Slipp barna fri - det er Halloween!

Debatt Hjelp! Noen godhetstyranner forsøker å kuppe Halloween! De vil gjøre monsterdagen til et klamt og kosete eventyr.

ESPEN LEIRSET, PAPPA



Det er bare fem dager igjen til den store kvelden, og her i huset har barna planen klar: De skal kle seg ut som mannen med ljåen, banke på nabolagets dører, og spørre så søtt et småskolebarn kan: Knask eller knep!

Men Halloween-feiringen er i fare. Selv om det bare er 15 år siden småbarna begynte å kle seg ut som spøkelser og zombier her i landet, er det sterke krefter som vil snillifisere feiringen.

Snillifisering? Nei takk!

HalloVenn heter nyvinningen, som de siste årene har spredd seg til flere norske byer. HalloVenn omtaler seg som «Norges største vennefest», og som et «positivt alternativ til Halloween-feiringen». Festen skal være en unik mulighet til å «skape vennskap», og det å gjøre noe positivt og gøy. Toleranse er målet.

Vennskap og toleranse, altså. Nå også på Halloween. Gi meg en pause.

Arrangementet foregår i mange av landets byer, fra Alta til Arendal. Her vi bor, i Levanger, foregår arrangementet i Trønderhallen. Over 600 barn deltok i fjor, og ikke et utspjåket spøkelse var å se. Her er det er ikke lov å skremme hverandre, ingen masker er tillatt, og det koster 50 kroner å gå inn.

Å være skummel er bannlyst. Barn med masker blir avvist i inngangen.

Godhetstyranni!

Regler, altså. Bestemt av de voksne, som arrangerer det hele. På vegne av barna, som øyensynlig synes skremming er skummelt. Eller rettere sagt, foreldre synes det er upassende for barna å leke med dødens symboler. Slik skal moderne barn spares for følelser som ikke hører hjemme på en rosa sky, der alle er venner med alle, og ekkel død ikke finnes.

I år klarer jeg ikke å dy meg: Jeg må ta til motmæle mot dette godhetstyranniet, for å parafrasere professor Terje Tvedt.

Hvis ikke barna skal få kjenne på den litt skumle følelsen når de er barn, når skal de da få føle den? Ønsker vi at alle aktiviteter skal være voksenstyrt, velorganisert og ufarlig? Eller er det OK at barna får gå fritt i nabolaget, og være litt skumle? Kanskje kan de kjenne på den herlige følelsen av frihet, når helikopter-foreldre ikke patruljerer over dem og svabrer curling-banen?

Mens Halloween er en tradisjon med forankring i kristen tradisjon og hedenske høstfester, er HalloVenn et nymotens påfunn. Dødssymbolikken i amerikansk feiring, med hodeskaller, flaggermus og blod, stammer opprinnelig fra den meksikanske feiringen av De dødes dag. Tradisjonen med å gå fra dør til dør startet i England og Irland på 1800-tallet, da de døde i henhold til tradisjonen kunne ferdes fritt på allehelgensdag.

Halloween er altså en feiring hvor vi tar til oss internasjonale impulser som har tatt veien fra Europa, via USA og Mexico, og deretter til Norge. Kulturelle, internasjonale impulser, altså - noe vi gjerne forbinder med noe positivt på mange andre områder.

Det var irske og britiske emigranter som tok med seg tradisjonen til USA, der feiringen fant sin nåværende form, ifølge stipendiat Ina Stovner ved Universitetet i Oslo. På 1930-tallet var det politiske kampanjer mot Halloween-feiringen i USA. Men skikken ble ufarliggjort av at de yngste barna ble hovedpersonene, slik det er de fleste steder i Norge også.

Kjenn på spenningen og frykten

Her i huset bruker vi Halloween til å snakke om bakgrunnen for dagen, at den kommer fra USA, men egentlig har sitt opphav i europeisk tradisjon. Noen ganger snakker vi kanskje om døden, og hva som skjer med menneskene etter at livet ebber ut. Vi snakker kanskje om at spøkelser ikke finnes, men at det likevel er morsomt å kle seg ut som dem. Vi kjøper gresskar, og skjærer ut kule masker.

Guttene her i huset sitrer av spenning når de kler seg ut, de skal vise fram for kompisene hvem som er skumlest. Og de er spente på naboer som har husket å kjøpe inn ekstra godteri i skapet, og lar seg skremme til fryd når barna banker på døra.

Derfor er min høstappell til de voksne: Slapp litt av. La barna få feire denne ganske kule dagen på sin egen måte. La dem, for Hades og Hels skyld, kjenne litt på spenningen og frykten som dødens symboler kan gi.

Og hvis noen blir redde for en skummel maske: Hva så? Er det så farlig? De skumleste menneskene vil uansett være voksne, uten masker. De som smiler og deler ut godteri på alle andre dager enn Halloween, men gjør seg så lite skumle som mulig.

Derfor bør vi feire Halloween slik det skal feries. Med monstre, spøkelser og groteske masker!