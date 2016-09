Sykeliggjøring av unge jenters strev

Debatt Bruken av antidepressiva blant unge jenter har steget med 83 prosent på ti år. Det er uforsvarlig medisinsk praksis.

HEIDI TESSAND, psykologspesialist

Forrige helg fortalte VG om Sandra og andre unge jenter som går til legen for å få snakke om vanskeligheter, og som blir møtt med piller i stedet for prat.

Jeg har møtt mange jenter som Sandra. De har svært forskjellige historier.

Heidi Tessand.

En føler at hun ikke strekker til. At de andre er flinkere. Morsommere. Mer verdt enn henne. En annen ligger i sengen og hører foreldrene krangle. Hører hvordan faren får den sinte stemmen. Ordene som slenges ut mot moren. Lyden av slag mot ansiktet. Morens gråt. Hun går til slutt ned i stua for å hjelpe. Får en ørefik som takk.

Les saken i VG+: Generasjon lykkepille

Normale reaksjoner

Når et menneske er utsatt for store belastninger, får man reaksjoner. Når reaksjonene blir møtt som sykdom, er det fare på ferde. Symptomer kan forstås som kroppens måte å fortelle at man ikke har det bra. Vi må være forsiktige med å påvirke symptomer uten samtidig å redusere belastningene som skapte problemene i utgangspunktet.

Hvis vanskelige tanker og følelser for fort blir møtt med medisiner, kan hun som kjenner følelsene oppleve seg som sykere enn hun er.

Etter noen måneders bruk av medisiner får man en toleranseutvikling, en slags avhengighet. Den avhengigheten legger man først merke til når man slutter på medisinen. Man kan kjenne mye uro, engstelse og få mareritt. Det kan feilaktig tolkes som en økning av symptomer, og som kan føre til at man begynner på medisiner igjen. Det kan forsterke følelsen av at man er syk, og dermed bidra til å opprettholde en ond sykdomsspiral.

Mange som strever psykisk har også skolefravær, og da er det stor risiko for at man faller helt ut av skolen. Dette er igjen en risiko for senere arbeidsledighet, uføretrygd og tidlig død. Psykiske lidelser er derfor en enorm kostand både for individet og samfunnet.

Les videre: Bent Høie reagerer på «lykkepille»-praksis: – Svært urovekkende

Ikke syk, men trist

Selv om levekårsundersøkelser viser at jenter i økende grad rapporterer om psykiske plager som negativer tanker og følelser, viser tall fra Folkehelseinstituttet at det ikke har vært tilsvarende økning av depresjon som psykisk lidelse. Dette betyr at det er flere jenter som medisineres enn de som har en klinisk depresjon. De burde derfor ikke medisineres mer, men mindre:

Forsking viser at antidepressiva har liten effekt for mennesker med lette eller moderate depresjoner, og at mange får bivirkninger. Dermed er det er paradoks at det er nettopp unge jenter med lettere til moderate plager som får disse medisinene.

I de nasjonale retningslinjene for behandling av depresjon står det at medisiner aldri skal være førstevalg ved behandling av psykiske problemer hos barn og unge, men derimot samtaleterapi og ulike former for sosial støtte. Dette stemmer med hva Sandra og de andre ungdommene selv ønsker.

At foreskrivingen av antidepressiva har økt er dermed både i strid med forskningen og de nasjonale retningslinjene.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Tiltak som monner

Det er mange grunner til at det skrives ut så mye medisiner: Det tar kortere tid å skrive ut medisiner enn å prate med folk. Det er for få studier på langtidseffekter og bivirkninger av medisiner, og for ukritisk markedsføring. Det er altfor lite og for treg utbygging av lavterskeltilbud i kommunene. Det er for få helsesøstrene på skolene. Det er lange køer til spesialisthelsetjenesten. Og det brukes for lite penger på forebyggende arbeid.

Vi trenger tiltak både utenfor og innenfor helsevesenet. Den psykiske helsen skapes der folk lever sine liv: I familien, i barnehagen, på skolen, på arbeidsplassen og på fritidsaktivitetene. Vi trenger kunnskap om psykisk helse i skolen, tiltak for å hindre mobbing, tiltak for å utjevne sosiale forskjeller, for å redusere ensomhet og for å sikre jobb og tilhørighet for alle.

Vi må heller ikke bygge ned spesialisthelsetjenesten før vi har bygget opp en robust helsetjeneste i kommunen. Helseminister Bent Høie har tidligere lovet «den gylne regel»: at veksten i ressurser til psykisk helsevern skal være større enn veksten i somatikken. Men det har ikke vært vekst, det har vært kutt. Og i Høyres førsteutkast til nytt partiprogram er den gylne regel tatt ut. Det må være en stor fallitterklæring for Høie dersom dette ikke tas inn igjen i det ferdige programmet.

Det er også bare ca. halvparten av norske kommuner som har psykolog, og ofte er psykologen helt alene. De skal drive forebygging, undervisning og veiledning av andre ansatte, i tillegg til å tilby samtaleterapi. Det er mye arbeid på en person.

Det er ikke så rart at det er lettere å skrive ut en pille enn å henvise videre. Men det unnskylder ikke det faktum at praksisen er en sykeliggjøring og feilbehandling av unge jenters psykiske strev.