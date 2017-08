Nei til hemmelige priser

Leder Bak lukkede dører foregår en hemmelig priskrig om medisiner, kunne VG fortelle lørdag.

Vi får ikke vite hva medisinene det offentlige kjøper inn koster og heller ikke hvordan sykehusene bruker pengene. Informasjonen er hemmeligstemplet. Forhandlingene mellom legemiddelindustrien og norske myndigheter er unntatt offentlighet.

Samtidig har det offentliges kostnader til legemidler eksplodert. På de siste tre år med hele 25 prosent, og fra 2015 til 2016 med 2,5 milliarder kroner. Det har nok flere årsaker, men det er vanskelig å møte utfordringen når vi mangler vesentlig informasjon. Vi vet for eksempel ikke hva landene rundt oss betaler. Det er bare legemiddelindustrien som sitter på all informasjonen. – Det er et kaos, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket til VG. Han mener legemiddelindustrien er de eneste som har interesse av hemmelige priser. Administrerende direktør i Legemiddelindustrien Karita Bekkemellem hevder på sin side hemmeligholdet er en fordel fordi vi får rabatter andre ikke får fordi de er for store. Hun hevder dessuten at Norge har blant de laveste prisene i Europa.

Men ifølge Asbjørn Mack i Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS) kjøper vi også mange medisiner helt uten rabatt. Stort mer enn dette får vi ikke vite, og vi har få måter å kontrollere industriens påstand på. Det åpner for spekulasjoner. Rett nok er Norge er lite land, men det at vi samtidig er blant verdens rikeste land kan neppe være uten betydning i slike forhandlinger.

Norske kreftleger er sterkt imot hemmelige priser. Og det er lett å forstå. Legene må forklare syke pasienter at de ikke får dekket medisin. Det kan finnes gode grunner til at den medisinen de ønsker ikke blir kjøpt inn, for eksempel at medisinen ikke er effektiv nok eller at den er for dyr i forhold til effekt. Å prioritere er noe helsevesenet må gjøre hver dag. Men når prisen er hemmelig, svekker det tilliten til beslutningen.

Helsedepartementet selv synes dette er så alvorlig at de i VG sier de ønsker full åpenhet om prisene. Det er bra. Men det er selvsagt ingen lett match. Om Norge alene ikke kommer noen vei, bør vi ta initiativ til et nordisk eller internasjonalt samarbeid mot legemiddelgigantene.