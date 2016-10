Skandale eller bagatell?

Kommentar Er den nye utviklingen i etterforskningen av Clintons eposter en skandale eller en bagatell? Det vet vi ikke før FBI letter mer på sløret.

Det er altså ikke i utgangspunktet Hillary Clintons som etterforskes igjen. Det er den seksuelt forstyrrede tidligere kongressrepresentanten, tidligere borgermesterkandidaten i New York City, Anthony Weiner som nok en gang har klart å skade folk rundt seg.

Weiner, som er separert fra Hillary Clintons nærmeste medarbeider Huma Abedin, ble presset til å si fra seg plassen i Representantenes hus i 2011, etter at det ble avslørt at han hadde sendt bilderav kjønnsorganet sitt til kvinner på twitter.

Han ble tilgitt av kona, han ble tilgitt av partiet og to år senere prøvde han å stille som borgermesterkandidat i New York. Midt i valgkampen ble det kjent at han hadde fortsatt å sende bilder av kjønnsorganet sitt til kvinner på twitter.

Han ble presset til å trekke seg, ble tilgitt av kona, men ikke av partiet denne gang, og måtte dermed finne seg en jobb i privat sektor. I sommer ble det kjent at han hadde sendt bilder av kjønnsorganet sitt via twitter igjen. Denne gang til en 15 år gammel jente.

Det kan være en føderal forbrytelse, så FBI begynte å etterforske. Denne gang ble Weiner ikke tilgitt av kona, som tok ut seperasjon. Men under etterforskningen har altså FBI kommet over pc’er eller andre digitale lagringsbokser med mailer fra Weiner og kona og kanskje til Clinton.

Dermed var FBI-sjef James Comey stilt overfor et dilemma. Man måtte etterforske videre på materiale som kunne knyttes til Clintons server. Skulle de gjøre det i all stillhet, eller skulle de spille med åpne kort.

Comey valgte det siste, til tross for at han må ha visst at det ville bli bråk. Og effekten ble ikke mindre av det knappe brevet han sendte til kongressrepresentantene, som ble tolket som om FBI nå «gjenåpnet» etterforskningen av Clinton – selv om dette i utgangspunktet ikke dreier seg om Clintons eposter.

Det er mange spørsmål som foreløpig står ubesvart. Først og fremst hvorfor disse epostene ikke har dukket opp før, etter et år med etterforskning. Har de bevisst vært undratt etterforskningen?

Så hva får det å si for valget? Det er for tidlig å si. Trump grep saken med begge hender fredag og mente det var en verre skandale ennselveste Watergate – som tvang president Richard Nixon til å gå av i 1974. For Trumpkampanjen som generelt har vært mer i siget de siste dagene er det også en viktig motivasjonsfaktor.

Og uansett omfang er det en velkommen distraksjon for Trump, som har slitt med mye uønsket oppmerksomhet de siste ukene.

For Clinton er det mildt sagt ubehagelig og ubeleilig å få en ny runde med denne epostsaken, som egentlig var ferdig etterforsket i sommer. Men med mindre den inneholder nye bomber – som for eksempel at pcer og eposter ble holdt bevisst unna FBI - er det per nå vanskelig å se at den kan få direkte konsekvenser for hennes oppslutning.

Den kan selvfølgelig få folk som har befunnet seg på vippen til å falle ned på Trumps side i de siste dagene frem mot valget.

Et valg som åpenbart ikke kommer til å bli avgjort før på målstreken.