Clinton og FBI

På vei inn i den siste uken av den amerikanske valgkampen ser vi at utfallet kan være mer åpent enn mange lenge har trodd. Før helgen varslet FBI-sjef James B. Comey den amerikanske kongressen om at hans folk hadde kommet over flere av Hillary Clintons e-mailer i forbindelse med en annen sak. Donald Trump omfavnet Comeys varsel, mens Hillary Clinton angrep Comey for å offentliggjøre slike opplysninger rett før valget.

Særlig fordi FBI-sjefen ikke sa noe om innholdet i de nye e-mailene, åpner han opp for spekulasjoner og nye konspirasjonsteorier. I Europa undervurderer mange alvoret i saken som omhandler Hillary Clintons håndtering av sine e-mailer mens hun var utenriksminister - både sakens innhold, og inntrykket den har gjort på mange amerikanske velgere. Nettopp derfor kan brevet fra FBI-sjefen, helt i innspurten av valgkampen, få store konsekvenser for Hillary Clinton.

Det er svært uheldig at denne saken kommer nå. Riktignok er det tvilsomt om den får noen av dem som allerede har bestemt seg til å skifte side. Til det er amerikanerne for splittet i to leire, det er svært få berøringspunkter mellom dem som støtter Clinton, og dem som støtter Trump. Men for mange tvilere, særlig blant republikanere som er skeptiske til Trump, og som derfor vurderer å stemme på Clinton, kan denne saken få betydning. De kan velge å bli sittende hjemme. Selv om meningsmålingene fortsatt viser et solid forsprang for Clinton, er det såpass mye usikkerhet at flere hjemmesittere kan få et direkte utslag på valget.

Comey har fått massiv kritikk for sin handlemåte. Det er uvanlig, underveis i en etterforskning - som faktisk handler om en helt annen person. Og det er helt uten sidestykke at myndighetene med sin opptreden går direkte inn i innspurten av en valgkamp på denne måten. Det kan skyldes at det han har funnet er så alvorlig at han ikke hadde noe valg. Eller det kan skyldes at han frykter bråk hvis det senere kommer frem at han har sittet på informasjon om en av kandidatene uten å varsle.

Den beste måten å dempe virkningen av FBI-sjefens innvirkning på valget, er om han legger frem det byrået sitter på av informasjon. Hillary Clinton selv har bedt om dette. Så langt tyder ikke noe på at velgerne får vite noe om sakens innhold før de går til stemmeurnene tirsdag neste uke. Det er svært uheldig. Vi håper denne saken ikke fører til at Donald Trump vinner valget. Han har vist, med all tydelighet, at han ikke er egnet til å bli USAs neste president.

