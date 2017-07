Skremmende legemiddelmangel

Å sikre norske pasienter tilgang på legemidlene de trenger, er en av de viktigste oppgavene helsemyndighetene har.

Samtidig belyser sommerens legemiddelmangel et stort og økende problem for helsemyndighetene.

Denne uken skrev VG at begge leverandørene av piller som skal redusere risikoen for blodproppdannelse, hadde leveringsproblemer. 368.000 nordmenn som har hatt eller er i risikogruppen for hjerteproblemer og blodpropp, er avhengige av disse legemidlene. Fagdirektøren i Legemiddelverket sier at sommerens mangelsituasjon kunne rammet mange pasienter med alvorligekonsekvenser.

Denne gangen klarte Legemiddelverket å avverge disse konsekvensene. Ved å gi apotekene dispensasjon til å kjøpe inn tablettene fra utenlandske apotek, uten norske forpakninger, virker situasjonen å være under kontroll.

Statens legemiddelverk opplyser at de hittil i år har opplevd 180 mangelsituasjoner. I hele 2016 ble det meldt om 192 tilfeller av legemiddelmangel og året før var det totalt 141 tilfeller.

Kommentar: Livsfarlig mangel på medisiner

Årsakene til at vi oftere får problemer med å skaffe til veie til legemidlene det er behov for, er flere. Produsenter, grossister og apotek ønsker ikke å ha store lagre av medisiner som går ut på dato før de brukes. Samtidig har lisensen gått ut på flere velkjente legemidler, slik at inntjeningen er mindre og produksjonen mindre attraktiv. Råstoffproduksjonen skjer i en håndfull land, og dermed blir markedene mer sårbare for uforutsette hendelser.

I dag har Legemiddelverket krav om at apotekgrossistene har femten livsviktige legemidler på lager til enhver tid. SV har tatt til orde for at lagerplikten bør utvides. Vi må forvente at Legemiddelverket har et fortløpende mandat til å vurdere hvilke og hvor mange medisiner Norge skal ha på lager. Det er også viktig at Nasjonalt senter for legemiddelmangel og beredskap fungerer som det rådgivende organet de skal være, og at tilgjengelige legemidler fordeles mellom de norske sykehusene der behovet er størst.

Men løsningen på denne utfordringen finnes ikke i Norge alene. Det er viktig at legemiddelmyndighetene oppfordres til å ta en aktiv rolle for å sikre at Norge blir med når EU og WHO fremforhandler nye avtaler. Noe annet kan være livsfarlig.