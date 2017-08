- Nok en dag ligger jeg og lurer på hvor hjemmesykepleien blir av.

Debatt Jeg ligger stiv av skrekk mens jeg ser på sykepleierne som jobber over meg i senga mi.

MERETE KRISTOFFERSEN GRAHAM, pasient



Jeg ser grove feil i sterile prosedyrer. Jeg ser usterile hender ta på de sterile koblingene til veneporten min. Jeg ser mennesker som glemmer å bruke munnbind.

Mette Graham Foto: Privat

Jeg ser sykepleiere som bruker feil utstyr. Jeg ser prosedyrer blir brutt og utført direkte feil på porten som fører rett inn i hjertet mitt.

Jeg har en pårørende med meg på soverommet mitt, og jeg ser vedkommende instruere en utdannet sykepleier i hvordan man tar på munnbindet. Sykepleieren kunne det ikke selv.

Jeg ser min pårørende rette på feilene som bli gjort og si ifra hvordan ting skal gjøres. Jeg ser sykepleiere som nikker, men fortsetter med samme feil, fordi de ikke lytter til hva som blir sagt.

Prøver si i fra



Jeg prøver si ifra om feilene som blir gjort selv også. Noen ganger blir jeg overhørt, andre ganger skal det kveruleres på. De fleste gangene klarer jeg ikke si noe, fordi jeg er så syk. Jeg bare ser alle feilene og klarer ikke heve stemmen og protestere.

Etterpå ligger jeg vel vitende om at sterile prosedyrer er brutt og venter på at timene skal gå. Redd. Redd for blodforgiftning. Redd for å bli livstruende syk igjen. Livredd. Jeg teller timene og følger nøye med på kroppen min. Går det bra denne gangen, eller gjør det ikke?

Jeg blir helt nummen av den altoppslukende frykten jeg ligger i. Jeg hater det.

Og dette er hverdagen min.

Syk i mange år



Jeg er en 25 år gammel jente som er alvorlig syk av kronisk sykdom. Jeg har vært syk i mange år, og har vært under hjemmesykepleien siden 2015. Det siste året har jeg fått intravenøst næring gjennom en port i brystet som fører inn til hjertet mitt.

Jeg har kjempet en nådeløs kamp mot systemet. Feilbehandling og neglisjering som har pågått i mitt eget hjem blir skjøvet under en stol av hjemmesykepleien. Klager via sms, telefoner, emailer og brev, til teamleder, firmaene jeg har vært under, kommunen osv blir ikke tatt tak i. Det skjer ingen endringer. Det er gjennomgående svikt i rutiner, og brudd på mine rettigheter som pasient. Siden jeg og mine pårørende opplever å bli ikke bli tatt på alvor, og jeg faktisk står helt alene i denne kampen, velger jeg nå å tale min sak. Fordi ingen andre gjør det.



Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Fremmede i mitt hjem

Jeg kniper øynene hard igjen. Hører pulsen drønne i ører og bryst. Prøver å lytte til skrittene utenfor soveromsdøra mi. Har ingen fjerneste anelse om hvem som er inne i hjemmet mitt. Kjenner de kalde hendene mine skjelver. Kjenner på et enormt ubehag over å ligge i mørket i sengen min, helt forsvarsløs, mens fremmede tar seg rundt i mitt hjem. Jeg har ligget i timevis og ventet, og jeg hører ting blir slengt på gulvet før vedkommende haster avgårde igjen. Puster lettet ut over at det er over.

...

Tårene strømmer nedover kinnene mine mens jeg griper hardt rundt infusjonsstativet mitt der jeg står. Jeg svaier av svimmelhet i dørkarmen til soverommet mens jeg ser fortvilet på kaoset som utspiller seg foran føttene mine. Sinnet bygger seg opp, mens tårene renner. Titter på rullestolen min som er sperret inne av pappesker, apotekvarer, søppel og gudene vet hva. Ser at jeg heller ikke har mulighet til å komme meg til toalettet. Mitt eget hjem, og jeg kommer meg ikke frem fordi jeg er blitt blokkert inne av hjemmesykepleien. Må ringe mamma og pappa, som må reise fra jobbene sine for å rydde opp. Igjen.



