Stortingsvalget blir ingen skjønnhetskonkurranse

Kommentar Flere politiske partier er på vill jakt etter fiender. Har man ingen, så får man skaffe seg noen.

Før valget i 1981 kjørte bilene i Bærum rundt med klistremerker i bakvinduene der det sto «Bli kvitt A». Bokstaven A var rød, og utformet som Arbeiderpartiets stiliserte partilogo den gangen. Det var selvfølgelig ikke bare Ap alle Granada- og Volvo 240-eierne ville bli kvitt den gangen. Det var den nyslåtte statsminister Gro Harlem Brundtland.

Hvem som hadde laget klistremerkene vet jeg ikke. Det var sikkert ikke Høyre. Ikke rent formelt i hvert fall. Men jeg hørte aldri Kåre Willoch ta til motmæle mot borgerskapets rullende protest i Høyres kjerneområde.

Dette var i tiden der debattene i NRK foregikk med stoppeklokke. En vanlig nyhetssending på radio var så tørr at dagens Politisk Kvarter på P2 fortoner seg som ravende tabloid i sammenligning.

Og, det var under den første ekte høyrebølgen. Som politiske bølger flest handlet den mest om hva man var mot. Det var ingen som gadd å kjøre rundt med «Glem håret – Stem Kåre» under de elektriske varmetrådene i bakruten.

Politiske bølger er ikke som misjon. De handler ikke om å gå rundt å være nyfrelst på Offentlig Privat Samarbeid eller New Public Management. Sånt er for kjernetroppene. Politikk vekker først skikkelig engasjement når folk blir forbanna. Når du får folk til å bli mot noe.

Da den siste høyrebølgen feide over Vestlandet før valgte i 2013, var den bygget på frustrasjon over Jens Stoltenberg. Han som lot veiene i vest forfalle og behandlet Bergen som en fjern fetter. Etter åtte år med rødgrønt sentralstyre trengte Erna Solberg knapt å gjøre annet på Vestlandet enn å reise rundt og ikke være Jens Stoltenberg. I politikk på grunnplanet er nei mer potent enn ja.

Under valgkampen det året dukket det opp noen kontroverser rundt Høyres politikk. Jeg husker ikke helt hvilken sak det var, men det var ved en eller annen anledning der de virket som om Solberg ikke hadde noe flertall av folket på sin side i akkurat den saken. Det kan ha vært formuesskatten.

Pressen hev seg på og sa at nå hadde Høyre-lederen forregnet seg og lagt seg ut med store grupper. Og dette kunne bli farlig for henne. Men en av hennes sentrale rådgivere tok det hele med stor ro.

– Husk det at hvis bare tre av ti nordmenn er enige med henne, så gjør vi et historisk godt valg. Det spiller ingen rolle om syv av ti ikke liker oss, sa han over en halvsen øl en solvarm augustkveld.

Politikk er ingen skjønnhetskonkurranse. Det er ikke som når sjefen i Telenor tar på seg skinnjakke eller spiller tromme for at absolutt alle i bedriften skal elske ham. Politikere trenger ikke bli likt av alle, tvert imot. Det kan være en fordel at et flertall ikke har sansen for deg. Spesielt hvis de riktige menneskene blir fiendene dine.

Er det noen som lurer på hvorfor Carl I. Hagen gadd å tale i Oslo sentrum hver første mai og nærmest stille seg opp som levende blink for eggkasterne fra Blitz? Jeg vil tippe at for hvert gram eggehvite som rant nedover Hagens solbrune hud og hvite skjorte, så var det i hvert fall hundre Frp-ere som ble så provosert at de garantert gadd å stemme i september.

I vår tid reiser Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum landet rundt og pisker opp stemningen mot «Oslo-eliten», «ulveelskerne» og den arrogante «sentralmakten». Det er som å se Carl I. Hagen i sine glansdager. Vedum snakker engasjert og friskt om alt han og Sp er mot, og resultatet er bortimot dobbelt så mye oppslutning som før.

Da flyktningkrisen nådde Norge i 2015 ble den håndtert av Frp og Høyre i regjering. Det ble gjort med bred tilslutning fra andre partier, og stort sett med et alvor som situasjonen krevde. Det var neppe derfor Frp føk oppover på målingene.

Partiets retorikk i krisen, som regel håndtert av Frps største politiske begavelse på mange år Sylvi Listhaug, handlet ikke om hvor flinke Frp var. Den handlet like mye om hvor ettergivende og slappe alle andre partier var. Hvis du var mot å legge ned Norges grenser og bare la det stå til på svensk og tysk vis, så var det bare ett parti du kunne stole på.

Dette råkjøret skaffet Frp mange fiender. Det kan til og med ha vært det som skjøv KrF ut av det brede borgerlige samarbeidet for godt. Men det mobiliserte Frps velgere.

Nå kommer det så å si ingen asylsøkere, og det gjør at Frp mangler fiender som kan få folk engasjert og i gang. Så hva gjør man da?

Man skaffer seg noen nye. I helgen var det avisen Nordlys i Tromsø som fikk unngjelde av justisminister Per Willy Amundsen, som kalte dem for Pravda og «fake news». Som førstekandidat i Troms Frp erklærte han nærmest krig mot den gamle arbeideravisen.

Jeg tror det kan være mer effektiv stemmesanking enn å lage førti minutter skrytevideo på statens regning. Selv om Nordlys er en populær avis i landsdelen, må man vel regne med av en eller to av ti oppfatter den som en sosialistisk støysender og et evig irritasjonsmoment.

Slik skaper man fiendebilder og konflikt, slik får man voksne menn til å neie. Stilig er det ikke, men det kan virke. Vi kommer til å se mye mer av det.