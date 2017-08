Tjener på kristen frontkollisjon

Kommentar Sylvi Listhaug og Knut Arild Hareide krangler. Det har ingen av dem noe imot.

- Det er ren løgn, ropte KrF-leder Knut Arild Hareide i verdidebatt mot Frp-nestleder Sylvi Listhaug i NRKs politiske kvarter onsdag.



De to har vært i tottene på hverandre hele sommeren, med anklager om løgn og naivitet.

Det var da Listhaug hevdet at KrF er mer opptatt av størrelsen på bistanden enn virkningen av den, Hareide protesterte heftigst.

Han hever ellers sjelden stemmen. Hareide er en mild politiker som ofte er raus med motstanderne. Til forskjell fra Sylvi Listhaug.

Men han kan angripe, hvis han må. Og det må han i valgkampen.

Hareide vil ha Frp ut av regjering, har han sagt. Og selv om de to er ganske enig i mye, som økonomi, er Frp det partiet KrF liker å erklære seg mest uenig i: Tenk miljø, klima og innvandring.

I tillegg er det dette med «verdier». Både Frp og KrF har tatt særemnet, og elsker å snakke om verdier, både kristne, norske og vestlige.

Det de er enige om, er å krangle. For KrF og Frp har felles interesse av å få det høyt opp på dagsorden. Men de når ikke dagsorden med milde ord om toleranse og forståelse. Det må konflikt til. Og da hjelper det at Hareide sier ting som at Listhaug sprer frykt og mangler forståelse for nestekjærligheten. Og at Listhaug kontrer med nestekjærlighet er å hjelpe flest mulig, ikke «åpen dør-politikk».

Det kalles en krig om Kristen-Norge. Men de snakker nok egentlig til ganske ulike velgergrupper. For antakelig er det bare småtteri igjen i KrF som kan tenkes å stemme Frp. De velgerne har nok for lengst forlatt partiet.

Hareide snakker mest til den organiserte kristendommen og til folk som går i kirken mye oftere enn bare 17. mai og julaften.

Listhaug derimot, snakker til Frp’ere som vurderer å gå over til småparti som Demokratene og De Kristne. Og til tidligere KrF-velgere som er i Frp.

Det handler mer om å mobilisere egne velgere enn å kapre nye.

I tillegg må de markere revir. Høyre-Helleland og Sp-Borten snakket nylig om kristne verdier i VG. Også Arbeiderpartiet har oppdaget at de har kristne velgere, og sender ateisten Martin Kolberg på kristentreff. De kan ikke overlate rommet til KrF og Frp. Predikanten Kolberg og den troende Støre egner seg dessuten hos de kristne, noe teknokratene Jens og Gro aldri gjorde.

Dette med å stjele andres klær, har så definitivt blitt en hit i valgkampen. Og derfor opplever vi i dette paradoksale at norske politikere overbyr hverandre på kristne verdier. Samtidig som norske velgere synes å bli stadig mindre kristne.

Det er koselig for dem som tror. Men det må nytes nå. Etter valget ledes Norge igjen av folk som stort sett går i kirken på julaften.