Valg uten vinner

Kommentar For å vinne presidentvalget er 270 det magiske tall. Det åpner døren til Det hvite hus.

- Talent for de laveste intriger og popularitetens små kunster er nok til å løfte frem en mann til den høyeste ære i en enkelt stat, advarte Alexander Hamilton i 1780-årene.

Grunnlovsfedrene fryktet at folket kunne bli forledet av sjarlataner og menn med onde hensikter. Derfor et valgmannskollegium, en elite som holdt hodet kaldt og var garantister for rasjonelle avgjørelser.

Det finnes en mulighet for at valget ender uavgjort, ved at Hillary Clinton og Donald Trump begge får 269 valgmannstemmer. Det er et svært usannsynlig, men ikke utenkelig, utfall. De som utformet konstitusjonen tok høyde også for dette.

Med det usannsynlige scenario at begge kandidatene natt til onsdag vinner 269 valgmenn blir det opp til Representantenes hus i Washington DC å velge landets neste president. Der er republikanere i flertall, og det vil bestå også etter valget tirsdag.

Det er større sjanser for at kandidaten som får flest stemmer i valget ikke samtidig vinner de nødvendige 270 valgmenn. Det skjedde sist ved presidentvalget i 2000. Al Gore fikk 540 520 flere stemmer enn George W. Bush, men bare 266 valgmenn mot Bush’ 271.

Nettstedet Fivethirtyeight, som beregner sannsynlige utfall, mener det er 11,5 prosent sjanse for at Hillary Clinton vinner flest stemmer, men taper i antall valgmenn. Sannsynligheten for at Donald Trump får flere stemmer, men færre valgmenn, er bare 0,6 prosent.

Da tusenvis av stemmer måtte granskes på ny etter skandalevalget i Florida for 16 år siden, grep til slutt USAs høyesterett inn og stanset opptellingen med fem mot fire stemmer. Dommerne ga, i praksis, seieren til Bush.

Formelt velges USAs president av et valgmannskollegium bestående av 538 personer. Dette er en konstruksjon utformet av grunnlovsfedrene i siste del av det 18. århundre. De ønsket ikke at presidenten skulle velges av Kongressen, men heller ikke direkte av folket.

Delstatenes befolkningsstørrelse avgjør antallet valgmenn. California har flest, 55, mens for eksempel Montana bare har tre. I alle 50 delstater, bortsett fra i Maine og Nebraska, får vinneren i en delstat alle valgmennene. Det samlede valgmannskollegium med 538 representanter møtes ikke formelt etter valget. Valgmenn for vinneren i den enkelte delstat møtes om et par uker og sender resultatet til Washington. Kongressen teller opp og formaliserer valget av ny president.

Siden 1804 er fire presidenter blitt valgt, selv om de ikke fikk flest stemmer i folket. Før det omstridte 2000 valget må vi tilbake til 1888 for å finne en tilsvarende situasjon. I 1824 valgte Representantenes hus John Quincy Adams til president, selv om han hadde færre stemmer og valgmenn enn Andrew Jackson. Problemet den gang var at ingen oppnådde flertall i valgmannskollegiet ettersom disse ble fordelt på fire kandidater.

Nå står det mellom to: Hillary Clinton eller Donald Trump. Alle vet resultatet i mange av USAs mest folkerike delstater. Slaget avgjøres i vippestatene. Det er mange som i år som kan skifte politisk farge og bli tungen på vektskålen.

I 2000 måtte amerikanerne vente til 12. desember for å få vite hvem som ble deres president. Etter tidenes mest bitre og brutale valgkamp, kan ingen utelukke at det blir ekstraomganger også denne gang.