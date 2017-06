På tur med folkeskikk på lur

Debatt Ja det er frustrerende med fly som ikke går, men den 25 år gamle jenta i skranken har ikke skylda.

ANDREAS HALSE, Daglig leder i Svenssonstiftelsen



Like sikkert som at slutten av juni betyr starten på fellesferie, er det at skuffede og sinte nordmenn sitter fast på Gardermoen. Norwegian har nok en gang klart å selge flyavganger som ikke finnes og frustrasjonen og sinnet er lett å forstå.

Det som ikke er like lett å forstå er de som lar sinnet gå utover de som faktisk prøver å fikse problemet. Når VG skriver om en familiefar som kaller en av Norwegians ansatte for «hore» og «fittekjerring» er det alvorlig. For det første skal ingen trenge å oppleve det på jobb. For det andre er de som sitter i skranken folk som jobber absolutt alt de kan for å fikse problemet selskapet har skapt. Om du absolutt må skjelle ut noen kan du heller sende en sint mail til Bjørn Kjos og spørre hvorfor han har solgt deg noe som ikke finnes.



Det er så lite som skal til før gode ferieminner ender med skuffelse. Før strandferie blir til strandet ferie eller gourmetreisen blir erstattet med overpriset løkpølse på Gardermoen. Våre beste allierte i kampen mot nevnte løkpølse er dyktige ansatte som jobber mens vi andre tar ferie for å nyte late dager i varmere strøk.



Ikke lagt merke til

Arbeidsfolk blir sjelden lagt så godt merke til som når noe ikke fungerer. Det er takket være de samme arbeidsfolkene slike situasjoner ikke oppstår oftere og det er takket være de ansatte at man ofte (men ikke alltid) får løst ubehagelige situasjoner når de oppstår.

Vi lever av hverandre her i Norge og vi er avhengig av hverandre gjennom hele året. Enten det gjelder vi vil sjekke helsen vår, vil spise ute, at ungene våre skal lære seg matte eller vi vil fly til Italia. I sommermånedene settes dette på spissen og vi blir minnet om hvordan det påvirker veldig mange når noen få ikke gjør jobben sin. I det aktuelle tilfellet er disse "noen som ikke har gjort jobben sin" ledelsen i Norwegian og definitivt ikke tilfeldige ansatte i en skranke på Gardermoen som bruker sommeren på legge seg opp penger til året som kommer.



Vår feil

Ofte er det også vi som gjør feil. Som ikke beregner nok tid på flyplassen, som skjønner hvor vi skal gjøre av bagasjen eller som har glemt å bestille sete ved siden av vår kjære. Som regel blir vi møtt av velvillige ansatte som fikser dette for oss. Selv om vi ikke alltid fortjener den ekstra servicen.

Det fortjener respekt og god behandling. En respekt som er verdt å ta med seg inn i ferien. Til servitøren på restauranten. Til drosjeturene og barbesøkene. Til alle stedene vi skal innom der vi er avhengig av at folk gjør jobben sin for at vi skal få en fin ferie.

De på jobb

Det er ikke alltid alt kommer til å gå som planlagt. Da synes jeg vi skal puste ut og ta det med ro. Tenke at vi er på ferie, mens disse er på jobb. Det som er frustrerende for oss er som regel 10 ganger verre for de som er på jobb og må løse problemet.

Så min oppfordring er dette: Bruk ferien til å unne en ekstra tanke til alle de som er på jobb. Som regel står de på hardt for å gi deg en bedre opplevelse. Det innbyr til respekt, ikke skjellsord.