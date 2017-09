Debatt Frem til i dag har jeg vært en fast forkjemper for det offentlige helsetilbudet og skeptisk til glossy, private aktører som gliser forførende til meg på dyre billboards.

HILDE SUSAN JÆGTNES, forfatter og globetrotter

Men etter å ha brukt en hel arbeidsdag på en mislykket odyssé gjennom det offentlige vaksinetilbudet, tar jeg meg selv i å spørre:

Finnes det en vaksine mot fastlegen?

Hilde Susan Jægtnes.

Etter min første virkelig eksotiske reise til Zimbabwe i 1997 har det ballet på seg med opphold i Bahamas, Honduras, Mexico, Kina, India og Myanmar. Etter å ha blitt invitert til poesifestival i Kenya tenkte jeg det var best å sjekke om noe manglet på mitt stappfulle, knallgule vaksinekort.

Tidligere har jeg stort sett besørget vaksineringen hos fastlegen. Det var en stund siden sist, men jeg husket at den kyndige, svenske fastlegen virket stø i sine anbefalinger, og at vaksinene ble administrert umiddelbart på legesenteret.

Fullt så smidig gikk det ikke i dag.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

kl 9:55. 25 minutter forsinket blir jeg sluppet inn av en vikarlege, for fastlegen min er ute i ett års permisjon. Det farer gjennom hodet mitt: Er han utbrent, med all pågangen?

kl 10:00. Vikaren scroller nedover skjermen, slenger ut noen forslag til vaksiner, men virker usikker. Siste runde jeg fikk mot Hepatitt B var i 2007. Trenger jeg å få den oppfrisket? Ja, nei, kanskje, nei, ja. I en bisetning nevner han en reiseklinikk på St. Olavs plass. Det høres dyrt ut, så jeg takker nei til tipset. Stikk ned på apoteket rundt hjørnet og kjøp vaksinene, så kommer du bare opp igjen og får sekretæren til å sette sprøytene, råder vikaren. Motviljen setter inn, tidligere har kontoret selv hatt vaksiner på lager... men jeg kveler irritasjonen ved å dagdrømme om å lese dikt i Kenya.

kl 10:00. Jeg forlater kontoret med resept på Nimenrix mot meningitt, Twinrix mot hepatitt A og B, Stamaril mot gulfeber og Imovax mot rabies. Hundegalskap? Stephen Kings filmplakat for «Cujo» flimrer i bakhodet. Best å beskytte seg mot å bli forvandlet til en siklende, morderisk hund.

kl 11:05. Trekker kølapp hos Apotek 1 i Hegdehaugsveien. De har ingen av vaksinene på lager, og Imovax kommer ikke til Norge før i desember, men de tre andre skal finnes på Sfinxen på Majorstuen. Jeg kan også sjekke hos Boots og Vitus på vei opp til Majorstuen.

kl 11:14. Verken Boots eller Vitus har noen av vaksinene, og de bekrefter at Imovax ikke finnes i Norge. Derimot er Rabipur et alternativ mot rabies. Vitus skriver ut en liste over Oslo-apoteker i Vitus-kjeden som har Rabipur, men da trenger jeg ny resept fra legen. Jeg undertrykker irritert hundegneldring, takker og trasker videre.

kl 11:17. På Sfinxen blir jeg betjent av en blid farmasøyt som ligner Reese Witherspoon. Jeg bruker nesten en tusenlapp på Nimenrix og Twinrix, men støter nå på et nytt problem: Fastlegen min later ikke til å være autorisert til å skrive ut resepter på gulfebervaksine. Reese ringer for å dobbeltsjekke, men personalet har tatt to timers lunsj. Rørt av min skjebne ringer Reese en kompis med adgang til registeret over autoriserte gulfebervaksineleger, men får fortsatt ingen treff på fastlegen min. Men hvorfor skrev han da ut resept på vaksinen, innvender jeg matt. Vi avtaler at jeg venter på kafé, og at Reese ringer legen etter kl 13.