Les også: Den vanskelige omsorgen (+)

Hjemmesykepleien glemmer meg



Nok en dag ligger jeg og lurer på hvor hjemmesykepleien blir av. Jeg ligger her uten intravenøs næring og går helgen i møte, hvor sykehusapoteket er stengt. Kjenner uroen velte seg i magen ved tanken på å måtte gå uten næring i flere dager. Det er ikke første gangen hjemmesykepleien har glemt meg, og det blir garantert ikke den siste. Får mamma til å ringe og mase når det er 30 min igjen til apoteket stenger for helgen. De hadde glemt meg, jeg var ikke satt opp som oppdrag. Hva med alle de som ikke har mammaer som ringer og maser for seg? Jeg blir kvalm ved tanken..

...

Det er bursdagen min, og jeg har ryddet. Jeg var enormt stolt av å ha klart det. Jeg banner høyt og hikster av gråt idet jeg ser hjemmet mitt nok en gang er bombet av apotekvarer som blokkerer alle rom for meg. Jeg lå igjen i 5 timer og ventet uten å få beskjeder. Slengt utover gulvet ligger klorheksidinflasker, saltvannsprøyter, infusjonssett, sprøytespisser og søppel fra den intravenøse næringen sykepleieren har kommet med. Kommer meg ikke frem! Skal jo ha besøk ikveld. Jeg skulle jo feire 25-års dagen min. Det skulle være første gang jeg marker en bursdag på 3-4 år. I stedet går all energien jeg har spart opp til å ringe mamma, gråte og forklare hvordan jeg føler meg som en bikkje som blir kastet pinne til, med søppel og utstyr slengt i ulike retninger i hjemmet mitt. Foreldrene mine måtte rydde opp for meg, jeg klarte ikke selv. Det var siste dagen jeg klarte å gjøre en aktivitet utenfor senga.

...

Det er godt over en måned siden, og jeg fikk kraftig forverring. Har ikke kommet meg igjen.

Regelen fremfor unntaket





Dette er hverdagen min. Jeg skulle ønske det jeg beskriver her er helt uforståelige feil som oppstår en sjelden gang. Det er det ikke. Det er gjentakende. Regelen fremfor unntaket. Og det er derfor jeg ønsker at dette skal frem i lyset.

Jeg vil gjerne si noe om dette med rettigheter og plikter som pasient. Det er fantastisk flott på papiret, men det gjelder faktisk ikke i virkeligheten. Jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg har fått høre ordene «sånn skal det ikke være» og «hjemmesykepleien plikter..», «du har rett og krav på ditt og datt» osv av personer med makt i systemene. I realiteten er ikke dette gyldig, det eksisterer ikke. Det spille ingen rolle hva jeg har rett til og krav på på papiret, når det i virkeligheten ikke blir tatt på alvor eller fulgt.

Pårørende har tatt over

Jeg har bare hjemmesykepleie to ganger per uke nå. Det skulle vært to ganger (minst) per dag. Mine pårørende og jeg har tatt over 99 % av jobben hjemmesykepleien skulle ha gjort. Rett og slett fordi de gjorde grove feil og hadde enormt med mangel på kunnskap og erfaring.

Det gjør noe med forholdet mellom meg og mine kjære, når de ender opp som sykepleiere fremfor medmennesker i vår relasjon. Det er ikke spesielt kult at fredagskveldene og helgene, når du er i midten av 20-årene, går med til å få alvorlig infiserte sår stellet av kjæresten sin.



