Godt nytt år: Nå er feiringen i gang

Fyrverkeri og fest i gatene preget nyttårsfeiringen i storbyer verden over.

Allerede klokken 12.00 norsk tid kunne de første rakettene skytes opp og feiringen av det nye året begynne i New Zealand. Siden da har det for hver hele time hele døgnet gått nyttårsraketter til værs nye steder i verden.



I storbyen Auckland ble 2017 ønsket velkommen med raketter fra det 328 meter høye Sky Tower.

Mye fyrverkeri i Norge: Norges fem største byer fyrer av over to millioner skattekroner

Ikke lenge etter fulgte Australia. I Sydney var det tradisjon tro stort oppbud foran det verdensberømte operahuset da de viste en forsmak på fyrverkeriet klokken 21 lokal tid. Under feiringen hedret byen to av de største stjernene som gikk bort i 2016, nemlig Prince og David Bowie.



– Vi håper på å skape «Purple Rain» sa sjef for fyrverkeriet, Fortunato Forti til ABC News, og refererte til Princes monsterhit med samme navn.

Byen festet sin posisjon som en av byene som virkelig tar nyttårsfeiringen på alvor. Under nyttårsfyrverkeriet på slaget tolv.

Det er ventet at over 1,5 millioner mennesker vil delta på feiringen i Sydney.

Les også: Slik blir nyttårsværet

Flere tusen politifolk er på jobb i de største byene, og sikkerhetsoppbudet er stort. I europeiske storbyer skal stengte gater, massivt politioppbud og nye overvåkningskameraer skal sikre befolkningen mot terrorangrep.

Les også: Dyrevernere ber familier droppe fyrverkeri på nyttårsaften