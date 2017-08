Legelisten.no og Datatilsynet

Debatt Selv om vi vet at enkelte leger misliker nettsiden, så er vårt inntrykk at de aller fleste leger har vent seg til og lever godt med vår eksistens.

LARS HAAKON SØRAAS, gründer av legelisten.no

VGs kommentator Mona Normann hadde i VG 31. juli 2017 en kronikk som omhandlet Datatilsynets sak mot legelisten.no.

Kronikken er balansert og informativ. Men på ett punkt etterlater den et feilaktig inntrykk som vi ønsker å rette opp i. I artikkelen påstås at «mange» helsepersonell har klaget på legelisten.no til Datatilsynet. Vi er kjent med at kilden til denne påstanden er Datatilsynet selv. Vi mener dette er en ukorrekt påstand, men vil overlate til VGs lesere å bedømme fakta selv.

Faktum er at Datatilsynet i perioden 2012 til 2016 fikk til sammen fire henvendelser om legelisten.no. Tre av disse var formelle klager, mens én var en skriftlig henvendelse av mer generell art. I denne perioden har vi i snitt har hatt ca 8000 helsepersonell oppført på legelisten.no. Det vil si at 0,05 prosent av de oppførte legene klaget til Datatilsynet. Antall klager per år er godt under 1.

I den samme tidsperioden har legelisten.no blitt besøkt over 9 millioner ganger. Mange hundre tusener, kanskje flere millioner, nordmenn har hatt glede og nytte av nettsiden.

Vi forstår at vår tjeneste kan oppleves belastende for enkelte leger. For å minimere ulempen for leger har vi derfor strenge retningslinjer for hva som publiseres og vi modererer alt innhold. På disse områdene har Datatilsynet selv uttalt at vi er «best i klassen». Selv om vi vet at enkelte leger misliker nettsiden, så er vårt inntrykk at de aller fleste leger har vent seg til og lever godt med vår eksistens. Antallet leger i Norge som har store problemer med legelisten.no kan trolig telles på én hånd.

Datatilsynet vurderer for tiden om leger skal gis rett til å reservere seg mot å være oppført på vår nettside. En slik reservasjonsrett vil i praksis bety at hele, eller deler, av vår tjeneste vil måtte legges ned. For å komme frem til at dette er en rimelig avgjørelse må Datatilsynet legge meget stor vekt på interessene til en håndfull leger som påstår seg forulempet. Samtidig må Datatilsynet leggenær null vekt på den nytten hundretusener av norske pasienter har ved å besøke vår nettside.

Tilsvarende tjenester som legelisten.no har blitt vurdert av mange myndighetene i mange andre europeiske land. Etter hva vi erfarer så har samtlige konkludert med at leger ikke kan kreve å reservere seg mot å være oppført på denne typen tjenester. En reservasjonsrett for leger vil følgelig være en særnorsk regel som vil være unik i europeisk sammenheng. Vi håper Datatilsynet i sin vurdering vil komme frem til at nytten ved en nettside som legelisten.no mange ganger overgår ulempene. Og vi håper Datatilsynet unnlater å innføre særnorske regler som kun vil gjelde for norske bedrifter og ikke for våre konkurrenter basert i andre europeiske land.