Venstreeliten brunbeiser Frp

Debatt I mangelen på en Trump og et reelt høyrepopulistisk parti i Norge, ønsker venstreeliten å fremstille Frp som høyrepopulismens representanter i Norge. Få ting er lenger fra sannheten.

ESPEN TEIGEN, 1. kandidat til Stortinget for Nord-Trøndelag Frp

Valgåret har startet tidlig, og Frp skal brunbeises med nye metoder. Ikke lengre er det innafor å kalle Fremskrittspartiet og fremtredende politikere for rasister – det har folk flest gjennomskuet for lengst. Nå er det «høyrepopulist» som gjelder. Hva man legger i ordet er ikke fullt så viktig, så lenge vi kan koble Frp med Geert Wilders og andre politikere som med glede omfavner Trump.

Espen Teigen. Foto: Frp

«Høyrepopulismen er på fremmarsj i Europa». Den setningen har du i en eller annen form lest flere ganger. Ofte med henvisning til Geert Wilders i Nederland som vil forby Koranen, Sverigedemokraterna som inntil nylig hadde aktive nazister i eget parti, eller Marine Le Pen i Frankrike som er mot NATO og vil bygge tollmurer over en lav sko.

Geert Wilders gjorde en kardinaltabbe da han gjennomførte valgkampen i Nederland. Han klistret seg til Trump. I Norge ønsker ikke Frp å assosiere seg med høyrepopulistiske fenomener i Vesten av to grunner: Frp har lite til felles med dem, og vi har alltid vært mest opptatt av norske velgere og norske forhold. Likevel har Frps velgere blitt rakket ned på av aviskommentatorer, kultureliten og politikere som har fremstilt dem som kunnskapsløse rasister.

Ingen partier, og minst av alt deres velgere, skal behøve å oppleve å bli satt i bås med mennesker rundt omkring på kloden som de hverken er enig med eller deler verdiene til. I motsetning til ring 3-eliten tror vi folk vet best selv. Men dette kommer aldri de som skriker høyest om Frps velgere til å forstå.

«Høyrepopulisme» er omtrent like ullent som begrepet «sårbar». Så lenge du oppfører deg utradisjonelt og befinner deg på høyresiden er du nå en høyrepopulist. Alt annet enn partiet Høyre, som er anstendig, konservativt og gammelt er nærmest per definisjon høyrepopulistisk. Men for å finne ut hvem venstreeliten har valgt å slenge inn i båsen «høyrepopulisme», kommer vi nærmere hva de ønsker å oppnå med denne merkelappen.

Marte Gerhardsen i den LO-kjøpte tankesmien Agenda er i full vigør med å renvaske Senterpartiet for ethvert hint av populisme. Det er nemlig Frp som er populister. Hun legger til grunn tre hovedpunkter som er mer preget av å være floskler enn definerbare saker som grunnlag for å kalle et parti for høyrepopulistisk. La oss forsøke å finne et bedre eksempel.

Så kommer det berømte «offerkortet». Kirsti Bergstø i SV mente nylig at offerkortet preger høyrepopulismen. Spesielt den til Sylvi Listhaug. Paradokset i det hele er at de eneste som kaller Listhaug for et offer, er den ytre venstresiden. Hun benekter selv å være noe offer, og dette beviser mediene og venstresidens konstante jag etter å fremstille Frp-politikere som «offer» når de imøtegår påstander, mens da Kirsti Bergstø nærmest gikk i skjul for å kaste penger etter egen ungdomsorganisasjon som statssekretær, i en sak som ble omtalt som politisk korrupsjon, brukte hun aldri «offerkortet», nei, det er reservert for Frp-politikere.

Jeg mener ingen politikere er ofre for noe som helst, så fremt det de blir utsatt for ikke er straffbart. Det brukes som en hersketeknikk mot Frp-politikere, og det er ordets eneste funksjon. Uansett bakgrunn må vi kunne forvente at politikere er såpass tøffe at de tåler kritiske spørsmål og debatt. Det håper jeg også Bergstø lærer før hun neste gang selger alt av SVs politikk for et par statsrådsposter.

