Valgets kvaler for Fremskrittspartiet

Kommentar Høstens valg kan tvinge Fremskrittspartiet til eksistensialisme. Hvordan det går er uvisst.

I september kan det være over. De fire borgerlige partiene kan miste flertallet på Stortinget, og dermed sende Fremskrittspartiet ut av regjeringskontorene sammen med Høyre. Det er et vel så sannsynlig utfall av valget som mange andre.

Mister de borgerlige flertallet, så spiller det ingen rolle hva KrF, Venstre og Frp mener om hvordan en borgerlig regjering bør se ut. Ryker flertallet, så ryker alt. Kanskje også det borgerlige samarbeidet. De fire smilende Nydalen-kameratene som gikk til valg for å gi Norge en ny regjering i 2013, minner nå mer om Beatles rundt 1970. De mangler bare en Yoko Ono. Hvis ikke Sylvi Listhaug allerede har tatt den rollen da.

LES OGSÅ: Listhaugs rådgiver mener englevakt-bråk er et tegn på krenkelses-hysteri

Ryker det borgerlige flertallet kan KrF gå i regjering med Ap. Ryker det borgerlige flertallet fordi Venstre går under sperregrensen, slik de pleier å gjøre annethvert valg, så går kanskje Trine Skei Grande av. Ryker det borgerlige flertallet, som i dag er på hele 92 mandater, så begynner kanskje Erna Solberg å vurdere om hun skal gi seg også. Av dagens partiledere er hun den som har sittet suverent lengst.

Et valgnederlag vil tvinge frem en debatt i alle de fire partiene som i dag er borgerlige. Spesielt om hvordan de skal forholde seg til samarbeid.

Denne diskusjonen har vært lite fremme i Fremskrittspartiet de siste årene. Men, den vil komme hvis man taper valget og regjeringen må gå. Siv Jensens vilje til regjeringsmakt har kostet partiet, og det er ikke sikkert at man er villig til å betale den prisen i fire år fremover.

LES OGSÅ ASTRID MELAND om politiske Facebook-blemmer

Da Siv Jensen tok over som Frp-leder i 2006 var partiet det suverent største på borgerlig side. I valget 2005 fikk Frp 22,1 prosent, mens Høyre fikk 14,1. I Siv Jensens første stortingsvalg som partileder i 2009 fikk Frp 22,9 prosent, mens Høyre fikk 17,2 prosent.

2009-valget var det foreløpig siste der de borgerlige sprikte i alle retninger. Underveis i valgkampen lanserte Venstre og KrF en plan for å holde Frp utenfor det gode selskap, og fikk overtalt Erna Solberg til å fremstå som statsministerkandidat for en blågul regjering, uten Frp. Det gikk elendig.

LES OGSÅ: Fem statsråder brøt regjeringens egne beredskapsregler

Historisk ser det ut til at partiet som tjener på borgerlig samling er Høyre, mens partiet som taper er Frp. I et intervju med Aftenposten beskriver Siv Jensen Høyre som «vår beste venn, som samtidig er vår sterkeste konkurrent». Det er en helt presis observasjon. De to partiene kjemper om mange av de samme velgerne. Og Frp har best grep om dem når vennskapet med Høyre skranter.

Så hva skjer hvis det ikke er noen regjering til å holde Høyre og Frp sammen? Vil Frp fortsatt være Høyres lydige lillesøster, eller vil det forsøke å bli det største partiet på borgerlig side. Slik det var i flere år, helt til Siv Jensen og hennes partigenerasjon gjorde om Frp fra et rendyrket opposisjonsparti til et maktparti som var villige til å betale en pris for å få reell innflytelse.

I det kampen om partiets fremtid starter i høst, vil dette bli den viktigste skillelinjen. Samarbeid versus alenegang. Vennskap med Høyre? Eller tilbake til den skarpe og uforsonlige linjen som preget de to partiene i mange år, Inntil Jensen fant tonen med Solberg og de yngre personene i partiapparatene forsto at alternativet til samarbeid var nye år med avmakt og evig opposisjon.

Bryter Frp med samarbeidslinjen kan partiet hamre løs på en ny Ap-ledet regjering fra første dag. Frp driver en skarpere og tydeligere opposisjonspolitikk enn Høyre. Partiets representanter snakker klarere og kjører hardere enn Høyres småslappe innstilling til politisk opposisjon. Ramler Erna Solbergs regjering og borgerlige samarbeidsprosjekt sammen, kan Høyre fort havne i nok et koma. Det legger veien åpen for de i Frp som ser for seg at partiet igjen skal bli Norges nest største.

LES ASTRID MELAND: KrF er klart for partnerbytte

Prisen for en slik suksess er naturligvis at det kan bli veldig lenge til en ny borgerlig regjering. Hvis Frp er størst på sin side, så blir det neppe noe samarbeid. Jeg tror ikke det vil spille så stor rolle for alle i Frp. I likhet med KrF, som sier de ønsker en borgerlig seier, men samtidig håper på et nederlag slik at de endelig kan komme inn i regjering igjen, så vil Frp måtte tenke på hva som er best for partiet i en ny politisk situasjon. Er det virkelig å være Høyres lillesøster, i håp om at det kan gjøre det mulig for Venstre og KrF å kanskje støtte en ny H/Frp-regjering etter valget i 2021? Eller er det å kjøre på for å bli størst mulig?

Det er det eksistensielle spørsmålet for Frp denne høsten. Det må finne ut om de siste fem seks årene er partiets nye sjel, eller om det skal vende tilbake til fortiden? Den var ganske deilig for mange.