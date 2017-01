Misforstått likestillingskamp

Nå vil Hadia Tajik og Ap gi enslige kvinner hjelp til å få barn. De har allerede sagt ja til eggdonasjon. De snakker om likestilling. Og glemmer at det egentlig handler om barn og deres rettigheter.

Denne våren legger helseminister Bent Høie frem stortingsmeldingen om bioteknologi. Det kan komme til å bli tillatt med eggdonasjon; at en kvinne kan bære frem et barn med en annen kvinnes egg.

Høyre har så langt sagt nei til eggdonasjon. Men sterke krefter jobber for at partiets landsmøte i mars skal snu og si ja. Nylig rykket Høyre- og Frp-kvinner ut og ba helseminister Bent Høie tillate det. Frp er allerede for. Det samme er Ap og SV.

Forplantningslære

Argumentet er gjennomgående at dette handler om likestilling. Om at det er urettferdig at menn kan få hjelp hvis de ikke selv kan lage barn, mens kvinner ikke har den samme muligheten.

Som om menns og kvinners rolle i forplantningen er den samme. Det er det selvsagt ikke. Heller ikke fra barnets ståsted. Det eneste vi alltid har kunnet være sikre på, er at den kvinnen barnet kommer ut av, er barnets mor. Hvem som er barnets far, har ingen barn hatt den samme garantien for. Det eneste vi vet, er at han som ga sæden, er det faderlige opphavet. Alltid.

Les Skartveit: Mor er først og fremst mor

Ved eggdonasjon brytes vissheten om det moderlige opphavet. For hvem er barnets mor - den genetiske moren som ga egget, eller den biologiske moren som bar frem barnet? Enda mer utfordrende blir det dersom en annen kvinne bærer frem et barn med egget til hun som skal ha barnet. Surrogati, med andre ord.

For det er ikke en prinsipiell forskjell på eggdonasjon og surrogati - bruddet skjer når egg og livmor skiller lag. Men ved surrogati kan det være tre mødre; her kan en kvinne bære frem et barn med et fremmed egg for kvinnen som til slutt får barnet som sitt. Altså tre mødre; en genetisk, en biologisk og en sosial mor. Eller sosial far.

To sett besteforeldre

Ap kan komme til å ta enda et nytt skritt i retning av å svekke barns rettigheter. I forslaget til partiprogram, som skal vedtas på landsmøtet i april, vil Ap åpne for assistert befruktning for enslige. Nestleder Hadia Tajik argumenterer med at aleneforeldre kan være gode omsorgspersoner, og at bare tre av fire barn bor sammen med begge foreldrene sine i dag.

Underlige argumenter: Aps nestleder Hadia Tajik ønsker at enslige skal få hjelpt til assistert befruktning. Foto: Christian Clausen , VG

Dette er en underlig argumentasjon. For det er et hav av forskjell mellom å planlegge for at et barn skal vokse opp med bare en forelder, og at livet faktisk blir slik. De aller fleste barn som vokser opp med en forelder, har en annen forelder et annet sted. Barnet har som regel kontakt med den andre, enten tett og regelmessig, eller mer sporadisk. Og ikke minst; barnet har som regel to sett besteforeldre, tanter og onkler. Barnet har to familietrær, som kan ta ansvar hvis noe skjer, som føler en forpliktelse og et ansvar.

Sårbar situasjon

Det ligger ingen fordømmelse av aleneforeldre i å si at det som regel er best for barn å vokse opp med to foreldre. Det er lenge siden det var forbundet med skam å være såkalt "skilsmissebarn". I dag er det også bred enighet om at barn kan ha det like bra i familier der det er to mødre eller to fedre. Heldigvis.

Men at synet på familien har endret seg, betyr ikke at det ikke spiller noen rolle hvilke rammer barn vokser opp under. Enhver psykolog eller helsesøster kan fortelle at to foreldre er det beste for barn. Folk flest ser også at det er slik. Foreldre balanserer ut hverandre, de kan støtte hverandre og korrigere hverandre. De fleste opplever det som et nederlag dersom de ikke klarer å være foreldre sammen, og strekker seg langt for å sørge for at barna får det beste av dem begge dersom de går fra hverandre. Mange lykkes godt med det.

Følg oss på Facebook: VG Meninger

Dersom samfunnet sørger for at det planlegges og tilrettelegges for at barn skal komme til verden med bare en forelder, så setter man i virkeligheten flere barn i en sårbar situasjon. Det kan umulig være politikkens oppgave. De som ikke kan få barn uten hjelp utenfra, vil ofte gjøre alt som er mulig for å nå drømmen om egne barn. Det er lett å forstå. Med dagens medisinske og teknologiske utvikling blir stadig mer mulig, på godt og vondt.

Norsk likestillingshistorie

Derfor må samfunnet sette grenser. Da må det være barnets beste det handler om, ikke de voksnes behov. Barns rett til å vokse opp med to foreldre, og til å vite hvor de kommer fra. Siden Norge ikke lenger har anonym sædgivning, kan barn finne tilbake til sin biologiske og genetiske far. Det er bra. Barna bør også få ha den samme tryggheten når det gjelder mor; at de kan finne tilbake til sin biologiske og genetiske mor. Og at hun faktisk er e’n person, ikke splittet i to, slik det blir ved eggdonasjon.

Ap har en solid plass i norsk likestillingshistorie. Men spørsmål om assistert befruktning handler om barn, ikke om likestilling. Dersom Ap går inn i et så lettvint syn på familie og barns rettigheter, der alt tilsynelatende er like bra, så setter de voksnes behov foran barnas. Det er ikke likestilling. Tvert om, det er å la de sterkeste vinne frem. Det kler Ap og Hadia Tajik dårlig.

Hør podcast med Kristin Halvorsen, leder for Bioteknologinemnda, her: