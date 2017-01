Despoten må tre av

Kommentar Gambiere, til tross for at det er mindre enn to millioner av dem, er overrepresentert blant migrantene som risikerer livene sine på Middelhavet. Det er det en grunn til.

Av AXEL STØREN WEDÉN

Landet på Afrikas vestkyst, som nordmenn flest kanskje forbinder med charterreiser i vinterhalvåret, er i dype problemer.

En kort oppsummering: I det første presidentvalget siden 1965, og det første siden diktatoren Yahya Jammeh tok makten i et militærkupp i 1994, vant motstanderen, forretningsmannen Adama Barrow. Jammeh forsøkte å fremstille seg storsinnet da han tilsynelatende aksepterte nederlaget i en TV-sendt tale:

«Helt siden vi startet med valg, har jeg alltid gjort det veldig klart at jeg aldri vil styre dette landet uten deres mandat. Og jeg vil aldri jukse eller trekke valgresultatet i tvil, fordi dette er det mest åpne og minst korrupte valget i verden.»

Men despoter er sjeldent storsinnet. Pipen fikk en annen lyd bare en uke senere da den Idi Amin-aktige diktatoren tok en u-sving og trakk uttalelsen.

AXEL STØREN WEDÉN er journalist i VG. Foto: Helge Mikalsen , VG

Bakgrunn: Nekter å gå av

Etter en måned med press fra andre afrikanske ledere, nektet Jammeh fortsatt å tre av da mandatet hans gikk ut ved midnatt fredag. Senegalesiske styrker har nå tatt seg inn i Gambia for å få diktatoren, som fikk en ny frist til klokken 13, norsk tid, med å gå av.

Han ber nå om å få utsatt fristen til klokken 17, norsk tid.

45.000 har allerede flyktet til nabolandet Senegal. De føyer seg inn i en økende trend av gambiere som forlater landet i jakten på et bedre liv i Europa.

Til tross for at Gambia er en av Afrikas minste nasjoner med om lag 1,8 millioner innbyggere, er gambiere ifølge IOM den fjerde største gruppen av migranter som krysser Middelhavet på vei til Italia.

Antallet har økt de siste årene og i visse tilfeller har hele landsbyer mistet unge menn, som representerer selve grunnsteinen i samfunnet, til Europa.

Diverse bistandsprosjekter har hatt mindre virkning på å holde unge gambiere igjen. Arbeidsledigheten er på over 30 prosent og nesten halvparten av befolkningen er analfabeter.

Når man i tillegg tar terrorveldet til Jammeh til betraktning, er det ikke vanskelig å forstå at gambiere søker et bedre liv i Europa:

I Gambia er forsvinninger av politiske motstandere og tortur dagligdags, ifølge Human Rights Watch. Myndighetene går regelmessig etter journalister, menneskerettighetsaktivister og kritikere, men verst går det ut over LHBT-befolkningen.

Jammeh har blant annet tatt til orde for å kutte strupen på homofile gambiere og sagt at han vil drepe enhver som hevder at forfølgelsen av LHBT-mennesker er en grunn til at gambiere søker asyl i Europa.

I 2007, i et utfall av sine grandiose vrangforestillinger, fikk han det for seg at han kunne kurere HIV/AIDS på mandager i et land der mange er rammet av det dødelige viruset.

Levekårene må bedres i Gambia dersom folket skal slutte å risikere livene sine i skrøpelige båter over Middelhavet. Et naturlig, første skritt vil være å fjerne en despot som har klamret seg til makten i over 20 år.