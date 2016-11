Finale i stjernekamp

Kommentar PHILADELPHIA (VG) Hillary Clinton rundet av tidenes mest intense valgkamp med en maktdemonstrasjon av en politisk stjernemønstring.

Chelsea Clinton var der. for å introdusere Bill Clinton. Som var der for å introdusere Michelle Obama. Som var der for å introdusere Barack Obama. Som var der for å introdusere Hillary Clinton.

Og for å varme opp det etter hvert frosne publikumet i novemberkvelden utenfor historiske Independence Hall i Philadelphia der den amerikanske uavhengighetserklæringen ble undertegnet, hadde de hyret inn Jon Bon Jovi og Bruce Springsteen.

Ingen annen presidentkandidat har noen gang mønstret et slikt kraftlag dagen før dagen. Men hver og en av deltagerne på podiet hadde sin egen agenda å forsvare, og en interesse av at Hillary Clinton skal slå Donald Trump med best mulig margin under valget på tirsdag og bli den første kvinne som velges til USAs president.

For Chelsea Clinton dreier det seg om moren selvfølgelig, men også hennes egen karriere som hun nå står ved begynnelsen av og som vil få en enorm boost om hun igjen blir presidentdatter.

For Bill Clinton dreier det seg om en gammel æresgjeld til kona som han aldri helt vil kunne gjøre opp men som han nok føle at han har nedbetalt en substansiell del av om hun blir president. Samtidig som han helt sikkert ikke har noe i mot å yte sitt otium tilbake i Det hvite hus med nye privilegier og indre forpliktelser.

For Michelle Obama dreier det seg om å vise at en forgjenger fra den eksklusive lille klubben av tidligere førstedamer også kan gå hele veien til toppen av den amerikanske maktpyramiden, og ikke bare stå bifallende og dekorativt bak sin mann.

For Barack Obama dreier det seg om å redde sitt ettermæle og forhindre at jobben faller i hendene på en mann som vil avvikle alt Obama har stått for og gjennomført.

Og for Hillary Clinton dreier det seg om det hun har jobbet for hele sitt liv, og som hun nå er så nær at hun kjenner lukten av det.

Så mye sto på spill for alle som var der. Både de på scenen, og de 30.000 nede på bakken. Og for resten av verden også, for så vidt.