steder.

Venstre har satt opp et budsjett for å vise hvor godt en kjernefamilie kommer ut av det. De ekstra utgiftene som vil gå med på drivstoff, skal kompenseres ved at vi får ting som billigere månedskort. Og det er ingen plage. Kanskje bortsett fra alle på bygda som vil mislykkes når de prøver å dra månedskortet på bensinstasjonen.