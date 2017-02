Helseministeren gambler med egen troverdighet

Debatt Fritt behandlingsvalg er en fiasko. Eksperimentet har kostet flere titalls millioner bare i byråkrati, uten det har hatt noen som helst betydning for ventetidene.

TORGEIR MICAELSEN, stortingsrepresentant (Ap)

TOVE KAROLINE KNUTSEN, stortingsrepresentant (Ap)

«Jeg måler ikke suksessen ut fra hvor mange som benytter seg av ordningen, men ut fra betydningen den har for den enkelte pasient».

Denne høyst merkelige meldingen kom fra helseminister Bent Høie da han i VG 16. februar kommenterte fiaskoen med reformen «fritt behandlingsvalg». Er det virkelig greit for Høie at vi bruker flere millioner av helsebudsjettene på ordninger som bare kommer noen få til gode? Det er i så fall oppsiktsvekkende.

Det må svi ganske ettertrykkelig for Bent Høie at «fritt behandlingsvalg» har mislyktes så langt. Mens Erna Solberg før valget hevdet at reformen skulle gi behandling til bortimot 20 000 pasienter, er bare 1700 pasienter behandlet hittil. Eksperimentet har kostet flere titalls millioner bare i byråkrati, uten det har hatt noen som helst betydning for ventetidene.

Høie gambler nå med sin egen troverdighet.

Regjeringen bedriver et overdrevent selvskryt om kortere ventetider og ditto helsekøer som ikke holder vann. Dagens Medisin avdekket sist vår at et stort antall pasienter står på interne ventelister i sykehusene, uten at disse kan gjenfinnes i tilgjengelig statistikk.

Like før årsskiftet meldte Helsedirektoratet at så mange som 160.000 sykehuspasienter befinner seg i uavklarte situasjoner, hvor fristene for behandling skyves på både to og tre ganger.

Regjeringens prestisjeprosjekt «fritt behandlingsvalg» er ikke først og fremst en pasientreform, men et privatiseringstiltak. Norske pasienter har helt siden 2001 hatt mulighet til fritt å velge behandling ved sykehus over hele landet, gjennom ordningen «fritt sykehusvalg».

Høies reform «fritt behandlingsvalg», derimot, gir private aktører rett til å etablere seg der de selv ønsker, der de selv kan velge hvilke pasienter som skal få behandling - mens regningen må tas av de offentlige sykehusene.

I verste fall vil dette kunne trekke helseressursene inn mot «lønnsomme» behandlinger hos private aktører og føre til uønsket sentralisering. Resultatet kan bli en «tilbudsdrevet» og ikke en «behovsdrevet» helsetjeneste, der kronikerne og de sykeste pasientene risikerer å måtte stille bakerst i køen.

Helseminister Bent Høie hevder at de pasientene som er behandlet i regi av «fritt behandlingsvalg», har fått raskere hjelp enn de ville ha fått uten ordningen. Det er en pussig påstand. Ifølge Norsk pasientregister har man nemlig ikke oversikt over om disse pasientene i det hele tatt har ventet eller hvor lenge de har ventet. Det vi imidlertid kan se, er at de fleste pasientene i «fritt behandlingsvalg» ikke er ruspasienter, som Bent Høie lenge har påstått.

Så mye som 80 prosent av pasientene har fått behandling for somatiske plager, mens ruspasientene er i mindretall. Helseministeren snakker stadig om at han vil forhindre et «todelt helsevesen», der noen kan betale seg til bedre behandling.

Da er det verd å merke seg at kjøp av private helseforsikringer har økt med over 300 millioner kroner under denne regjeringen, til tross for at Bent Høie før valget i 2013 lovet at slike forsikringer skulle bli overflødige om Høyre fikk regjeringsmakt.

På tide å jekke ned selvskrytet, helseminister?