Villige Willy

Kommentar Det er noe "åh giid"-aktig over reaksjonene på Frps mulige nye justisminister.

Siden oktober 2013 har Frp vært et regjeringsparti. I regjeringsapparatet sitter det 8 statsråder, 18 statssekretærer og 9 politiske rådgivere fra Fremskrittspartiet. De fleste av disse har hatt et politisk liv før Frp gikk inn i regjering. Mange av dem har i sitt forrige liv også gitt uttrykk for ren Frp-politikk, til og med standpunkter som ikke står i regjeringserklæringen eller samarbeidsavtalen. Det kan til og med hende at noen har ytret ting som sto i Frps partiprogram før 2013, og som ikke lenger står der.

En av disse er Per-Willy Amundsen. Før han ble statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i oktober 2013 var han innvandringspolitisk talsmann i Frp. Det er en jobb der jobben er å si ting resten av det politiske Norge stort sett ikke er enige i. Amundsen gjorde jobben med flid. Slik partiet ønsket.

Nå kan Amundsen ta over som justisminister. Det er egentlig ikke så oppsiktsvekkende. Han er trygt plassert i Frps elite, har vært sentralt plassert i regjeringsprosjektet og er førstekandidat i Troms. Han omtales som intelligent. hardt arbeidende og lojal. En representant for den generasjonen FrP-ere som vokste frem på begynnelsen av 2000-tallet, da partiets organisasjon var på sitt sterkeste. Generasjonen som i dag er grunnmuren i Siv Jensens regjeringsprosjekt, en generasjon som er oppdratt og kultivert i partiet og av partiet, på samme måte som Arbeiderpartiet har gjort med sine politikere i mange tiår.

En grunnleggende del av denne generasjonens politiske liv var opposisjonstilværelsen frem til omtrent 2011. Frp var i denne tiden en politisk maskin som satte Høyre i skyggen. Amundsen-generasjonen var ikke redde for reaksjoner, de gikk ut i utallige debattprogrammer og på diverse talerstoler for å markere så tydelig som mulig at Frp var noe annet enn alle andre partier.

Flere av Amundsens uttalelser fra denne tiden løftes nå frem med forakt og en slags entusiastisk avsky fra Frps politiske motstandere. Ingen av uttalelsene har så vidt jeg kan se kommet etter at Frp gikk inn i regjering. Under alle reaksjonene ligger et slags grunnleggende premiss om at folk som Amundsen er enten for dumme eller for onde eller for umoralske til å fortjene plass i en norsk regjering.

Å se politikere opptre som et slags selvoppnevnt vokterråd på denne måten er ganske patetisk. Kritikk mot en regjering eller et parti bør basere seg på hva slags politikk den fører. Det var like patetisk da høyresiden grov frem marxismen fra Audun Lysbakkens nederste sokkeskuff da han satt som statsråd for Stoltenberg. At politikere har drevet politikk før de ble statsråder er ikke diskvalifiserende, det er en forutsetning.