Tronespill om kjærligheten

Kommentar Det var bare dette som manglet. Kanskje kan tidenes tv-serie til og med gi oss den ultimate kjærlighetshistorien.

NB: SPOILERFARE! Denne kommentaren inneholder detaljer om handlingen i HBO-serien «Game of Thrones». Ikke les videre om du ikke vil vite hva som har skjedd.

Jon Snow og Daenerys Targaryen. Her snakker vi potensial til tidenes superpar.

Roll over Jay Z og Beyoncé, Noora og William, Brad og Angelina (ja da, de er ikke sammen lenger), og alle andre som opp gjennom tidene har fått tildelt denne betegnelsen.

Fortsatt vet vi ikke sikkert om det blir noe av, men tegnene er ikke til å ta feil av. Nå bekrefter attpåtil produsent David Benioff at det foreligger en tiltrekning.

Det er riktignok en fare for at alt blir noe helt annet enn det er gryende grunn til å håpe på. Men inntil det eventuelt er bekreftet at Jon Snow har en annen slektsbakgrunn enn oppveksten tilsier, og at han faktisk kan vise seg å være i familie med Daenerys, må det være lov å drømme om en real romanse.

Allerede i episode 3 av den syvende sesongen, «The Queen's Justice», var kjemien mellom rollefigurene merkbar, i forbindelse med at kongen i nord tok turen til Dragonstone, for å søke alliansen han mener er nødvendig for å hindre «white walkers» i å utrydde Westeros.

Det er heller ikke noe nytt at krig og kjærlighet kan være tett sammenvevd. Så langt har vi sett mest av det første i HBO-serien, som er basert på George R.R. Martins litteratur.

Men etter mandagens høydramatiske episode, «Queen of the Ashes», ble hintene om at noe kan være på gang enda tydeligere.

Riktignok mumlet Jon Snow et eller annet om at det «ikke er tid til slikt».

Vel, har du draget på dragemoren, så finner du nok tid til å dyrke litt romantikk, Snow, midt i kampen dere skal kjempe mot alt fra Cercei Lannister til skumlingene i nord.

Og kanskje kan kneleutfordringen løse seg om dere slår dere sammen?

Riktignok har serien overrasket flere ganger, som da sentrale karakterer som Ned og Robb Stark brått forsvant.

Men når tronekamp-klimakset gradvis nærmer seg, tyder mer og mer på at Jon Snow og Daenerys Targaryen blir Game of Thrones' kraftsentrum.

Særlig kult er det hvor tydelig det styres klar av klisjéfellen, som hadde oppstått dersom Snow hadde blitt «mannen som reddet kvinnen» i det høydramatiske slaget i episode 4.

Nei da, Daenerys ledet selvsagt selv an fra drageryggen, da kombinasjonen av sprutende ild og krigerske dothrakier ble altfor mye for Jamie Lannister og Ser Brook, et eller annet sted på veien mellom Highgarden og King's Landing.

De to lederskikkelsene kan være riktig så brutale, de også, men her snakker vi om hun som befrir slaver og han som tar «det frie folket» inn i varmen.

Begge søker de å gjøre det rette når de stilles overfor vanskelige utfordringer.

Og kanskje konkluderer Jon og Daenerys med at de også er rett for hverandre.

Er det plass til to seter på jerntronen?