I sommer var foreldrene mine på sin første ferietur siden jeg fikk veneporten min. På fjellet satt de koblet opp på pc og wifi for å etterlyse, klage, mase og ordne opp i alt som gikk galt her hjemme. Mens de satt på fjellet, brukte kjæresten min ferien på å sette nåler i veneporten min, fordi hjemmesykepleien hadde sviktet i opplæringen av sine egne ansatte og kunne ikke levere tjenesten. Han er forøvrig flyarbeider og har null erfaring med sykepleieryrket.



Les også: Sykehus brøt loven

Det er utrolig vondt å se mine pårørende slite seg fordervet ut, når de i tillegg til sine 100 % jobber må ta seg av meg på denne måten, fordi hjemmesykepleien har sviktet.

På mobilen min har jeg en 10 A4-siders logg som kun inneholder avvik fra tiltaksplanen min fra mars i år. I tillegg har jeg en navneliste på 35-40 personer som har vært her. Det er altså 2 besøk per uke, og med lovnad om fast team på 3-4 personer fra dag én.

Det handler om livet mitt

Ifølge kommunen har jeg krav på å få opplyst hvem og når folk kommer inn i mitt hjem, for hvert besøk. Realiteten er at jeg ikke har fått det på over en halv måned nå. Jeg må følge med som en hauk og melde ifra hver gang jeg blir glemt, for jeg vet aldri hva som skjer når jeg ikke blir informert. Det er mangel på kommunikasjon, og det skaper utrygghet.

Dette handler ikke om de 5 minuttene noen er innenfor dørterskelen min. Det handler om livet mitt.

De fleste som vet noe om Myalgisk Encefalopati vet at dette jeg beskriver her er et klassisk eksempel på hva en IKKE må bli utsatt for ved denne type sykdom. Det kan føre til alvorlige konsekvenser. Når det blir gjort feil, får jeg symptomforverring og kan være syk i flere uker. Disse forverringene opplever jeg nærmest ukentlig, og ifølge legene vet man aldri når slike forverringer blir permanente. Derfor er det ytterst viktig at de må unngås.



Hjemmesykepleien er selvfølgelig informert om forverringene mine og har fått informasjon om sykdommen min opptil flere ganger. Allikevel fortsetter dette.

Dette har pågått i så lang tid, ingen endring skjer.

Det er ufattelig tøft å samle mot til å skrive klager, og bli møtt med å ikke bli trodd. Å ikke bli tatt seriøst. Det føles nesten som mobbing når vi for ’nte gang sier ifra at hjemmesykepleien stenger inne rullestolen min og jeg ikke kommer meg på do, og ved neste besøk får vi nok en reprise av nettopp dette.

Jeg er ikke unik

Jeg er dessverre ikke unik. Jeg vet om flere pasienter som er alvorlig kronisk syke og opplever nøyaktig det samme som meg. Det er gjengående svikt i rutiner, kommunikasjon og opplæring, for å nevne noe. Feilbehandling som fører til forverring av sykdommen, mangel på respekt og folkeskikk overfor pasienten i dens eget hjem er noe som bare godtas. Det er ufattelig vondt og jeg kan ikke begripe at systemet lar dette skje med noen av de sykeste pasientene i landet vårt.

Og jeg står på bar bakke her. Jeg står alene. Derfor ber jeg så hjertelig om at du som leser dette deler dette innlegget. Jeg stoler på at det vil nå frem til noen som kan gjøre en forskjell. Og jeg stoler på at hvis du leser dette og KAN gjøre en forskjell, at du faktisk gjør det.

Når systemet ikke fungerer er det fryktelig vanskelig å være kronisk syk i Norge. Følelsen av å stå alene uten noe forsvar, når klager ikke tas videre er ubeskrivelig. Det er en pågående «spark den som ligger nede» situasjon, og ved å vite om dette og ignorere det, aksepterer du at det skjer.



---



Innlegget er opprinnelig publisert på skribentens facebookside