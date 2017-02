Maten, makten og moralen

Debatt Hvis målet er å bedre hele befolkningens helsesituasjon, bør vi i stedet for velmente kampanjer satse på effektive tiltak basert på enkle prinsipper om pris og tilgjengelighet.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet

Det er noen uker siden jul, og fortsatt sitter svineribbe, sylte og småkaker i kroppen. Det samme gjør den dårlige samvittigheten.

Hilde Gunn Slottemo.

Media og myndigheter gjør sitt for å holde dette varmt. Ukeblader og TV-programmer fylles med slanke- og helseråd. Løssalgsmedia har ukebladslignende «Test-deg-selv! Er-du-i-faresonen?»-journalistikk, og holdningstiltak og opplysningskampanjer forer oss med velmente råd.

Moraliserende makt

Stadig får vi en kritisk pekefinger stukket opp i ansiktet med beskjed om «Tren mer!», «Spis riktig!», «Bli friskere, sterkere, sunnere og slankere!», moralske imperativer gjerne ledet an av løssalgspressen og statlige opplysningskontorer og rådgivningsinstanser.

Jeg vet allerede mye av det de forteller meg: Jeg vet at jeg bør komme meg opp fra sofaen og finne fram joggeskoene, og jeg vet at den fete osten og potetgullet ikke er bra for meg. Likevel – eller kanskje nettopp derfor – blir jeg ofte lei av maset om mat, helse og trening. Det ligger mye moraliserende makt i velmente råd.

Koblinga mellom mat, makt og moral er ikke ny. Går vi til fortidas medisinalberetninger, ser vi det. Disse rapportene – «Beretning om sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge» – var lange og fyldige skildringer av helsetilstanden i befolkningen, skrevet av fortidas amts- og distriktsleger. Rapportene ligger i dag på Statistisk Sentralbyrås nettsider; et fantastisk kildemateriale fra fortida, åpent tilgjengelig for alle.

Medisinalberetningene gir viktig kunnskap om geografiske og sosiale forskjeller i befolkningens helsetilstand. Ved hjelp av tabeller, tall og tekst ble det gitt opplysninger om fødsler, dødsfall og epidemier, om antall sykehus og apoteker, om badeinnretninger og medisinsk personale i et distrikt, om antall og type operasjoner.

Samtidig forteller de noe om legestandens normer for riktig og god livsførsel. For rapportene har også egne avsnitt om boligstandard, bekledning, levemåte og hygieniske forhold i det enkelte legedistrikt. Her kommer ofte legenes bekymringer for allmuen til uttrykk, gjerne med en moraliserende undertone. Det kunne være feil kosthold, for mye alkoholbruk og utstrakt kaffedrikking de uroet seg for.

Lange tradisjoner

La meg gi noen eksempler fra Nordre Trondhjems amt i tiårene rundt forrige århundreskifte. I flere av disse årene uttrykte distriktslegene sterk bekymring for befolkningens levemåte. Tilberedningen av mat var «ofte mangelfuld og uhensigtsmæssig». Folk hadde «endnu ikke faaet Blikket op for Betydningen af et forbedret Madstel». Kosten kunne være «meget daarlig», og «uskikken med at spise tørmat (kaffe og smørbrød) til altfor mange maaltider» var utbredt. Folk foraktet havremel, og de spiste dårlig stekt brød av finsiktet rugmel eller «meget ufordøielig» og «halvstegt Poteteskage» – brødvarer som var «meget mykere og behageligere». Kjøttet ble spist saltet og speket i stedet for ferskt, og grønnsaker var lite vanlig.

Bekymringa for folks kaffedrikking var også en gjenganger i mange år, til tross for at forbruket var lavere enn i dag. «Kaffemisbruket» medførte en rekke sykdommer, het det, deriblant «tandcaries», «bleksot, anæmi og fordøielsessygdomme».

Råd og formaninger hjalp lite. «Den seigeste Modstand byder dog Kaffemisbrugen», het det i 1890. Kaffen hadde vært i Norge siden slutten av 1600-tallet, men var i begynnelsen en luksusvare, forbeholdt den velstående delen av befolkningen. Rundt 1850 ble det en hverdagsdrikk for alle, både voksne og barn, kvinner og menn. Den fortrengte delvis melka, som i stedet ble solgt til nystartete meierier. «Kaffe drikkes til Overmaal», het det fra Grong i 1870.

Alkoholbruken var et tredje tema som gikk igjen i legeberetningene. «Brændevinsdrik og Fylden være almindelig i Stenkjer», het det for eksempel i 1860, før det ble lagt til at det «Ogsaa fra Stjørdalshalsen klages over Svir, og i Forbindelse dermed Slagsmaal og andre Laster».

Men alt var ikke svart. Beretningene kunne også inneholde ros. Befolkningen i Grong og Lierne var for eksempel «ædruelig og sædelig, intelligent og almeninteresseret», og en distriktslege roste «Folkets Forstandighed, sunde Sands og Villighed til at følge de i Sundhedscommissionerne givne Anvisninger».

Bedre løsninger?

Legenes ord var altså nøkterne, medisinske rapporter. Samtidig var de noe mer: I kraft av å være skrevet av distriktets autoritet - som doktoren jo var - var de kraftfulle uttrykk for normative utsagn om riktig levemåte og livsstil. Mat, klær, boliger, fest og fritid - alt ble studert. Det kunne rapporteres om at «Sædeligheden staar lavt» og at folk ikke var «noget stærkt besværede af Renlighedssands». Legestandens stemmer hadde makt til å speile, men også til å skape normer for det gode liv og den riktige levemåten.

Med ros og med ris trakk de opp regler og retningslinjer for hvordan livet skulle leves. Mye ble gjort med ekte engasjement og bekymring, ja, en nærmest faderlig omsorg for distriktets befolkning og særlig for de fattige.

Etter hvert mistet medisinalberetningene sine frodige beskrivelser. De ble erstattet av stadig mer tall og tabeller. I stedet har vi fått statlige opplysnings- og holdningskampanjer. Som på 1800-tallet er dette velmente ønsker for å forme en sunn og frisk befolkning med god helse. Men hjelper slike kampanjer? De sosiale forskjellene når det gjelder helse er i dag økende. Folk med god utdanning og høy inntekt lever lengre og er generelt friskere. Hvis målet er å bedre hele befolkningens helsesituasjon, burde vi i stedet satset på effektive tiltak basert på enkle prinsipper om pris og tilgjengelighet. For eksempel kunne prisene på brus, potetgull og sukkervarer blitt satt kraftig opp. Disse pengene kunne så blitt brukt til å subsidiere frukt, grønnsaker, fisk og grove kornprodukter.

Men det ser ut til å være liten vilje til å sette i verk slike politiske tiltak. I stedet overlates feltet til velmente råd og til den enkelte forbrukers individuelle valg – i et system som gir mye dårlig samvittighet og helseangst.

Finnes det bedre løsninger?