Den uimotståelige ondskapen i «Game of Thrones»

Kommentar Mandag er den endelig tilbake. TV-serien som har fått store deler av verdens befolkning til å elske drager, frykte vinter - og som har skapt tidenes råeste serieskurk i Cersei Lannister.

Dette er en tekst som er like full av spoilere som the Great Sept var i siste episode av sesong seks. De som fulgte med på sesongavslutningen vet akkurat hvor katastrofalt det skulle bli.

Natt til mandag er Game of Thrones endelig tilbake etter et drøyt års pause. Bøkene til George R. R. Martin har blitt tidenes mest populære TV-serie, og det er mulig å lese flere hundre analyser av hvorfor et kostymedrama som inneholder sverdkamper, snakkende kjemper og hamskifte appellerer til millioner av mennesker langt utenfor fantasy-boblen.

Mange forklaringer handler om kompleksiteten. At det Martin gjør i sitt intrikate univers trekker paralleller til vår geopolitiske verden. Som White walker-nikket til klimakrisen – en fare som truer hele menneskehetens eksistens uten at mer enn en håndfull virkelig bryr seg.

De brå skiftene mellom politisk spill og rå vold, mellom dampende sexscener og tørrvittig humor. Vissheten om at hvem som helst kan bli tatt av dage, når som helst.

Skrevet av Mona Grivi Norman, kommentator i VG

Ingen person er så god og heltemodig at de er uten feil, ingen så onde og hjerteløs at de er uten menneskelige egenskaper. Hovedpersonene Eddard og Catelyn Stark gjør begge elendige (og fatale) taktiske valg. Daenerys blunker knapt da hun tar livet av tusenvis av slavehandlere. Petyr Baelish redder Sansa fra Joffrey, men forlater hennes hos Ramsay Bolton.

De to sistnevnte er kanskje de grusomste tenåringskarakterene vi har sett i noen TV-serie. Hevngjerrige, blodtørstige og manipulerende. Joffrey bruker prostituerte som levende blinker, Ramsay lar hunder spise halvbroren og stemoren. Begge med et brennende ønske om å gjøre sine fedre stolte.

Også er det Cersei Lannister – TV-historiens mest fascinerende skurk. Vi har fulgt henne gjennom så mye – den forbudte, incestuøse kjærligheten til sin egen tvillingbror, tenåringsekteskapet til den langt eldre kongen, latterliggjøringen, alkoholismen, drapene og morsrollen.

I sesong fem så vi hennes ultimate fall. Fra dronningmor til tiltalt. Dømt til å vandre naken og hårløs gjennom gatene i Red Keeping mens innbyggerne slang råtne tomater og ukvemsord på henne.

I forrige sesong så vi det iskalde raseriet som fylte henne i hvert sekund. Med ett mål i sikte: Revansjen. Tilbake der vi startet, et fullstappet kapell med svigerdatteren, sektlederen og byens mektige menn og kvinner. Og de grønne flammene fra wildfire da alt gikk i luften.

Cerseis ultimate hevn sikret henne makten i Westeros, men den sørget også for at hennes tredje og siste barn kastet seg i døden. Aldri har hun hatt mer makt – og aldri har hun vært mer ulykkelig. For gjennom all grusomheten og kulden har hun hatt én formildende egenskap. Hun elsker sine barn grenseløst og gjør alt hun kan for å beskytte og hjelpe dem frem.

Når vi returnerer til sesong syv er det Cersei som sitter på Jerntronen. Og er det én ting vi har lært av de første seks sesongene, så er det at den som sitter der, ikke sitter godt.