Debatt Kjærlighetssorg er sorgen det ikke sendes blomster til. Den rammer tusenvis, men vi snakker lite eller ingenting om det. Vi må begynne å ta kjærlighetssorg mye mer på alvor.

EINAR GELIUS, prest og forfatter

I Norge skjer det rundt 20.000 samlivsbrudd årlig. Kjærlighetssorg er en sorg så dyp og intens at den gir mange redusert livskvalitet og dårligere helse. Det å miste en du elsker er smertefullt.

Einar Gelius. Foto: Krister Sørbø , VG

Uansett om du dumpes fra et langvarig forhold, et dårlig forhold eller en du virkelig elsker.

Rammer også fysisk

Noen mister matlysten, andre trøstespiser. Noen blir hektisk aktive, andre apatiske. I enkelte tilfeller arter reaksjonene seg som søvnløshet, hukommelsessvikt, uklart syn og så videre. Noen opplever sinne, skyldfølelse, nedtrykkethet og likegyldighet i forbindelse med sorg. Noen er redde for at det går på forstanden løs. Sorgen er ikke bare en psykisk påkjenning.

Hele mennesket er ofte sterkt svekket. Kroppen vår blir faktisk fysisk påvirket av kjærlighetssorgen. Ja, kjærlighetssorg kan gi en så sterk opplevelse av utrygghet at det føles som om man er i livsfare. Stresshormoner frigjøres nemlig etter et samlivsbrudd, og det kan få helsemessige konsekvenser for oss. Samlivsbrudd må noen ganger forstås på samme måte som man forstår posttraumatisk stresslidelse.

Kjærlighetssorg – det er sorgen det ikke sendes blomster til. Det er sorgen som rammer tusenvis av norske familier hvert år, men som det snakkes lite eller ingenting om.

Ved dødsfall og andre tapsopplevelser i livet får man ofte tilbud om både rådgivning og trøst. Sorggrupper og profesjonelle hjelpere står parat. Men når kjæresten din forlater deg, står du ofte alene igjen med sorgen. Ingen krisepsykiater kommer på døren din, ingen prest og intet tilbud om sorgbearbeidelse.

Jeg mener vi må begynne å ta kjærlighetssorg mye mer på alvor - ikke bare som en stor smerte for den enkelte som rammes, men som et økende samfunnsproblem, fordi det handler om menneskers livskvalitet og helse.

Det skumleste er å elske

Det å begynne å snakke om følelsene, tapet, fortvilelsen og sorgen, kan være et første skritt. Legger vi lokk på sorgen, nekter å ta den inn over oss, bruker piller eller alkohol for å holde de vonde og vanskelige følelsene borte - da vil sorgen i stedet velte inn over oss senere. Å sette lokk på sorgen kan føre til at man blir depressiv, at man ikke klarer å glede seg over ting lenger og man kan få problemer med å knytte seg til nye mennesker.

Prisen vi mennesker betaler for å være glad i noen, for å slippe et annet menneske innpå oss – er smerten og sorgen, fortvilelsen og tomheten vi føler når vi mister den vi er glad i og knyttet til. Det sies, at noe av det skumleste og mest vågale vi gjør her i livet, er å elske. Det finnes neppe noe mer sårbart enn å gi fra seg hjertet til en annen. Sjansen for å bli forlatt vil alltid være der, helt uavhengig av hvor rosenrødt og evig forholdet virker i begynnelsen. Kjærlighetssorg følger ingen alder. Å bli forlatt er vondt uansett.

Kjærlighetssorgen kan være like vond og vanskelig som sorgen du opplever når du mister et menneske du er glad i ved dødsfall. Ja, kjærlighetssorgen kan for enkelte oppleves sterkere enn sorgen ved et dødsfall. For ved et dødsfall er vedkommende person borte for alltid.

Men ved et kjærlighetsbrudd fortsetter den andre personen å leve sitt liv, men uten deg. Sårene og sorgen ved hele tiden å bli påminnet at den andre fortsatt eksisterer og lever sitt liv kanskje med en ny partner, blir ganske enkelt uutholdelig og utålelig for mange. Følelsesmessig mister du ikke bare en du elsker, vedkommende slutter i tillegg å elske deg.

Kjærlighetssorg kan være så vondt og ramme så hardt at det endrer hele opplevelsen av hvem du er. Din opplevelse av verdi står i fare. Det er få ting som gjør så vondt som å bli dumpet av en kjæreste og bli veid og funnet for lett. Det gir en følelse av ikke å være bra nok. Både frykt for avvisning og frykt for ikke å være bra nok rangerer høyt blant våre største frykter. Vi er helt avhengige av andre mennesker for å overleve. Jeg tror kjærlighetssorg skyldes at man blir avvist av den man elsker, og at det derfor er veldig smertefullt når han eller hun gjør det slutt. Nærheten og intimiteten i et kjærlighetsforhold gir oss styrke og god selvfølelse. Når dette brutalt blir tatt bort, kommer fort tanken om at du ikke orker leve uten dette, og du tror at du ikke kan klare deg uten akkurat den personen.

Sorgprosessen må få gå sin gang. Det tar bare tid. Ett skritt og èn dag av gangen. Spørsmålet er hvordan du og jeg kan fortsette livet samtidig med at vi bærer på en tung og vanskelig kjærlighetssorg?

De fem bud

I min nye bok har jeg lansert fem bud om hvordan takle kjærlighetssorg.

• Det er viktig at du klarer å sette ord på sorgen du har opplevd og at du snakker med noen om det som har skjedd. Det kan hjelpe deg å forstå at du ikke er alene om å føle det du føler.

• Ikke motarbeid følelsessvingninger - gråt når du trenger det, enten du er alene eller sammen med andre.

• Vær sosial og kom deg ut! Vær aktiv og vær sammen med familie og venner.

• Fokuser på positive følelser, prioriter deg selv og dyrk deg selv etter bruddet.

• Trøst deg med det faktum at smerten lindres med tiden.

Men husk at det tar tid å bearbeide kjærlighetssorg.