For de som helst vil se Frp og innvandringsskepsisen forsvinne fra den norske offentligheten tror de vinner ved å stemple oss som høyrepopulister. Det er nemlig lett å dra det over til høyreekstremisme, og der finner man den snacksen som venstreeliten virkelig er på let etter. De vil koble den demokratiske politikken vi fører med lavere skatter og avgifter, valgfrihet for folk flest og en streng asyl- og innvandringspolitikk til nazisme, hvit nasjonalisme og andre grumsete elementer som eksisterer rundt om i verden. Det er både rent faktamessig feil, men det er også et nedrig angrep overfor velgere som støtter Frp, å sammenligne partiet med slike ytterliggående krefter som for lengst har blitt universelt fordømt av oppegående folk.

Hovedgrunnen til at jeg ser gjennom de stadige forsøkene på brunbeising er fraværet av politiske likheter over landegrensene. Frp har vært for en streng asyl- og innvandringspolitikk over 20 år før Geert Wilders’ parti ble stiftet. Vi var for en streng innvandringspolitikk 15 år før Sverigedemokraterna ble stiftet.

Dansk Folkeparti, som er blitt Danmarks nest største parti og ofte kategoriseres som «høyrepopulister» av mediene, er i praksis sosialdemokrater kombinert med streng innvandringspolitikk. De snakker flittig om verdier, dansk språk og kultur, men de er ideologisk fullstendig uenig i at markedet ofte lykkes bedre enn offentlige reguleringer og lever godt med et høyt skatte- og avgiftsnivå.

For selv Ap-medlem Frank Aarebrot, alt annet enn en Frp-venn, har tidligere sagt til Aftenposten: – Det er urimelig å sammenligne Frp med Dansk Folkeparti, Sverigedemokraterna og Sannfinnene, som på en helt annen og enøyd måte er opptatt av innvandringspolitikk.

Det er en virkelighetsoppfatning blant de deler av de norske mediene, tradisjonelle politikere og akademia (i vid forstand) at partiene som har vært lengst til stede representerer det styringsdyktige, fornuftige og moderate, mens nye politikere automatisk blir møtt med «høyrepopulist»-stempelet, fordi de oppfører seg annerledes enn øvrige politikere. Selv om både Donald Trump og Sylvi Listhaug er annerledes enn de tradisjonelle politikerne, fører ikke ulikheten til likhet mellom de to. Likevel er man ikke etterrettelig og insinuerer direkte likheter med navn som «Trumphaug» og Dagsavisen-journalist Hege Ulsteins famøse kommentar om «sylvilismen». Det er rene hersketeknikker for å sette en politiker og ett parti i bås med noen man vet velgerne ikke liker.

Venstreelitens prinsipp er at Frp skal klistres til ethvert element de klarer å finne som er høyrepopulistisk, gjerne med en dæsj av høyreekstremisme der det finnes et snev av slikt. Men når Arbeiderpartiet har møter og vil kurses i svensk asylpolitikk, formodentlig for å lære, skal de ikke måtte risikere å bli klistret til svenskenes forsøk på å innføre samfunnsmessig kollaps i eget land, gjennom over 500 000 asylsøkere på fem år. Nei, her vi må vi være etterrettelig, dere.

For til syvende og sist handler dette om forskjellige syn på verden og hvordan samfunnet vårt skal være. Frp mener folk flest vet best selv. Venstreeliten mener de vet best hvordan folk flest sine liv skal være. Politikkens mål må være å levere de nødvendige godene for så mange som mulig, og vi har et spesielt ansvar overfor de som sitter nederst ved bordet. I dag blir disse fortalt at de ikke vet sitt eget beste. Hillary Clinton kalte dem håpløse og skammelige. Vi tror på demokratiet og frihetsverdiene, og at folk flest selv er i stand til å definere sine egne interesser. Noe annet er i mine øyne både arrogant og nedlatende.