Les også: – Fastlegeordninger er ikke i ferd med å kollapse

kl 13:20. Jeg vender tilbake til Sfinxen etter to timers kaféslumring. Reese har sittet i telefonkø siden kl 13. Dette er et stort problem for apotekene, stønner hun, vi må ofte ringe legekontorer for å dobbeltsjekke resepter, og de har ikke separate telefonlinjer for helsepersonell. Jeg setter meg og venter.

kl 13:30. Reese får bekreftet at fastlegen min ikke er gulfebervaksineautorisert, og resepten er dermed ugyldig. Hun spør om hun kan få snakke med legen, så han kan endre rabiesvaksinen til Rabipur. Han er ikke tilgjengelig, og resepsjonisten kan ikke love at han vil ringe tilbake. Reese påpeker skarpt at jeg har ventet siden kl 11. Legen må prioritere dette! Hvorfor skal det være så vanskelig å beskytte seg mot skumle sykdommer, sukker jeg, og husker universitetsfaget jeg tok i USA om AIDS som global pandemi, der slagordet var «bedre å forebygge enn å behandle».

kl 13:45. Legen ringer til Reese, sier at jeg må på reiseklinikk for å få gulfebervaksinen, og endrer Imovax-resepten til Rabipur. Etter han legger på, ser Reese at han bare har skrevet ut en enkelt dose i stedet for alle tre. Jeg ber om å få den uansett, så kan jeg heller kjøpe de andre dosene på reiseklinikken. Men heller ikke Sfinxen har Rabipur på lager. Jeg takker Reese for ekstremt tålmodig hjelp mens jeg prøver å tøyle raseriet, som på rabies-skalaen nærmer seg morderiske dimensjoner.

kl 14:00. Ringer Reiseklinikken. En våken damestemme informerer meg om at rabiesvaksine ikke er nødvendig i Kenya, pluss at den koster over 500 kr. De to andre vaksinene jeg kjøpte er heller ikke nødvendige. Men siden jeg allerede har betalt, kan jeg like godt få legekontoret til å sette sprøytene. Jeg booker en time for gulfebervaksinen, selv om jeg på dette tidspunktet gir blanke i forebygging.

kl 14:40. Tilbake hos fastlegen får jeg omsider komme inn til sekretæren. Hun leser bruksanvisningene og spør meg om jeg vet hvordan vaksinene skal settes. Jeg svarer nei, biter i meg spydigheter om at jeg ikke er sjefen hennes. Hun spør meg om sprøytene skal settes i armen eller i rumpa? Jeg tier tvert, skrekkslagen over uvitenheten hennes. Hun får tak i legen, som oppgitt instruerer at sprøytene skal settes subkutant i armen, som alle vaksiner. Men sett dem i hver sin arm, ikke rett ved siden av hverandre, ikke sant, avslutter han.

Twinrixen går greit inn i høyre arm. Så er det Nimenrixen, som inneholder to sprøytespisser, en sylinder med blandevann og en flaske pulver. Kan du se her hvordan jeg skal gjøre det? spør sekretæren og rekker meg bruksanvisningen. Det står at de skal blandes, leser jeg høyt. En svensk vestkantdame braser inn på kontoret og spør hvor lenge hun må vente for å få tatt en blodprøve, hun har vært her i to og en halv time. Fem minutter, sier sekretæren. Med resepsjonistens hjelp finner hun ut at blandevannet skal sprøytes ned i flasken, ristes, og så suges opp igjen. Etter mye knoting er blandingen klar, og sekretæren bytter sprøytespiss, sikter sprøyten mot venstrearmen min. Hun stikker. Au. Den går ikke inn. Hun stikker hardere. Auu. Den går ikke inn, klager hun. Kanskje du må bruke den andre sprøytespissen, mumler jeg. Ja, sikkert, lyser hun opp, og bytter tilbake. Nå går sprøyten inn. Jeg kler på meg. Det svir i begge stikkene. Vestkantdamen tar plassen min i stolen med et surt blikk.

15:30. Jeg går ut i gråværet, tenker at jeg ikke har lyst til å være en som benytter private helsetjenester. Jeg har heller aldri drømt om å figurere i en sutrekronikk som offer for det norske offentlige helsevesen. Men hvis jeg er heldig, får jeg kanskje kvalifiserte råd om vaksine mot fastlegen hos reiseklinikken. Og kanskje de til og med har den på lager.